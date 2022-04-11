https://ria.ru/20220411/sotrudnichestvo-1782901634.html
Нижегородская область и Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве
Нижегородская область и Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.04.2022
Нижегородская область и Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Марий Эл Александр Евстифеев подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в сферах культуры,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:41
2022-04-11T13:41
2022-04-11T13:41
нижегородская область
глеб никитин
александр евстифеев
чебоксары
козьмодемьянск
россия
экономика
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Марий Эл Александр Евстифеев подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в сферах культуры, искусства и туризма, сообщает пресс-служба главы региона."Мы обсудили сейчас сотрудничество в области культуры и туризма. Оба региона находятся на Волге, и нам нужно оживлять Волжский путь. В этом году запускаем навигацию вниз по реке. Принято решение предусмотреть заход "Валдаев" в Юрино, а затем – в Козьмодемьянск и в Чебоксары. Для этого необходимо развивать причальную инфраструктуру", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Он отметил, что большая часть туристов, которые посещают "жемчужину Поволжья" - дворец Шереметевых в Юрине, - это нижегородцы. "Значительная часть предметов и утвари из дворца сейчас хранится в Нижегородском историко-архитектурном музее-заповеднике. И мы сейчас продумываем вопрос временных экспозиций, для чего необходимо развитие дворца", - сказал Никитин.Он также добавил, что сотрудничать с Марий Эл также планируется в сфере образования.В свою очередь глава Марий Эл подчеркнул, что соглашение позволит взаимодействовать с пользой для жителей в различных областях. "Нижний Новгород – столица Приволжского федерального округа, и наука, культура в окружной столице, конечно, представлены, на высоком уровне, что привлекает наших специалистов. Кроме того, это подготовка кадров. Врачей и медицинских работников мы обучаем не только у себя в республике. Поскольку у нас медицинское образование является молодым, многих специалистов этого профиля готовит институт в Нижнем Новгороде", - цитируются в сообщении слова Евстифеева.
https://ria.ru/20220408/marshruty-1782615256.html
https://ria.ru/20220401/predpriyatiya-1781350243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, александр евстифеев, чебоксары, козьмодемьянск, россия, экономика, политика, туризм, культура, нижегородская область, республика марий эл
Нижегородская область и Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве
Нижегородская область будет сотрудничать с Марий Эл в культуре, искусстве и туризме
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Марий Эл Александр Евстифеев подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в сферах культуры, искусства и туризма, сообщает пресс-служба
главы региона.
"Мы обсудили сейчас сотрудничество в области культуры и туризма. Оба региона находятся на Волге, и нам нужно оживлять Волжский путь. В этом году запускаем навигацию вниз по реке. Принято решение предусмотреть заход "Валдаев" в Юрино, а затем – в Козьмодемьянск
и в Чебоксары
. Для этого необходимо развивать причальную инфраструктуру", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области
слова Никитина.
Он отметил, что большая часть туристов, которые посещают "жемчужину Поволжья" - дворец Шереметевых в Юрине, - это нижегородцы. "Значительная часть предметов и утвари из дворца сейчас хранится в Нижегородском историко-архитектурном музее-заповеднике. И мы сейчас продумываем вопрос временных экспозиций, для чего необходимо развитие дворца", - сказал Никитин.
Он также добавил, что сотрудничать с Марий Эл также планируется в сфере образования.
В свою очередь глава Марий Эл подчеркнул, что соглашение позволит взаимодействовать с пользой для жителей в различных областях. "Нижний Новгород – столица Приволжского федерального округа, и наука, культура в окружной столице, конечно, представлены, на высоком уровне, что привлекает наших специалистов. Кроме того, это подготовка кадров. Врачей и медицинских работников мы обучаем не только у себя в республике. Поскольку у нас медицинское образование является молодым, многих специалистов этого профиля готовит институт в Нижнем Новгороде", - цитируются в сообщении слова Евстифеева.