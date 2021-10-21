https://ria.ru/20211021/mariy-1755700830.html

Марий Эл вводит QR-коды для торговых центров, салонов красоты и клубов

Марий Эл вводит QR-коды для торговых центров, салонов красоты и клубов - РИА Новости, 21.10.2021

Марий Эл вводит QR-коды для торговых центров, салонов красоты и клубов

Глава Марий Эл Александр Евстифеев ввел дополнительные антиковидные ограничения, запретив с 1 ноября посещение торговых центров, салонов красоты, музеев,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:04

2021-10-21T22:04

2021-10-21T22:04

распространение коронавируса

республика марий эл

александр евстифеев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев ввел дополнительные антиковидные ограничения, запретив с 1 ноября посещение торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов без QR-кода о вакцинации, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита."С 1 ноября вводится запрет на посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) без предъявления QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании либо справки об отрицательном ПЦР-тесте либо постоянного медотвода торгово-развлекательных центров; организаций, оказывающих бытовые услуги, и салонов красоты; организаций, предоставляющих страховые услуги, продажу автомобилей; учреждений культуры музейного типа, библиотечного типа, клубного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что организации обязаны организовать входной контроль посредством проверки действительности предъявляемого QR-кода и его соответствия данным в документе, удостоверяющем личность гражданина.

https://ria.ru/20211021/qr-kody-1755699044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика марий эл, александр евстифеев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии