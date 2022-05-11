https://ria.ru/20220511/zaytsev-1788000861.html

Врио главы Марий Эл заявил о "финансово-экономическом" аудите программ

Врио главы Марий Эл заявил о "финансово-экономическом" аудите программ - РИА Новости, 11.05.2022

Врио главы Марий Эл заявил о "финансово-экономическом" аудите программ

Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что намерен провести "финансово-экономический" аудит всех программ в республике, чтобы... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:57

2022-05-11T20:57

2022-05-11T20:58

политика

владимир путин

юрий зайцев

александр евстифеев

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что намерен провести "финансово-экономический" аудит всех программ в республике, чтобы "полностью погрузиться" в дела региона.Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Марий Эл Александра Евстифеева, возглавлявшего регион в течение пяти лет, и назначил врио главы региона председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева. В среду полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Зайцева в качестве врио правительству региона.Говоря о первоочередных задачах в новой должности, Зайцев заявил, что будет продолжать делать то же, чем занимался в Калмыкии, - реализовывать национальные проекты, федеральные программы и региональные проекты, но с учетом проблем, волнующих жителей Марий Эл."Но прежде чем говорить с людьми, а тем более что-то им обещать, я должен сейчас вникнуть в каждый проект, в каждую федеральную, региональную программу и понять, на какой стадии она находится, что необходимо сделать для того, чтобы продолжать ее реализовывать и делать это успешно. Назовем это финансово-экономический аудит всех программ, всех мероприятий, которые реализует республика. Когда я полностью погружусь, тогда я буду абсолютно обоснованно и авторитетно общаться с людьми и что-то прогнозировать", - сказал Зайцев в эфире "России 24".Отвечая на вопрос о том, какой будет его кадровая политика в Марий Эл, Зайцев отметил, что его подходы в этом отношении "очень просты"."Если человек профессионал – из моей ли он команды или не из моей команды – если человек на 100% выполняет вверенные ему задачи, он будет работать. Если человек не тянет, просиживает время, просто отрабатывает должность, то, естественно, я буду искать ему замену", - отметил врио главы Марий Эл."Дайте мне время - выстрою нормальную работу под нынешние реалии и под самого себя", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220510/vrio-1787800427.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/mariy-el-1787768549.html

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политика, владимир путин, юрий зайцев, александр евстифеев, россия