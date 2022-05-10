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Путин встретился с врио главы Марий Эл - РИА Новости, 10.05.2022
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Путин встретился с врио главы Марий Эл
Путин встретился с врио главы Марий Эл - РИА Новости, 10.05.2022
Путин встретился с врио главы Марий Эл
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи предложил главе правительства Калмыкии Юрию Зайцеву возглавить Марий Эл, политик принял предложение. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T22:03
2022-05-10T22:03
политика
владимир путин
республика марий эл
юрий зайцев
александр евстифеев
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи предложил главе правительства Калмыкии Юрию Зайцеву возглавить Марий Эл, политик принял предложение.Путин отметил, что новому главе Марий Эл необходимо строить планы по развитию республики исходя из того, чем живут ее жители и какие у них есть потребности. "Я очень рассчитываю на то, что вы это сделаете в ближайшее время и ещё раз мне об этом расскажете и доложите", - подчеркнул Путин.Зайцев сообщил, что ознакомился с основными параметрами Марий Эл. "В принципе, Калмыкия и Марий Эл по некоторым параметрам, конечно же, схожи: по экономике схожи, по объему бюджета небольшая разница есть. Поэтому понимание у меня, наверное, сформируется достаточно быстро", - отметил Зайцев.Юрий Зайцев заявил, что вскоре готов будет представить главе государства свое видение развития региона. Он добавил, что хотел бы глубже вникнуть в социальную проблематику региона и чаяния жителей.Юрий Зайцев более 20 лет проработал в корпоративной сфере, в том числе в качестве руководителя крупными предприятиями в сфере металлургии и электроэнергетики. Прошел обучение в так называемой "Школе губернаторов", после чего был выдвинут на должность председателя правительства Калмыкии. Этот пост он занимал до последнего времени. Кроме того, разбирается в вопросах регионального управления благодаря опыту работы на Северном Кавказе.Ранее глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что решил оставить пост "в связи с истечением срока полномочий", уточнив, что обратился к главе государства с просьбой принять его отставку.
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политика, владимир путин, республика марий эл, юрий зайцев, александр евстифеев, россия
22:03 10.05.2022
 
Путин встретился с врио главы Марий Эл

Президент Путин встретился с врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев во время встречи в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев во время встречи в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев во время встречи в режиме видеоконференции
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи предложил главе правительства Калмыкии Юрию Зайцеву возглавить Марий Эл, политик принял предложение.
"Юрий Викторович, я посмотрел все документы, которые касаются вашей трудовой деятельности. Вы из Подмосковья сами родом, и образование у вас хорошее – посмотрел, такое серьёзное, есть и стаж производственный. Конечно, сегодняшнее место работы – председатель правительства Калмыкии – это высокая должность с большим объемом ответственности. Вы, безусловно, знакомы и с республикой, где предполагается, что вы будете работать", - обратился Путин к Зайцеву.
Путин отметил, что новому главе Марий Эл необходимо строить планы по развитию республики исходя из того, чем живут ее жители и какие у них есть потребности. "Я очень рассчитываю на то, что вы это сделаете в ближайшее время и ещё раз мне об этом расскажете и доложите", - подчеркнул Путин.
Зайцев сообщил, что ознакомился с основными параметрами Марий Эл. "В принципе, Калмыкия и Марий Эл по некоторым параметрам, конечно же, схожи: по экономике схожи, по объему бюджета небольшая разница есть. Поэтому понимание у меня, наверное, сформируется достаточно быстро", - отметил Зайцев.
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Юрий Зайцев заявил, что вскоре готов будет представить главе государства свое видение развития региона. Он добавил, что хотел бы глубже вникнуть в социальную проблематику региона и чаяния жителей.
"Когда я это все сформирую в полноценную программу, если позволите, в очном формате, я бы свое видение вам доложил, как в дальнейшем намерен развивать регион", - предложил Зайцев.
Юрий Зайцев более 20 лет проработал в корпоративной сфере, в том числе в качестве руководителя крупными предприятиями в сфере металлургии и электроэнергетики. Прошел обучение в так называемой "Школе губернаторов", после чего был выдвинут на должность председателя правительства Калмыкии. Этот пост он занимал до последнего времени. Кроме того, разбирается в вопросах регионального управления благодаря опыту работы на Северном Кавказе.
Ранее глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что решил оставить пост "в связи с истечением срока полномочий", уточнив, что обратился к главе государства с просьбой принять его отставку.
 
ПолитикаВладимир ПутинРеспублика Марий ЭлЮрий ЗайцевАлександр ЕвстифеевРоссия
 
 
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