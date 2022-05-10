Путин встретился с врио главы Марий Эл
Президент Путин встретился с врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев во время встречи в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев во время встречи в режиме видеоконференции
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи предложил главе правительства Калмыкии Юрию Зайцеву возглавить Марий Эл, политик принял предложение.
"Юрий Викторович, я посмотрел все документы, которые касаются вашей трудовой деятельности. Вы из Подмосковья сами родом, и образование у вас хорошее – посмотрел, такое серьёзное, есть и стаж производственный. Конечно, сегодняшнее место работы – председатель правительства Калмыкии – это высокая должность с большим объемом ответственности. Вы, безусловно, знакомы и с республикой, где предполагается, что вы будете работать", - обратился Путин к Зайцеву.
Путин отметил, что новому главе Марий Эл необходимо строить планы по развитию республики исходя из того, чем живут ее жители и какие у них есть потребности. "Я очень рассчитываю на то, что вы это сделаете в ближайшее время и ещё раз мне об этом расскажете и доложите", - подчеркнул Путин.
Зайцев сообщил, что ознакомился с основными параметрами Марий Эл. "В принципе, Калмыкия и Марий Эл по некоторым параметрам, конечно же, схожи: по экономике схожи, по объему бюджета небольшая разница есть. Поэтому понимание у меня, наверное, сформируется достаточно быстро", - отметил Зайцев.
Юрий Зайцев заявил, что вскоре готов будет представить главе государства свое видение развития региона. Он добавил, что хотел бы глубже вникнуть в социальную проблематику региона и чаяния жителей.
"Когда я это все сформирую в полноценную программу, если позволите, в очном формате, я бы свое видение вам доложил, как в дальнейшем намерен развивать регион", - предложил Зайцев.
Юрий Зайцев более 20 лет проработал в корпоративной сфере, в том числе в качестве руководителя крупными предприятиями в сфере металлургии и электроэнергетики. Прошел обучение в так называемой "Школе губернаторов", после чего был выдвинут на должность председателя правительства Калмыкии. Этот пост он занимал до последнего времени. Кроме того, разбирается в вопросах регионального управления благодаря опыту работы на Северном Кавказе.
Ранее глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что решил оставить пост "в связи с истечением срока полномочий", уточнив, что обратился к главе государства с просьбой принять его отставку.