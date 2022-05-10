https://ria.ru/20220510/vrio-1787800427.html

Путин встретился с врио главы Марий Эл

Путин встретился с врио главы Марий Эл - РИА Новости, 10.05.2022

Путин встретился с врио главы Марий Эл

Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи предложил главе правительства Калмыкии Юрию Зайцеву возглавить Марий Эл, политик принял предложение. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T22:03

2022-05-10T22:03

2022-05-10T22:03

политика

владимир путин

республика марий эл

юрий зайцев

александр евстифеев

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи предложил главе правительства Калмыкии Юрию Зайцеву возглавить Марий Эл, политик принял предложение.Путин отметил, что новому главе Марий Эл необходимо строить планы по развитию республики исходя из того, чем живут ее жители и какие у них есть потребности. "Я очень рассчитываю на то, что вы это сделаете в ближайшее время и ещё раз мне об этом расскажете и доложите", - подчеркнул Путин.Зайцев сообщил, что ознакомился с основными параметрами Марий Эл. "В принципе, Калмыкия и Марий Эл по некоторым параметрам, конечно же, схожи: по экономике схожи, по объему бюджета небольшая разница есть. Поэтому понимание у меня, наверное, сформируется достаточно быстро", - отметил Зайцев.Юрий Зайцев заявил, что вскоре готов будет представить главе государства свое видение развития региона. Он добавил, что хотел бы глубже вникнуть в социальную проблематику региона и чаяния жителей.Юрий Зайцев более 20 лет проработал в корпоративной сфере, в том числе в качестве руководителя крупными предприятиями в сфере металлургии и электроэнергетики. Прошел обучение в так называемой "Школе губернаторов", после чего был выдвинут на должность председателя правительства Калмыкии. Этот пост он занимал до последнего времени. Кроме того, разбирается в вопросах регионального управления благодаря опыту работы на Северном Кавказе.Ранее глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что решил оставить пост "в связи с истечением срока полномочий", уточнив, что обратился к главе государства с просьбой принять его отставку.

https://ria.ru/20220411/sotrudnichestvo-1782901634.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, владимир путин, республика марий эл, юрий зайцев, александр евстифеев, россия