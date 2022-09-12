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Зайцев побеждает на выборах главы Марий Эл - РИА Новости, 12.09.2022
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Зайцев побеждает на выборах главы Марий Эл
Зайцев побеждает на выборах главы Марий Эл - РИА Новости, 12.09.2022
Зайцев побеждает на выборах главы Марий Эл
Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах главы республики с 82,26% голосов после обработки 97,4% протоколов, следует из данных онлайн-табло в ЦИК... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:07
2022-09-12T02:09
политика
единый день голосования в россии
цик рф
юрий зайцев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах главы республики с 82,26% голосов после обработки 97,4% протоколов, следует из данных онлайн-табло в ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК РФ, на выборах главы Республики Марий Эл обработано 97,42% протоколов. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев набирает 82,26% голосов избирателей, Антон Мирбадалев (ЛДПР) – 7,93%, Наталья Глущенко ("Справедливая Россия") – 5,86%, Валентина Злобина ("Партия пенсионеров") – 2,30%.На прошлых выборах главы региона в 2017 году врио главы республики Александр Евстифеев ("Единая Россия") набрал 88,27% голосов избирателей. Участвовавшая в выборах Глущенко, занявшая 3 место, набрала 3,48% голосов, Злобина, занявшая 4 место, – 1,76% голосов.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке.
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политика, единый день голосования в россии, цик рф, юрий зайцев (политик)
Политика, Единый день голосования в России, ЦИК РФ, Юрий Зайцев (политик)
02:07 12.09.2022 (обновлено: 02:09 12.09.2022)
 
Зайцев побеждает на выборах главы Марий Эл

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах главы республики с 82,26% голосов

© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Республики Марий Эл / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Марий Эл Юрий Зайцев
Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Юрий Зайцев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Республики Марий Эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах главы республики с 82,26% голосов после обработки 97,4% протоколов, следует из данных онлайн-табло в ЦИК РФ.
Согласно данным ЦИК РФ, на выборах главы Республики Марий Эл обработано 97,42% протоколов. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев набирает 82,26% голосов избирателей, Антон Мирбадалев (ЛДПР) – 7,93%, Наталья Глущенко ("Справедливая Россия") – 5,86%, Валентина Злобина ("Партия пенсионеров") – 2,30%.
На прошлых выборах главы региона в 2017 году врио главы республики Александр Евстифеев ("Единая Россия") набрал 88,27% голосов избирателей. Участвовавшая в выборах Глущенко, занявшая 3 место, набрала 3,48% голосов, Злобина, занявшая 4 место, – 1,76% голосов.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке.
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ПолитикаЕдиный день голосования в РоссииЦИК РФЮрий Зайцев (политик)
 
 
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