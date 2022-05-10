https://ria.ru/20220510/gubernator-1787765941.html

Губернатор Марий Эл уходит с поста

Губернатор Марий Эл уходит с поста - РИА Новости, 10.05.2022

Губернатор Марий Эл уходит с поста

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий". РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:17

2022-05-10T16:17

2022-05-10T16:23

политика

россия

республика марий эл

александр евстифеев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий".Он также выразил благодарность жителям региона "за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет" и поблагодарил все общественные и политические силы за слаженную командную работу на благо жителей республики. "Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесет свою лепту в процветание нашей страны", - написал Евстифеев.Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию. 10 сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.

https://ria.ru/20220510/gubernatory-1787766129.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, россия, республика марий эл, александр евстифеев