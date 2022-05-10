https://ria.ru/20220510/gubernator-1787765941.html
Губернатор Марий Эл уходит с поста
Губернатор Марий Эл уходит с поста - РИА Новости, 10.05.2022
Губернатор Марий Эл уходит с поста
Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий". РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:17
2022-05-10T16:17
2022-05-10T16:23
политика
россия
республика марий эл
александр евстифеев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий".Он также выразил благодарность жителям региона "за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет" и поблагодарил все общественные и политические силы за слаженную командную работу на благо жителей республики. "Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесет свою лепту в процветание нашей страны", - написал Евстифеев.Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию. 10 сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.
https://ria.ru/20220510/gubernatory-1787766129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика марий эл, александр евстифеев
16:17 10.05.2022 (обновлено: 16:23 10.05.2022)
Губернатор Марий Эл уходит с поста
Губернатор Марий Эл Евстифеев уходит с поста
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости.
Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил
, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий".
"В связи с истечением срока полномочий Главы Республики Марий Эл я обратился к Президенту России
с просьбой принять мою отставку. Выражаю слова благодарности президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие и неоценимую заботу о республике и ее жителях", - написал Евстифеев в своем Telegram-канале.
Он также выразил благодарность жителям региона "за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет" и поблагодарил все общественные и политические силы за слаженную командную работу на благо жителей республики. "Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесет свою лепту в процветание нашей страны", - написал Евстифеев.
Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию. 10 сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.