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Биография Стивена Хокинга

01:0008.01.2017
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Британский ученый Стивен Хокинг
© AP Photo/ Matt Dunham

Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг (Stephen William Hawking) родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания.

В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, в 1966 году получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.

В 1963 году у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное нервно-мышечное заболевание. По мнению врачей, жить ему оставалось около двух лет. Однако он продолжил работать, несмотря на прогрессирующую болезнь.

В 1965 году Стивен Хокинг начал заниматься научными исследованиями в Кембриджском университете в колледже Гонвилль и Киз. В 1968-1972 годах работал в Институте теоретической астрономии, в 1972-1973 годах — в Институте астрономии, в 1973-1975 годах — на кафедре прикладной математики и теоретической физики, в 1975-1977 годах преподавал теорию гравитации, в 1977-1979 годах был профессором гравитационной физики.

В 1979 году Стивен Хокинг стал профессором математики и Лукасовским профессором Кембриджского университета (именная профессура в Кембриджском университете, одна из самых престижных академических должностей в мире), занимал эту должность до 2009 года.

В 2009-2014 годах — научный руководитель кафедры прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета.

С 2014 года – директор исследовательских программ Дэнниса Стэнтона Эйвери и Салли Цуй Вонг-Эйвери в Кембриджском университете.

Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Ученый сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и, в конце концов, "испаряются".

В 1988 году за исследования черных дыр (совместно с физиком-теоретиком Роджером Пенроузом) получил премию Фонда Вольфа.

Профессор Хокинг является обладателем множества наград, имеет двенадцать почетных званий, среди которых — член Лондонского королевского общества (1974), член Папской академии наук (1986),  член Национальной академии наук США (1992).

Стивен Хокинг занимается популяризацией науки. В 1988 году он опубликовал популярное изложение своих исследований в книге "Краткая история времени: от Большого Взрыва до черных дыр" (A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes), ставшей мировым бестселлером.

Хокинг — автор ряда других популярных книг по космологии, в числе которых "Черные дыры и молодые вселенные, и другие эссе" (Black Holes and Baby Universes and Other Essays, 1993), "Мир в ореховой скорлупке" (The Universe in a Nutshell, 2001), "Великий замысел и моя краткая история" (The Grand Design and My Brief History, 2010, в соавторстве с американским физиком Леонардом Млодиновым).

На телевидении выходили научно-популярные фильмы с его участием: "Вселенная Стивена Хокинга" (Stephen Hawking's Universe, 1997), "Во Вселенную со Стивеном Хокингом" (Into the Universe with Stephen Hawking, 2010), "Великий замысел по Стивену Хокингу" (Stephen Hawking's Grand Design, 2012) и др.
Хокинг озвучивал сам себя в популярных мультсериалах "Симпсоны" и "Футурама", снимался в эпизодах популярных сериалов.

Про жизненный путь ученого снято несколько документальных фильмов.

В 2015 году была учреждена медаль имени профессора Стивена Хокинга, которая будет вручаться ежегодно за популяризацию науки.

В том же году Хокинг поддержал проект IT-миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску сигналов от инопланетной жизни.

В апреле 2016 года Стивен Хокинг и Юрий Мильнер объявили о запуске проекта Breakthrough Starshot, целью которого станет отправка наноробота к звездной системе Альфа Центавра.

С конца 1960-х годов Хокинг пользуется инвалидной коляской. С развитием болезни подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой закреплен специальный датчик. С его помощью Хокинг управляет компьютером, что позволяет ему писать книги, отвечать на письма, управлять системой "Умный дом".

Стивен Хокинг даже после полной парализации продолжает вести активную жизнь — занимается наукой, преподает, выступает с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

В 2007 году он на специальном самолете совершил полет в невесомости.

Стивен Хокинг был дважды женат, у него трое детей.

По мотивам мемуаров первой жены ученого Джейн Хокинг "Путешествие к бесконечности: Моя жизнь со Стивеном" (Travelling to Infinity: My life with Stephen, 2007) был снят художественный фильм "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything, 2014). За роль знаменитого ученого-физика британский актер Эдди Редмэйн получил премию "Оскар".

В соавторстве со своей дочерью Люси Хокинг написал книгу "Джордж и тайны Вселенной" (George's Secret Key to the Universe, 2006), положившую начало серии книг для детей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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