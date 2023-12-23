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Умер один из создателей теории ранней Вселенной академик Старобинский - РИА Новости, 23.12.2023
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00:32 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/uchenyy-1917598136.html
Умер один из создателей теории ранней Вселенной академик Старобинский
Умер один из создателей теории ранней Вселенной академик Старобинский - РИА Новости, 23.12.2023
Умер один из создателей теории ранней Вселенной академик Старобинский
Российский ученый, один из создателей современной теории ранней Вселенной, Алексей Старобинский скончался на 76-м году жизни, сообщается на сайте института... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T00:32
2023-12-23T00:32
москва
ссср
лев ландау
стивен хокинг
яков зельдович
российская академия наук
пермский государственный университет
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский ученый, один из создателей современной теории ранней Вселенной, Алексей Старобинский скончался на 76-м году жизни, сообщается на сайте института теоретической физики имени Льва Ландау. "Двадцать первого декабря 2023 года скоропостижно скончался великий ученый, наш сотрудник академик Алексей Александрович Старобинский. Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем", - говорится в сообщении. Прощание с ним пройдет 25 декабря в малом ритуальном зале центральной клинической больницы по адресу улица Маршала Тимошенко, 25. Академик Алексей Старобинский - ученый в области гравитации, космологии и релятивистской астрофизики, российский физик-теоретик. Его интересовали такие сферы науки, как классическая теория гравитации, квантовая теория гравитации, инфляционная стадия ранней Вселенной, темная энергия, темная материя, реликтовое излучение, крупномасштабная структура Вселенной, черные дыры, гравитационные волны, модифицированная гравитация, Мульти-Вселенная. Ученый был одним из создателей современной теории инфляционной Вселенной, эта теория об исторической стадии эволюции, которая предшествовала Горячему Большому взрыву. Кроме того, в 1973 году в Москве Алексей Старобинский обсуждал проблемы черных дыр с учеными Стивеном Хокингом и Яковом Зельдовичем. С 2017 года он был профессором факультета физики Высшей школы экономики. Старобинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), медалью СССР "За трудовую доблесть" (1986). Удостоен Золотой медали А. Д. Сахарова РАН (2016), медали А. А. Фридмана Пермского государственного университета (2013), памятной медали имени В. Я. Струве (2019), памятной медали ЦК КПРФ "300 лет М. В. Ломоносову". Лауреат премии им. А. А. Фридмана РАН (1996), лауреат премии МАИК "Наука/Интерпериодика" (2004).
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москва, ссср, лев ландау, стивен хокинг, яков зельдович, российская академия наук, пермский государственный университет
Москва, СССР, Лев Ландау, Стивен Хокинг, Яков Зельдович, Российская академия наук, Пермский государственный университет
Умер один из создателей теории ранней Вселенной академик Старобинский

Один из создателей теории ранней Вселенной ученый Старобинский умер в 75 лет

© Сайт института теоретической физики имени Льва ЛандауАкадемик Алексей Александрович Старобинский, один из основателей теории ранней Вселенной
Академик Алексей Александрович Старобинский, один из основателей теории ранней Вселенной
© Сайт института теоретической физики имени Льва Ландау
Академик Алексей Александрович Старобинский, один из основателей теории ранней Вселенной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский ученый, один из создателей современной теории ранней Вселенной, Алексей Старобинский скончался на 76-м году жизни, сообщается на сайте института теоретической физики имени Льва Ландау.
«
"Двадцать первого декабря 2023 года скоропостижно скончался великий ученый, наш сотрудник академик Алексей Александрович Старобинский. Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем", - говорится в сообщении.
Прощание с ним пройдет 25 декабря в малом ритуальном зале центральной клинической больницы по адресу улица Маршала Тимошенко, 25.
Академик Алексей Старобинский - ученый в области гравитации, космологии и релятивистской астрофизики, российский физик-теоретик. Его интересовали такие сферы науки, как классическая теория гравитации, квантовая теория гравитации, инфляционная стадия ранней Вселенной, темная энергия, темная материя, реликтовое излучение, крупномасштабная структура Вселенной, черные дыры, гравитационные волны, модифицированная гравитация, Мульти-Вселенная. Ученый был одним из создателей современной теории инфляционной Вселенной, эта теория об исторической стадии эволюции, которая предшествовала Горячему Большому взрыву.
Кроме того, в 1973 году в Москве Алексей Старобинский обсуждал проблемы черных дыр с учеными Стивеном Хокингом и Яковом Зельдовичем.
С 2017 года он был профессором факультета физики Высшей школы экономики.
Старобинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), медалью СССР "За трудовую доблесть" (1986). Удостоен Золотой медали А. Д. Сахарова РАН (2016), медали А. А. Фридмана Пермского государственного университета (2013), памятной медали имени В. Я. Струве (2019), памятной медали ЦК КПРФ "300 лет М. В. Ломоносову". Лауреат премии им. А. А. Фридмана РАН (1996), лауреат премии МАИК "Наука/Интерпериодика" (2004).
Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
13 декабря, 15:15
 
МоскваСССРЛев ЛандауСтивен ХокингЯков ЗельдовичРоссийская академия наукПермский государственный университет
 
 
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