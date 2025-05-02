https://ria.ru/20250502/khoking-2014398549.html

"Он все просчитал": предсказания Стивена Хокинга, которые уже воплощаются

"Он все просчитал": предсказания Стивена Хокинга, которые уже воплощаются - РИА Новости, 02.05.2025

"Он все просчитал": предсказания Стивена Хокинга, которые уже воплощаются

Его тело было сковано болезнью, но разум парил свободно во Вселенной. Мог ли один из самых блестящих умов нашего времени заглянуть в будущее человечества?... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:53:00+03:00

2025-05-02T08:53:00+03:00

2025-05-02T08:53:00+03:00

кембридж (кембриджшир)

марс

земля

илон маск

стивен хокинг

наса

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Его тело было сковано болезнью, но разум парил свободно во Вселенной. Мог ли один из самых блестящих умов нашего времени заглянуть в будущее человечества? Кажется, да. События последних лет заставляют нас вздрогнуть: предсказания легендарного физика-теоретика Стивена Хокинга с пугающей точностью начинают сбываться одно за другим. Совпадение или гениальное предвидение?Авторитет гениального умаСтивен Хокинг не был мистиком или экстрасенсом. Его прогнозы основаны на глубоком понимании фундаментальных законов Вселенной. Человек, чьи математические модели объясняют работу черных дыр и происхождение космоса, имел уникальную способность анализировать сложнейшие данные и выстраивать логические цепочки.Мировое научное сообщество признало его гений: лукасовская кафедра математики в Кембридже (которую когда-то занимал Исаак Ньютон), медаль Эйнштейна, премия Вольфа. Когда такой человек делает прогнозы о будущем, разумно к ним прислушаться.Угроза искусственных патогенов человечеству"Генных лабораторий становится все больше, и за каждой не уследишь. Поэтому повышается опасность, что случайно или умышленно, мы можем создать вирус, который нас всех погубит," — предупреждал Хокинг.После глобальной пандемии эти слова звучат зловеще пророческими. Теория об утечке коронавируса из лаборатории до сих пор активно обсуждается учеными. А что если это только начало? Хокинг считал, что распространение лабораторных вирусов станет "новой нормой" для человечества.Искусственный разум с собственной волей"Развитие этой отрасли будет либо лучшим, либо худшим из всего, что когда-либо случалось с человечеством," — предсказывал физик.Сегодня мы наблюдаем взрывной рост ИИ-технологий. ChatGPT, Midjourney, беспилотные автомобили... По словам Хокинга, однажды искусственный интеллект "может развить собственную волю — волю, которая находится в противоречии с нашей." Отменить этот процесс невозможно — точка невозврата уже пройдена.Эра сверхлюдей и новое расслоение обществаХокинг предсказывал появление "новой аристократии" — генетически модифицированных людей с улучшенными физическими и интеллектуальными способностями. Они будут жить дольше обычных людей и займут доминирующее положение в обществе.Сегодня мы уже видим первые шаги к этому: редактирование генома с помощью CRISPR, имплантаты Neuralink, биохакинг. Доступ к таким технологиям получат только очень состоятельные люди, что приведет к беспрецедентному расслоению общества.Внеземные цивилизации: молчание — золото"Если пришелец с другой планеты протянет вам левую руку — не пожимайте ее. Он может состоять из антиматерии. Вы оба исчезнете в чудовищной вспышке света," — полушутя предостерегал Хокинг.Ученый был убежден, что инопланетные цивилизации существуют, но контакт с ними может быть смертельно опасен. По его мнению, человечеству следует прекратить попытки связаться с внеземным разумом. Особенно с теми, кто опережает нас на миллиарды лет эволюции.Машина времени как несбыточная мечта человечества"Даже если в будущем откроют какую-то иную теорию, не думаю, что путешествия во времени когда-либо станут возможными. В противном случае нас бы сейчас захлестывал поток туристов из будущего," — рассуждал Хокинг.Ученый провел ряд экспериментов и пришел к выводу, что перемещение во времени — всего лишь фантазия. Нам придется смириться с однонаправленностью временного потока и невозможностью исправить прошлое.Жадность и глупость как причина гибели человечества"Мы рискуем уничтожить себя своей жадностью и глупостью," — предупреждал Хокинг. По его мнению, единственный шанс на выживание человечества — колонизация других планет.Сегодня эта идея уже не кажется фантастикой. Илон Маск активно готовит миссию на Марс, NASA планирует создание лунной базы, а частные компании разрабатывают технологии для жизни в космосе. Возможно, они понимают то, что понимал Хокинг: времени у Земли осталось немного.На пороге нового эволюционного скачкаПоследнее и самое пугающее предсказание Хокинга — наше время на исходе. История человечества в привычном нам виде подходит к концу. Нас ждет либо эволюционный скачок и трансформация в нечто иное, либо исчезновение.Искусственный интеллект, генная инженерия, климатический кризис, возможность ядерного конфликта — все это может радикально изменить облик цивилизации в ближайшие десятилетия. Мы стоим на пороге новой эры, и, возможно, последние поколения "обычных" людей уже живут среди нас.Предсказания Хокинга не были мистическими видениями. Это холодный научный анализ тенденций, основанный на глубоком понимании законов физики и сущности человеческого поведения. Хотим мы того или нет, но многие из его прогнозов уже воплощаются в реальность. Остается только надеяться, что мы окажемся достаточно мудрыми, чтобы избежать самых мрачных сценариев.

кембридж (кембриджшир)

марс

земля

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кембридж (кембриджшир), марс, земля, илон маск, стивен хокинг, наса