Своих не бросаем: Израиль жестоко подставил Трампа в Иране ради России

Если бы резидент острова Эпштейна и по совместительству автор теории мультивселенных Стивен Хокинг был жив, он бы смог объяснить сосуществование реальности Дональда Трампа, где Иран побежден и умоляет о сделке, и объективной реальности, где положение коалиции агрессоров ухудшается на фоне провала абсолютно всех целей операции "Стонущий шакал".

Трамп, не выходящий из своего информационного пузыря, заявил, что испуганные его ультиматумом иранцы сами позвонили ему и теперь "из-за удачных переговоров" удары по иранской энергетической инфраструктуре откладываются на пять дней. Удачные переговоры, по его словам, приведут к молочным рекам с кисельными берегами, которые образуются на месте Ормузского пролива: сам пролив будет "совместно контролироваться Трампом и следующим аятоллой", Иран отказался от обогащения урана — и после сделки американцы "сами поедут и заберут его".

То, что не смогли авианосцы со сгоревшими прачечными, смог всего один звонок — ну и Трамп, ну и Нетаньяхин сын, может же, когда захочет!

На самом же деле, по заявлению иранского МИД, "переговоров не было и нет", а ситуация в Ормузском проливе и на мировых рынках уже никогда не вернется к предвоенному состоянию.

Многие международные аналитики считают, что заявления Трампа о переговорах и отсрочках нужны США и Израилю для уменьшения паники на биржах, а также для дополнительного времени с целью переброски в регион новых, вспомогательных сил. Военная логистика никогда не лжет, в отличие от политиков: сейчас отмечается поистине сумасшедшая активность американской тяжелой транспортной авиации в направлении Ближнего Востока, и что-то подсказывает, что везут они не бумагу для подписания мирного договора.

Как водится, информационную малину Трампу портят израильтяне. В правительстве Израиля заявили, что "окно возможностей" для дипломатии закрыто, а израильский телеканал Kan News на голубом глазу сообщил, что "Тель-Авив полностью поддерживает ультиматум Трампа Ирану в пределах 48 часов и выступает за проведение крупномасштабных ударов по иранской энергетической инфраструктуре", то есть получается, что "Моссад" был совершенно не в курсе суперудачных переговоров Трампа с Ираном (это ирония).

Однако "Моссад" был не в курсе другого. Как пишет издание The New York Times, "война в Иране фактически началась из-за масштабного провала израильской разведки". "Моссад" сделал ставку на восстание иранцев, уставших от "террора кровавых аятолл", и Нетаньяху убедил Трампа, что это будет быстрая и легкая операция с многочисленными плюшками, — но план провалился.

Теперь и Трамп, и Нетаньяху прижаты к стене, они не могут просто взять и признать поражение: для первого это будет означать импичмент (как минимум), а для второго — уголовное преследование. Поэтому они будут теперь стоять на своем до последнего в надежде, что Иран дрогнет первым.

Сейчас полным ходом идет подготовка к наземному вторжению в Иран, и как минимум речь ведется о захвате острова Харк, откуда идет львиная доля иранского нефтяного экспорта. Одновременно готовятся удары по энергосистеме страны, которые должны "продемонстрировать, что цена экономической блокады для самого Ирана окажется выше, чем для мирового рынка".

Однако ни то ни другое Трампу и Нетаньяху не поможет.

Как пишет The Economist, у хозяина Белого дома есть несколько вариантов завершить войну — и все они плохие. Судя по всему, Трамп идет по самому плохому: максимальная эскалация.

Если США попробуют захватить остров Харк (или любую другую территорию), то военные эксперты на пальцах объясняют, что это станет "конвейером смерти": удержание плацдарма на давно подготовленной и пристрелянной территории без возможности снабжения и под плотным огнем приведет к массовым жертвам, и в военной среде Штатов все громче и громче звучат голоса о безумии этой затеи.

При ударе по иранской энергосистеме Тегеран мгновенно ответит симметричными ударами по крайне уязвимой энергетической инфраструктуре стран Залива (прежде всего Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта), а также по энергообъектам Израиля, которые расположены очень кучно, — атака на них погрузит всю страну в библейскую египетскую тьму (ну то есть не впервой).

Тем не менее Израиль продолжает толкать США по самому невыгодному для них сценарию, который, однако, экономически очень выгоден России.

Даже если случится чудо и операция закончится быстро (а это маловероятно), цены на энергоносители уже не восстановятся никогда, а цепочки поставок перестраиваются прямо сейчас (угадайте, в чью пользу).

Как заявил пару дней назад Александр Новак, мы видим "самый крупный энергетический кризис в мире за последние 40 лет". Это же подтверждает совершенно не пророссийский Goldman Sachs: "Нынешняя ситуация с нефтью является крупнейшим в истории шоком предложения на мировом рынке".

Вслед за Таиландом, Шри-Ланкой, Филиппинами и другими интересантами "в ближайшее время рассчитывает начать переговоры с Россией о поставках СПГ и нефти" Пакистан, одновременно стало известно о готовящемся визите в Москву премьера Индии Моди. По сведениям из нефтяных монархий, для восстановления главных разрушенных объектов понадобится от трех до пяти лет, и различные агентства утверждают, что "мировые рынки начнут остро ощущать нарастающий дефицит нефти, газа и СПГ уже в начале апреля".

Многие заявляли, что Израиль — чуть ли не враг Москвы, но эти нехорошие люди теперь посрамлены: агент Нетаньяху сделал все, чтобы бюджет России расправил плечи не хуже Атланта.