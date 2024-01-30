https://ria.ru/20240130/implant-1924257682.html

Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека

Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека - РИА Новости, 30.01.2024

Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T01:56

2024-01-30T01:56

2024-01-30T03:25

илон маск

в мире

стивен хокинг

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155662/10/1556621097_0:93:1797:1104_1920x0_80_0_0_c13e752a260a03997a773b771b9200eb.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо."Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается (после операции – ред.)", - написал бизнесмен в своем аккаунте в соцсети Х.По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). По его словам, оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности."Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона. Это и есть цель", - добавил Маск.В мае прошлого года Neuralink получила разрешение регулятора проводить клинические испытания на людях, а в сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантатов в мозг, с помощью которых в том числе можно управлять протезами. Маск заявлял, что компания планирует создавать протезы, управляемые вживленным в мозг имплантатом. По словам бизнесмена, стоимость подобной услуги может составить около 60 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240118/uchenye-1921986869.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, в мире, стивен хокинг, технологии