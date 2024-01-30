https://ria.ru/20240130/implant-1924257682.html
Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека
Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека - РИА Новости, 30.01.2024
Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T01:56
2024-01-30T01:56
2024-01-30T03:25
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо."Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается (после операции – ред.)", - написал бизнесмен в своем аккаунте в соцсети Х.По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). По его словам, оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности."Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона. Это и есть цель", - добавил Маск.В мае прошлого года Neuralink получила разрешение регулятора проводить клинические испытания на людях, а в сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантатов в мозг, с помощью которых в том числе можно управлять протезами. Маск заявлял, что компания планирует создавать протезы, управляемые вживленным в мозг имплантатом. По словам бизнесмена, стоимость подобной услуги может составить около 60 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240118/uchenye-1921986869.html
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илон маск, в мире, стивен хокинг, технологии
Илон Маск, В мире, Стивен Хокинг, Технологии
Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека
Маск: первый человек прошел процедуру вживления в мозг импланта Neuralink
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо.
«
"Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается (после операции – ред.)", - написал бизнесмен в своем аккаунте в соцсети Х.
По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.
Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). По его словам, оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
"Представьте, если бы Стивен Хокинг
мог общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона. Это и есть цель", - добавил Маск.
В мае прошлого года Neuralink получила разрешение регулятора проводить клинические испытания на людях, а в сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантатов в мозг, с помощью которых в том числе можно управлять протезами. Маск заявлял, что компания планирует создавать протезы, управляемые вживленным в мозг имплантатом. По словам бизнесмена, стоимость подобной услуги может составить около 60 тысяч долларов.
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