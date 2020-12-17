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https://ria.ru/20201217/simpsons-1589294838.html
Совпадение? Не думаем. Что на самом деле предсказали "Симпсоны"
Совпадение? Не думаем. Что на самом деле предсказали "Симпсоны"
Легендарному анимационному сериалу "Симпсоны" исполняется 31 год. Мультфильм об обычной американской семье с закономерностью, иногда пугающей, предсказывает... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:00
2020-12-17T08:09
симпсоны
культура
что посмотреть
фифа
фильмы
нобелевская премия
дональд трамп
стивен хокинг
азия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Легендарному анимационному сериалу "Симпсоны" исполняется 31 год. Мультфильм об обычной американской семье с закономерностью, иногда пугающей, предсказывает главные мировые события — от скандалов в ФИФА до мировой пандемии. Похоже, его создатели явно что-то знают и подают нам знаки. О том, какие пророчества из "Симпсонов" уже сбылись и почему сценаристы мультфильма такие хорошие футурологи, — в материале РИА Новости. Масоны или просто фантазерыНесколько лет назад на факультете философии в университете Глазго провели семинар о том, как "Симпсоны" (The Simpsons) предсказывают будущее. "Перед нами ситуация, когда, как говорил Оскар Уайльд, жизнь имитирует искусство", — отмечал тогда профессор Джон Дональдсон. Фанаты культового мультфильма ликуют, если очередной "прогноз" сбывается, обходя вниманием то, что так и осталось смелыми фантазиями (хотя таких гораздо больше). Многие, в принципе, склонны слепо верить тому, что подтверждает их картину мира, игнорируя отклонения. Любители точных наук феномен мультфильма объясняют законом больших чисел. Он гласит: "Чем больше выборка, тем лучше случайные отклонения компенсируют друг друга". Учитывая, что за 31 год вышло почти 700 серий, что-то непременно должно было сбыться. Однако слухи о том, что авторы культового мультфильма принадлежат к тайному обществу, продолжают упорно циркулировать. Самым зловещим пророчеством "Симпсонов", наверное, остается намек на 11 сентября. В серии, вышедшей в 1997-м, то есть за четыре года до атаки, в кадре на несколько секунд появляется рекламная брошюра с силуэтом башен-близнецов и словно дата трагедии: "9.11" (американцы указывают месяц перед числом). А стоящий рядом Барт Симпсон держит в руке пачку странных купюр, символы на которых очень напоминают масонские. До абсурда: Трамп и банкротство ГрецииСамым ярким сбывшемся пророчеством из "Симпсонов" считают президентство Дональда Трампа. В сериале он выигрывает выборы и возглавляет США до 2028 года. На этом посту его сменяет Лиза Симпсон, заявляя, что ее предшественник за 14 лет правления полностью обанкротил страну.Но это не безумная догадка. Серия вышла в 2000 году — тогда бизнесмен действительно первый раз принял участие в президентских выборах. Он выдвигался от Партии реформ, победил в паре туров, но вскоре вышел из гонки. Позже один из сценаристов "Симпсонов" Дэн Грини рассказывал, что на планерке перспектива президентства Трампа показалась его коллегам "самым дном". А раз в это верилось с трудом, значит, рассудили они, это отличный ход. Дело в том, что один из принципов разработки сюжетов в "Симпсонах" — взять незначительное событие и довести его до абсурдного предела.Так что эпопея с Трампами, вероятно, еще не закончена. В одной из серий 2016 года Гомер Симпсон носит на груди значок с именем Иванка, агитируя голосовать за дочь Дональда Трампа в 2028-м. Другое гениальное совпадение — серия 2012 года, в которой Гомер Симпсон ударяется в политику. В ней вскользь сообщается, что Европа выставила Грецию на eBay за долги. И вскоре в стране действительно разразился тяжелый экономический кризис, причем ЕС допустил дефолт.Просто угадали: скандал в ФИФА Поклонники футбола оценили серию 2014 года. В ней Гомера пригласили в качестве рефери, потому что верхушку ФИФА поймали на взятках. И действительно — в мае 2015-го швейцарская прокуратура арестовала ряд высокопоставленных чиновников ассоциации, обвинив в коррупции.Симпсон судит матч между Бразилией и Германией, и родоначальники футбола неожиданно проигрывают — так и случилось в реальности. Правда, в мультике немцы выиграли со счетом 2:0, а в реальности — разгромили соперников, забив семь голов. И сразу двух триумфаторов — на этот раз обладателей Нобелевской премии — создателям "Симпсонов" удалось угадать за шесть лет до вручения награды. Лиза и ее друзья-умники смотрят прямую трансляцию церемонии из Стокгольма, делая ставки на лауреатов. В списке кандидатов можно увидеть Бернарда Феринга и Бенгта Роберта Хольмстрёма. В 2016 году первый стал лауреатом в области химии за проектирование и синтез молекулярных машин, а второй — в экономике за теорию контрактов. Фактически срока давности у "предсказаний" из "Симпсонов" нет, так что, перечислив целый ряд выдающихся ученых, политиков и литераторов, рано или поздно выйдешь на будущих победителей — даже без хрустального шара. Когда в деле физикиНаконец, еще одно объяснение того, почему "Симпсоны" так уверенно вангуют. К себе в команду шоураннеры Эл Джин и Стефани Гиллис (они, кстати, не только удачный творческий тандем, но и семейная пара) привлекают интеллектуалов.В эпизоде "Волшебник Вечнозеленой аллеи" (1998) Гомер, решив стать великим изобретателем, пишет на доске серию серьезных уравнений. Одно из них — самое близкое решение теоремы Ферма, другое касается плотности Вселенной. Но самая интересная из формул, пожалуй, верхняя. Саймон Сингх в книге "Симпсоны и их математические секреты" считает, что герой с небольшой погрешностью (на самом деле, ошибся в 6,2 раза) предсказал массу новой частицы бозона Хиггса, чье существование подтвердили только через 14 лет на Большом адронном коллайдере. Среди авторов этой серии был Дэвид Коэн, обладатель степени бакалавра по физике в Гарварде. В 1999-м Гомер болтает в баре со Стивеном Хокингом о принципах устройства бесконечной Вселенной. Симпсон выдвигает теорию, что на самом деле она представляет собой пончик, — предположение, которое знаменитый ученый находит забавным. В нулевых, с открытием реликтового излучения, стала популярной гипотеза, что Вселенная действительно напоминает бублик: круг, в центре которого есть полость (вероятно, это черные дыры или кротовые норы). 2020-й и вот это всеВ эпизоде "Оковы Мардж", который появился на экранах в 1993 году, происходят сразу несколько событий, напоминающих непростой во всех отношениях 2020-й. Жители Спрингфилда сходят с ума по японским соковыжималкам, рекламу которых крутят на местных телеканалах. Собирая комбайн, один из рабочих-азиатов на фабрике кашляет в коробку, и упаковка с опасным вирусом попадает в США. Вскоре в городе начинается эпидемия "Осака-гриппа", а потом и паника: жители, требуя вакцину, опрокидывают огромный грузовик, где был контейнер с пчелами-убийцами. Интересно, что как раз весной этого года в США заговорили об опасных шершнях Vespa mandarinia, которых, видимо, случайно завезли на континент из Азии. Их укус для человека смертельно опасен из-за токсичного яда, к тому же колонии новых насекомых стремительно уничтожают медоносных пчел.Далее Мардж арестовывают за мелкую кражу из магазина, что возмущает общественность, и протестующие выходят на улицы. Грабят магазины, крушат витрины. Жгут машины и скандируют лозунги — прямо как движение Black Lives Matter. Впрочем, даже абсурд этого эпизода "Симпсонов" по насыщенности в итоге проиграл реальности: такого года сценаристы не могли предвидеть.
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симпсоны, что посмотреть , фифа, фильмы, нобелевская премия, дональд трамп, стивен хокинг, азия, сша

Совпадение? Не думаем. Что на самом деле предсказали "Симпсоны"

08:00 17.12.2020 (обновлено: 08:09 17.12.2020)
 
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны" 2016 года
Кадр из мультсериала Симпсоны 2016 года - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Легендарному анимационному сериалу "Симпсоны" исполняется 31 год. Мультфильм об обычной американской семье с закономерностью, иногда пугающей, предсказывает главные мировые события — от скандалов в ФИФА до мировой пандемии. Похоже, его создатели явно что-то знают и подают нам знаки. О том, какие пророчества из "Симпсонов" уже сбылись и почему сценаристы мультфильма такие хорошие футурологи, — в материале РИА Новости.

Масоны или просто фантазеры

Несколько лет назад на факультете философии в университете Глазго провели семинар о том, как "Симпсоны" (The Simpsons) предсказывают будущее. "Перед нами ситуация, когда, как говорил Оскар Уайльд, жизнь имитирует искусство", — отмечал тогда профессор Джон Дональдсон.
Фанаты культового мультфильма ликуют, если очередной "прогноз" сбывается, обходя вниманием то, что так и осталось смелыми фантазиями (хотя таких гораздо больше). Многие, в принципе, склонны слепо верить тому, что подтверждает их картину мира, игнорируя отклонения.
Любители точных наук феномен мультфильма объясняют законом больших чисел. Он гласит: "Чем больше выборка, тем лучше случайные отклонения компенсируют друг друга". Учитывая, что за 31 год вышло почти 700 серий, что-то непременно должно было сбыться.

"Если выдавать огромное количество догадок, то как минимум процентах в десяти попадешь в точку", — усмехается шоураннер "Симпсонов" Эл Джин, отмахиваясь от вопросов о том, не масон ли он.

Однако слухи о том, что авторы культового мультфильма принадлежат к тайному обществу, продолжают упорно циркулировать. Самым зловещим пророчеством "Симпсонов", наверное, остается намек на 11 сентября. В серии, вышедшей в 1997-м, то есть за четыре года до атаки, в кадре на несколько секунд появляется рекламная брошюра с силуэтом башен-близнецов и словно дата трагедии: "9.11" (американцы указывают месяц перед числом). А стоящий рядом Барт Симпсон держит в руке пачку странных купюр, символы на которых очень напоминают масонские.
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны" 1997 года
Кадр из мультсериала Симпсоны 1997 года - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны" 1997 года

До абсурда: Трамп и банкротство Греции

Самым ярким сбывшемся пророчеством из "Симпсонов" считают президентство Дональда Трампа. В сериале он выигрывает выборы и возглавляет США до 2028 года. На этом посту его сменяет Лиза Симпсон, заявляя, что ее предшественник за 14 лет правления полностью обанкротил страну.
© Фото : 20th Century Fox Animation (1989 - ...)Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала Симпсоны. - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : 20th Century Fox Animation (1989 - ...)
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Но это не безумная догадка. Серия вышла в 2000 году — тогда бизнесмен действительно первый раз принял участие в президентских выборах. Он выдвигался от Партии реформ, победил в паре туров, но вскоре вышел из гонки.
Позже один из сценаристов "Симпсонов" Дэн Грини рассказывал, что на планерке перспектива президентства Трампа показалась его коллегам "самым дном". А раз в это верилось с трудом, значит, рассудили они, это отличный ход. Дело в том, что один из принципов разработки сюжетов в "Симпсонах" — взять незначительное событие и довести его до абсурдного предела.
Так что эпопея с Трампами, вероятно, еще не закончена. В одной из серий 2016 года Гомер Симпсон носит на груди значок с именем Иванка, агитируя голосовать за дочь Дональда Трампа в 2028-м.
Другое гениальное совпадение — серия 2012 года, в которой Гомер Симпсон ударяется в политику. В ней вскользь сообщается, что Европа выставила Грецию на eBay за долги. И вскоре в стране действительно разразился тяжелый экономический кризис, причем ЕС допустил дефолт.

Просто угадали: скандал в ФИФА

Поклонники футбола оценили серию 2014 года. В ней Гомера пригласили в качестве рефери, потому что верхушку ФИФА поймали на взятках. И действительно — в мае 2015-го швейцарская прокуратура арестовала ряд высокопоставленных чиновников ассоциации, обвинив в коррупции.
Симпсон судит матч между Бразилией и Германией, и родоначальники футбола неожиданно проигрывают — так и случилось в реальности. Правда, в мультике немцы выиграли со счетом 2:0, а в реальности — разгромили соперников, забив семь голов.
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны" 2014 года
Кадр из мультсериала Симпсоны 2014 года - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны" 2014 года
И сразу двух триумфаторов — на этот раз обладателей Нобелевской премии — создателям "Симпсонов" удалось угадать за шесть лет до вручения награды. Лиза и ее друзья-умники смотрят прямую трансляцию церемонии из Стокгольма, делая ставки на лауреатов. В списке кандидатов можно увидеть Бернарда Феринга и Бенгта Роберта Хольмстрёма. В 2016 году первый стал лауреатом в области химии за проектирование и синтез молекулярных машин, а второй — в экономике за теорию контрактов.
Фактически срока давности у "предсказаний" из "Симпсонов" нет, так что, перечислив целый ряд выдающихся ученых, политиков и литераторов, рано или поздно выйдешь на будущих победителей — даже без хрустального шара.

Когда в деле физики

Наконец, еще одно объяснение того, почему "Симпсоны" так уверенно вангуют. К себе в команду шоураннеры Эл Джин и Стефани Гиллис (они, кстати, не только удачный творческий тандем, но и семейная пара) привлекают интеллектуалов.
В эпизоде "Волшебник Вечнозеленой аллеи" (1998) Гомер, решив стать великим изобретателем, пишет на доске серию серьезных уравнений. Одно из них — самое близкое решение теоремы Ферма, другое касается плотности Вселенной.
Но самая интересная из формул, пожалуй, верхняя. Саймон Сингх в книге "Симпсоны и их математические секреты" считает, что герой с небольшой погрешностью (на самом деле, ошибся в 6,2 раза) предсказал массу новой частицы бозона Хиггса, чье существование подтвердили только через 14 лет на Большом адронном коллайдере. Среди авторов этой серии был Дэвид Коэн, обладатель степени бакалавра по физике в Гарварде.
В 1999-м Гомер болтает в баре со Стивеном Хокингом о принципах устройства бесконечной Вселенной. Симпсон выдвигает теорию, что на самом деле она представляет собой пончик, — предположение, которое знаменитый ученый находит забавным. В нулевых, с открытием реликтового излучения, стала популярной гипотеза, что Вселенная действительно напоминает бублик: круг, в центре которого есть полость (вероятно, это черные дыры или кротовые норы).
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны" 1999 года
Кадр из мультсериала Симпсоны 1999 года - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны" 1999 года

2020-й и вот это все

В эпизоде "Оковы Мардж", который появился на экранах в 1993 году, происходят сразу несколько событий, напоминающих непростой во всех отношениях 2020-й.
Жители Спрингфилда сходят с ума по японским соковыжималкам, рекламу которых крутят на местных телеканалах. Собирая комбайн, один из рабочих-азиатов на фабрике кашляет в коробку, и упаковка с опасным вирусом попадает в США.
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны" 1993 года
Кадр из мультсериала Симпсоны 1993 года - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны" 1993 года
Вскоре в городе начинается эпидемия "Осака-гриппа", а потом и паника: жители, требуя вакцину, опрокидывают огромный грузовик, где был контейнер с пчелами-убийцами. Интересно, что как раз весной этого года в США заговорили об опасных шершнях Vespa mandarinia, которых, видимо, случайно завезли на континент из Азии. Их укус для человека смертельно опасен из-за токсичного яда, к тому же колонии новых насекомых стремительно уничтожают медоносных пчел.
© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны" 1993 года
Кадр из мультсериала Симпсоны 1993 года - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны" 1993 года
Далее Мардж арестовывают за мелкую кражу из магазина, что возмущает общественность, и протестующие выходят на улицы. Грабят магазины, крушат витрины. Жгут машины и скандируют лозунги — прямо как движение Black Lives Matter.
Впрочем, даже абсурд этого эпизода "Симпсонов" по насыщенности в итоге проиграл реальности: такого года сценаристы не могли предвидеть.
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