Сотрудника Оксфорда уволили из-за насмешек над смертью Кирка

ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости. Президент Оксфордского дискуссионного общества Oxford Union освобожден от должности после насмешек над смертью американского консервативного активиста Чарли Кирка, пишет во вторник газета Daily Mail.
"Избранный президент Oxford Union был драматично уволен после его вызвавших возмущение высказываний о смерти американского правого инфлюэнсера Чарли Кирка", - говорится в статье.
По информации издания, 20-летний студент Джордж Абараонье в групповом чате написал сообщение: "Чарли Кирка застрелили, погнали". Еще в одном сообщении в его социальных сетях он написал: "Чарли Кирка застрелили, лол". Позже Абараонье удалил сообщения, но они успели просочиться в интернет. После высказываний студента были приостановлены выплаты пожертвований обществу на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов, а выступления нескольких известных личностей были отменены. В частности, отменились выступления американской правой активистки Кэндис Оуэнс, Кэлвина Кляйна, Серены Уильямс и бывшего премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, пишет газета.
Абараонье сам инициировал голосование по вотуму недоверия, надеясь, что большинство проголосует в его пользу и он сможет продолжить работу. Но более 70% участников голосования выступили за его отставку, сообщает Daily Mail.
В статье отмечается, что Абараонье участвовал в дебатах с Чарли Кирком всего лишь за несколько месяцев до его смерти.
Oxford Union - одно из старейших и самых престижных в мире дискуссионных обществ. Оно было основано в 1823 году, говорится на сайте организации. В разное время его спикерами выступали Рональд Рейган, Ричард Никсон, Билл Клинтон, Далай-лама, мать Тереза, Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
