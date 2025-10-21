Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника Оксфорда уволили из-за насмешек над смертью Кирка
11:55 21.10.2025 (обновлено: 11:59 21.10.2025)
Сотрудника Оксфорда уволили из-за насмешек над смертью Кирка
Сотрудника Оксфорда уволили из-за насмешек над смертью Кирка - РИА Новости, 21.10.2025
Сотрудника Оксфорда уволили из-за насмешек над смертью Кирка
Президент Оксфордского дискуссионного общества Oxford Union освобожден от должности после насмешек над смертью американского консервативного активиста Чарли... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
новая зеландия
сша
чарли кирк
кэндис оуэнс
джасинда ардерн
оксфорд
новая зеландия
сша
оксфорд
в мире, новая зеландия, сша, чарли кирк, кэндис оуэнс, джасинда ардерн, оксфорд
В мире, Новая Зеландия, США, Чарли Кирк, Кэндис Оуэнс, Джасинда Ардерн, Оксфорд
Сотрудника Оксфорда уволили из-за насмешек над смертью Кирка

Daily Mail: главу Oxford Union уволили после насмешек над смертью Кирка

© AP Photo / Ross D. FranklinМемориал на месте убийства Чарли Кирка
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости. Президент Оксфордского дискуссионного общества Oxford Union освобожден от должности после насмешек над смертью американского консервативного активиста Чарли Кирка, пишет во вторник газета Daily Mail.
"Избранный президент Oxford Union был драматично уволен после его вызвавших возмущение высказываний о смерти американского правого инфлюэнсера Чарли Кирка", - говорится в статье.
Вдова американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка Эрика выступает после того, как президент США Дональд Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. 14 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Вдова Кирка заявила, что он мог бы баллотироваться на пост президента США
15 октября, 05:37
По информации издания, 20-летний студент Джордж Абараонье в групповом чате написал сообщение: "Чарли Кирка застрелили, погнали". Еще в одном сообщении в его социальных сетях он написал: "Чарли Кирка застрелили, лол". Позже Абараонье удалил сообщения, но они успели просочиться в интернет. После высказываний студента были приостановлены выплаты пожертвований обществу на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов, а выступления нескольких известных личностей были отменены. В частности, отменились выступления американской правой активистки Кэндис Оуэнс, Кэлвина Кляйна, Серены Уильямс и бывшего премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, пишет газета.
Абараонье сам инициировал голосование по вотуму недоверия, надеясь, что большинство проголосует в его пользу и он сможет продолжить работу. Но более 70% участников голосования выступили за его отставку, сообщает Daily Mail.
В статье отмечается, что Абараонье участвовал в дебатах с Чарли Кирком всего лишь за несколько месяцев до его смерти.
Oxford Union - одно из старейших и самых престижных в мире дискуссионных обществ. Оно было основано в 1823 году, говорится на сайте организации. В разное время его спикерами выступали Рональд Рейган, Ричард Никсон, Билл Клинтон, Далай-лама, мать Тереза, Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал убийство Кирка признаком раскола в обществе
2 октября, 21:42
 
В миреНовая ЗеландияСШАЧарли КиркКэндис ОуэнсДжасинда АрдернОксфорд
 
 
