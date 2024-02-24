https://ria.ru/20240224/mozg-1929024761.html

Чип в мозгу. Чем опасно скандальное изобретение Илона Маска

Чип в мозгу. Чем опасно скандальное изобретение Илона Маска - РИА Новости, 24.02.2024

Чип в мозгу. Чем опасно скандальное изобретение Илона Маска

Американский предприниматель Илон Маск сообщил об успехе проекта Neuralink: человек, в мозг которого вживили чип, смог управлять компьютерным курсором силой... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:00

2024-02-24T08:00

2024-02-24T08:14

наука

технологии

илон маск

стивен хокинг

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Американский предприниматель Илон Маск сообщил об успехе проекта Neuralink: человек, в мозг которого вживили чип, смог управлять компьютерным курсором силой мысли. Технология открывает грандиозные перспективы — и не только для медицины. Однако к ее надежности есть вопросы.Просто фантастикаКомпанию Neuralink Маск основал в 2016-м, чтобы создавать интерфейсы мозг — компьютер, которые позволят "телепатически" управлять сложными мобильными устройствами. По задумке, это должно помочь людям с тяжелыми травмами, заболеваниями мозга, параличом — таким, например, как астрофизик Стивена Хокинга, который страдал от бокового амиотрофического склероза. К несчастью, знаменитый ученый не дождался результатов.Позже предприниматель заявлял, что прямое воздействие на центральную нервную систему позволит бороться с самыми разными недугами — вплоть до ожирения.Кроме того, Маск не скрывал: конечная цель — повысить возможности здорового человека путем соединения с вычислительными мощностями компьютерных сетей. И признавался, что на эту идею его вдохновила научная фантастика.Первые успехиИспытания проводили на обезьянах. В 2021-м показали видео, как одно из подопытных животных играет в примитивную компьютерную игру понг, управляя "ракеткой" силой мысли. Год спустя Маск представил еще один ролик — на этот раз обезьяна без помощи конечностей печатала текст, выбирая буквы на экранной клавиатуре. Грамотой примат не владел — реагировал на подсвеченные символы.Наконец, американские власти разрешили Neuralink проводить тесты на людях. В январе бизнесмен объявил, что первое устройство, получившее название Telepathy ("Телепатия"), интегрировали в ЦНС человека. На самом деле в мозг вживляют не чип, а тончайшие электроды — это делает робот-нейрохирург. Зонды присоединяют к устройству, которое крепится за ухом пациента. Связь с компьютером — через Bluetooth.В феврале пришло первое сообщение об успехе. "Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился без каких-либо побочных эффектов. Может перемещать мышь по экрану просто усилием мысли", — сказал Маск, которого цитирует Reuters.По словам предпринимателя, теперь Neuralink добивается, чтобы пациент как можно чаще "нажимал" на кнопку мыши.Правда, подробностей слишком мало. Неизвестно, чем этот человек болен и что значит "восстановился". В любом случае о результатах говорить пока рано."Ненужные страдания"Хотя проект на начальной стадии развития, он уже приобрел репутацию скандального. Так, в январе Neuralink оштрафовали почти на 2,5 тысячи долларов за нарушение правил перевозки опасных материалов. Надзорные органы уличили компанию в неправильном хранении ксилола — легковоспламеняющейся жидкости. Она может вызывать головные боли, головокружение, спутанность сознания, потерю мышечной координации и даже привести к смерти.А в декабре 2022-го сотрудники Neuralink подали внутренние жалобы на поспешное проведение экспериментов над животными, что привело к "ненужным страданиям и смертям" обезьян. Маск же уверял, что умерли приматы с заболеваниями в терминальной стадии.Также СМИ критикуют информационную закрытость компании, а в прессу просачиваются жалобы на управленческие методы — якобы глава формирует в организации "культуру вины и страха" и подрывает авторитет руководителей, приглашая сотрудников обращаться к нему напрямую.Впрочем, негативный шлейф тянется за любым проектом Маска, тем более что в последнее время он становится все более политически значимой фигурой."Поднять на новый уровень"Не только Neuralink разрабатывает интерфейс "мозг-компьютер". Ранее испытания на людях, страдающих от паралича, начала компания Sychron. И в России есть собственные разработки — в частности, для восстановления зрения.Специалисты считают технологию очень перспективной. "Когда она станет широко и массово доступной, то позволит тяжелобольным пациентам, перенесшим травму спинного или головного мозга, поднять реабилитацию на новый уровень", — говорит медицинский консультант по нейроимплантам "Моторика", врач-нейрохирург медицинского комплекса ДВФУ, заведующий лаборатории экспериментальной и трансляционной медицины Артур Биктимиров.По его словам, пациенты смогут взаимодействовать с родственниками и, возможно, управлять манипуляторами, что сделает их жизнь куда более активной.Кроме того, подобные разработки в принципе выводят взаимодействие между человеком и машиной на новый уровень."Речь идет об улучшении памяти, скорости обработки информации, способности к обучению, а также возможности прямого взаимодействия с цифровыми устройствами без посредников. А это может привести к значительному прогрессу в области искусственного интеллекта, кибернетики и даже культурных практик", — поясняет руководитель разработки DigitMind Technologies Максим Няголов.Шанс для мошенниковЕсть и риски — например, биологические. Разработчикам лишь предстоит добиться того, чтобы организм не отторгал чужеродный элемент.Кроме того, технология поднимает этические вопросы. И не только. "Не исключено, что такие возможности будут доступны только обеспеченным слоям населения, углубляя социальное неравенство", — приводит пример Наголов.Есть опасения, что хакеры могут взломать такой чип. Как минимум, чтобы получить доступ к данным. Как максимум — получить контроль над человеком.Впрочем, последнее маловероятно, считает вице-президент МТС Евгений Черешнев. По его словам, устройство не позволяет передавать команды человеку извне — только получать от него. Прочитать мысли тоже нельзя."Кроме того, "профилировать" людей можно и без нейрочипов, куда дешевле это делать через смартфоны и умные дома", — отмечает он.Еще один фактор риска приводит Биктимиров: "Например, злоумышленники отправят сообщение от имени человека в инвалидной коляске, пытаясь обмануть его родственников и получить деньги. Поскольку пациент обычно общается через мессенджеры, близкие могут не заметить подделку и поверить мошенникам".Несмотря на потенциальные угрозы, технология, кажется, обречена на развитие. В этом заинтересованы как государственные структуры, так и бизнес. В феврале Белый дом включил нейротехнологии в список критически важных. А стоимость компании Neuralink на рынке уже оценивается в пять миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240131/chip-1924648032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск, стивен хокинг, дальневосточный федеральный университет