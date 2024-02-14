https://ria.ru/20240214/chip-1927418468.html

Путину рассказали о российском медицинском чипе

Путину рассказали о российском медицинском чипе - РИА Новости, 14.02.2024

Путину рассказали о российском медицинском чипе

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал президенту РФ Владимиру Путину об отечественной разработке для восстановления зрения – чипе, который... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:41

2024-02-14T18:41

2024-02-14T20:25

наука

технологии

россия

владимир путин

михаил мурашко

илон маск

чипы

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал президенту РФ Владимиру Путину об отечественной разработке для восстановления зрения – чипе, который имплантируется на кору головного мозга. Президент в среду принял участие в Форуме будущих технологий, который посвящен инновационному развитию медицины. Перед выступлением он осмотрел стенды с презентациями перспективных российских разработок в этой сфере. Мурашко рассказал Путину в том числе об аппарате для восстановления зрения, когда чип имплантируется на кору головного мозга и позволяет вернуть контурное зрение. По его словам, аппарат создан и уже проходит клинические исследования, после их завершения будет внедряться. "Примерно то же самое, что Маск делает, да?" - поинтересовался Путин. Министр отметил, что "это чуть другое направление". "Маск восстанавливает проводимость, а это направление касается именно восстановления зрения. У нас и слухопротезирование, и восстановление зрения - то, что мы сегодня апробировали, использовали", - добавил Мурашко. В конце января американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант его компании по производству чипов для мозга Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.Во время презентации глава Минздрава также рассказал президенту о российских достижениях в нейропротезировании и разработке бионических протезов, о генетических технологиях, которые используются в диагностике, лечении и создании препаратов. "В целом, генетика сегодня стала сквозной технологией, которая позволяет нам двигаться дальше", - отметил Мурашко.Отдельно министр остановился на вопросе формирования в России электронных медицинских карт. Он отметил, что уже создано 45 миллионов цифровых профилей на основе данных ОМС.На стенде "Газпромбанка" Путину рассказали в том числе об использовании квантовых точек для молекулярной диагностики. Профессор Сколковского института науки и технологий Глеб Сухоруков отметил, что после доработки эта технология позволит делать "прижизненную диагностику" – своеобразное "умное тату", которое даст человеку информацию об изменениях биохимического состава. "Прижизненная диагностика – это, конечно, звучит оптимистично. Потому что другая диагностика – это уже другая сфера деятельности", - пошутил в ответ Путин.Президенту на стенде "Росатома" презентовали проекты в радиофармацевтике и лучевых технологиях, а также разработки в области аддитивных технологий и квантовых вычислений. Советник главы "Росатома" Руслан Юнусов показал макет цифровой подстанции для управления различными устройствами, которая позволяет при перебоях с электроэнергией не допускать веерных отключений. Он уточнил, что это проект в области защиты критической информационной инфраструктуры, он интегрирован в нацпрограмму "Экономика данных" до 2030 года."Там работа идет, все хорошо. Если вы не возражаете, мы бы наше видение на горизонте от 2030 до 2040 года с (помощником президента – ред.) Максимом Орешкиным бы продолжили, и его интегрировали. Потому что основные внедрения с 2030 года уже в экономику пойдут", - обратился Юнусов к президенту.Путин предложение одобрил: "давайте".

https://ria.ru/20240209/mask-1926297416.html

https://ria.ru/20240130/neyrochip-1924416501.html

https://ria.ru/20240131/chip-1924648032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владимир путин, михаил мурашко, илон маск, чипы