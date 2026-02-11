Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн писал, как приматывал скотчем Хокинга, чтобы прокатить на подлодке
10:07 11.02.2026 (обновлено: 17:24 11.02.2026)
Эпштейн писал, как приматывал скотчем Хокинга, чтобы прокатить на подлодке
Эпштейн писал, как приматывал скотчем Хокинга, чтобы прокатить на подлодке - РИА Новости, 11.02.2026
Эпштейн писал, как приматывал скотчем Хокинга, чтобы прокатить на подлодке
Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн в переписке утверждал, что во время визита физика Стивена Хокинга на его частный остров приматывал ему... РИА Новости, 11.02.2026
в мире, сша, джеффри эпштейн, стивен хокинг
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Стивен Хокинг
Эпштейн писал, как приматывал скотчем Хокинга, чтобы прокатить на подлодке

РИА Новости: Эпштейн приматывал скотчем Хокинга, чтобы прокатить на подлодке

Британский ученый Стивен Хокинг
Британский ученый Стивен Хокинг - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Британский ученый Стивен Хокинг. Архивное фото
МОСКВА,11 фев — РИА Новости. Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн в переписке утверждал, что во время визита физика Стивена Хокинга на его частный остров приматывал ему голову к стулу ради погружения под воду на частной подлодке, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
В одном из сообщений 2017 года Эпштейн писал, что Хокинг во время визита на остров якобы мечтал погрузиться под воду.
"Когда Хокинг приехал на мой остров и сказал, что его мечта - заняться дайвингом, я примотал его голову скотчем к креслу с высокой спинкой и загрузил в частную подлодку, было очень весело", - написал Эпштейн.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
