Девушки на фото с Хокингом из дела Эпштейна были сиделками, пишут СМИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Две девушки в бикини, запечатленные с британским физиком Стивеном Хокингом на фотографии, обнародованной минюстом США среди документов по делу осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, оказались сопровождавшими ученого сиделками, пишет газета Две девушки в бикини, запечатленные с британским физиком Стивеном Хокингом на фотографии, обнародованной минюстом США среди документов по делу осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, оказались сопровождавшими ученого сиделками, пишет газета Sun со ссылкой на представителя семьи Хокинга.

Ранее РИА Новости выяснило, что Эпштейн в переписке утверждал, что приматывал голову парализованного Хокинга к стулу, чтобы тот смог погрузиться под воду на подлодке во время визита ученого на частный остров финансиста.

"Представитель семьи Хокинга заявил, что две женщины были долго работавшими на него сиделками из Великобритании", - говорится в статье.

Представитель также напомнил, что услуги сиделок были необходимы Хокингу из-за диагностированного у него бокового амиотрофического склероза, и добавил, что любые обвинения в адрес ученого из-за его связи с Эпштейном неверны и неправдоподобны.

По словам представителя, фотография была сделана в 2006 году в отеле Ritz Carlton на карибском острове Сент-Томас после выступления Хокинга на мероприятии, посвященном квантовой космологии.

При этом отмечается, что Эпштейн тоже посещал упомянутое мероприятие, а также оплатил приезд на него 21 ученого, среди которых был и Хокинг.