Рейтинг@Mail.ru
"Может сбыться": в Британии забили тревогу из-за космической угрозы - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:16 03.08.2025 (обновлено: 09:25 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/britaniya-2033051414.html
"Может сбыться": в Британии забили тревогу из-за космической угрозы
"Может сбыться": в Британии забили тревогу из-за космической угрозы - РИА Новости, 03.08.2025
"Может сбыться": в Британии забили тревогу из-за космической угрозы
Предсказание британского физика Стивена Хокинга о "инопланетном вторжении" может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого группой ученых РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T05:16:00+03:00
2025-08-03T09:25:00+03:00
земля
стивен хокинг
гарвардский университет
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033060642_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_0817bf22b6af22ba1fa6f526de854877.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Предсказание британского физика Стивена Хокинга о "инопланетном вторжении" может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого группой ученых Гарвардского университета, пишет британский таблоид Daily Mail.Хокинг предполагал, что излишняя самоуверенность может привести к катастрофическим последствиям. Перед своей смертью в возрасте 76 лет Стивен Хокинг предупредил, что люди не должны отвечать ни на какие сигналы, отправленные на Землю из космического пространства."Страшное предупреждение Стивена Хокинга человечеству может сбыться после того, как известный ученый заявил, что встреча с "враждебной" инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев", — говорится в материале.Как утверждает автор, мрачное послание известного профессора недавно было пересмотрено международной группой исследователей, изучающих так называемую "ловушку интеллекта"."Слова Хокинга получили еще большую поддержку после того, как уважаемый астрофизик из Гарварда предположил, что таинственный объект, несущийся к Земле в декабре этого года, может быть враждебным НЛО", — подчеркивает издание.Вчера британское издание Daily Mail сообщило со ссылкой на главу группы Гарвардских ученых Ави Лёба, что пролетающий через Солнечную систему таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS достигнет Земли уже в этом году. По его словам, если это окажется инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие.Предполагается, что большие размеры неопознанного объекта нехарактерны для подобных сигнатур, прилетающих из-за пределов Солнечной системы.
https://ria.ru/20250502/khoking-2014398549.html
https://ria.ru/20181015/1530639905.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033060642_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34d53706b923807a929f6b0e29d0b31a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, стивен хокинг, гарвардский университет
Земля, Стивен Хокинг, Гарвардский университет, Наука
"Может сбыться": в Британии забили тревогу из-за космической угрозы

Daily Mail: сбывается предсказание физика Хокинга о вторжении из космоса

© Getty Images / SCIEPROАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Getty Images / SCIEPRO
Астероид приближается к Земле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Предсказание британского физика Стивена Хокинга о "инопланетном вторжении" может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого группой ученых Гарвардского университета, пишет британский таблоид Daily Mail.
Хокинг предполагал, что излишняя самоуверенность может привести к катастрофическим последствиям. Перед своей смертью в возрасте 76 лет Стивен Хокинг предупредил, что люди не должны отвечать ни на какие сигналы, отправленные на Землю из космического пространства.
"Страшное предупреждение Стивена Хокинга человечеству может сбыться после того, как известный ученый заявил, что встреча с "враждебной" инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев", — говорится в материале.
Солнце и Земля - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
"Он все просчитал": предсказания Стивена Хокинга, которые уже воплощаются
2 мая, 08:53
Как утверждает автор, мрачное послание известного профессора недавно было пересмотрено международной группой исследователей, изучающих так называемую "ловушку интеллекта".
"Слова Хокинга получили еще большую поддержку после того, как уважаемый астрофизик из Гарварда предположил, что таинственный объект, несущийся к Земле в декабре этого года, может быть враждебным НЛО", — подчеркивает издание.
Вчера британское издание Daily Mail сообщило со ссылкой на главу группы Гарвардских ученых Ави Лёба, что пролетающий через Солнечную систему таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS достигнет Земли уже в этом году. По его словам, если это окажется инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие.
Предполагается, что большие размеры неопознанного объекта нехарактерны для подобных сигнатур, прилетающих из-за пределов Солнечной системы.
Британский ученый Стивен Хокинг. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2018
Times сообщила о последнем страхе Стивена Хокинга
15 октября 2018, 01:08
 
НаукаЗемляСтивен ХокингГарвардский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала