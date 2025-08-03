https://ria.ru/20250803/britaniya-2033051414.html

"Может сбыться": в Британии забили тревогу из-за космической угрозы

"Может сбыться": в Британии забили тревогу из-за космической угрозы - РИА Новости, 03.08.2025

"Может сбыться": в Британии забили тревогу из-за космической угрозы

Предсказание британского физика Стивена Хокинга о "инопланетном вторжении" может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого группой ученых РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T05:16:00+03:00

2025-08-03T05:16:00+03:00

2025-08-03T09:25:00+03:00

земля

стивен хокинг

гарвардский университет

наука

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Предсказание британского физика Стивена Хокинга о "инопланетном вторжении" может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого группой ученых Гарвардского университета, пишет британский таблоид Daily Mail.Хокинг предполагал, что излишняя самоуверенность может привести к катастрофическим последствиям. Перед своей смертью в возрасте 76 лет Стивен Хокинг предупредил, что люди не должны отвечать ни на какие сигналы, отправленные на Землю из космического пространства."Страшное предупреждение Стивена Хокинга человечеству может сбыться после того, как известный ученый заявил, что встреча с "враждебной" инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев", — говорится в материале.Как утверждает автор, мрачное послание известного профессора недавно было пересмотрено международной группой исследователей, изучающих так называемую "ловушку интеллекта"."Слова Хокинга получили еще большую поддержку после того, как уважаемый астрофизик из Гарварда предположил, что таинственный объект, несущийся к Земле в декабре этого года, может быть враждебным НЛО", — подчеркивает издание.Вчера британское издание Daily Mail сообщило со ссылкой на главу группы Гарвардских ученых Ави Лёба, что пролетающий через Солнечную систему таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS достигнет Земли уже в этом году. По его словам, если это окажется инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие.Предполагается, что большие размеры неопознанного объекта нехарактерны для подобных сигнатур, прилетающих из-за пределов Солнечной системы.

https://ria.ru/20250502/khoking-2014398549.html

https://ria.ru/20181015/1530639905.html

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земля, стивен хокинг, гарвардский университет