Нобелевские лауреаты по физике за 2020 год

Английский физик-теоретик сэр Рождер Пенроуз (Roger Penrose) родился 8 августа 1931 года в Колчестере (Великобритания). РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:23

2020-10-06T15:23

2020-10-06T15:23

Рождер ПенроузАнглийский физик-теоретик сэр Рождер Пенроуз (Roger Penrose) родился 8 августа 1931 года в Колчестере (Великобритания).В 1957 году получил степень доктора философии в Кембриджском университете (University of Cambridge), защитив диссертацию по основным методам алгебраической геометрии.В 1956-1967 годах был помощником преподавателя теоретической математики в Bedford College в Лондоне, затем в течение трех лет был научным сотрудником в колледже Святого Иоанна в Кэмбридже.В 1959-1961 годах работал в США, сначала в Принстонском университете (Princeton University), затем — в Сиракузском (Syracuse University).Вернувшись в Англию, в 1961-1963 годах был научным сотрудником в Королевском колледже (King's College) в Лондоне.В 1963-1964 годах — приглашенный адъюнкт-профессор в Техасском университете в Остине (University of Texas at Austin) в США.В 1964 году Рождер Пенроуз был принят в Биркбек Колледж (Birkbeck College) в Лондоне в качестве преподавателя, где через два года был повышен в должности до <a href="https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Penrose/" target="_blank">профессора</a> прикладной математики.В 1973 году он был принят в Оксфордский университет в должности ведущего <a href="https://www.britannica.com/biography/Roger-Penrose" target="_blank">профессора математики</a> (Rouse Ball Professor of Mathematics) и оставался в этой должности вплоть до 1998 года, когда ему было присвоено звание заслуженного <a href="https://www.maths.ox.ac.uk/people/roger.penrose" target="_blank">ведущего профессора математики</a> (Emeritus Rouse Ball Professor of Mathematics). В том же году он стал профессором геометрии в Грешем-колледже (Gresham College) в Лондоне.Основные работы Рождера Пенроуза — в области общей теории относительности и теории гравитации, математики. Будучи студентом, Пенроуз переизобрел псевдообращение (известное как обращение Мура-Пенроуза). В 1964-1965 годах развил аппарат математических методов для изучения асимптотических свойств пространства-времени вблизи "бесконечности ", введя понятие конформного преобразования пространства-времени. Дал строгие определения нескольких типов "бесконечности". Сформулировал (1964-1973) ряд теорем о наличии сингулярностей в пространстве-времени, в частности, в 1969 году совместно со Стивеном Хокингом доказал наиболее сильную из всех теорем некоторого широкого класса (теорема Хокинга - Пенроуза). Используя конформную инвариантность, дал трактовку гравитационного излучения с помощью нулевой поверхности на бесконечности. В 1967 году изобрел теорию твистеров, которая отображает геометрические объекты пространства Минковского на четырехмерное сложное пространство с метрической сигнатурой. В 1969 году он выдвинул гипотезу о космическом самоконтроле (cosmic censorship). Это предполагает, что вселенная защищает нас от свойственной непредсказуемости сингулярностей (таких, как черные дыры), пряча их от нашего взора. Данная форма сейчас известна как гипотеза слабого самоконтроля (weak censorship hypothesis). В 1974 году разработал так называемую мозаику Пенроуза, позволяющую с помощью пары плиток весьма простой формы мостить бесконечную плоскость с никогда не повторяющимся узором. В 1971 году им были изобретены <a href="https://www.eduspb.com/node/961" target="_blank">спиновые сети</a> (spin networks), которые далее привели к геометрии пространства времени (spacetime) в петле квантовой гравитации.Автор книг "Тени разума" (Shadows of the Mind, 1994), "Новый ум короля" (The Emperor’s New Mind, 1989), "Дорога к реальности" (The Road to Reality, 2004), "Циклы времени: Новый взгляд на эволюцию Вселенной" (In Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe 2010). В соавторстве со Стивеном Хокингом была опубликована книга "Природа пространства и времени" (The Nature of Space and Time, 1996).Он является членом Лондонского королевского общества (1972) и иностранным членом Национальной академии наук США (1998).Среди его наград — премия Вольфа (совместно со Стивеном Хокингом), медаль Дирака, премия Альберта Эйнштейна и медаль Королевского общества и др. <br> В 1994 году за выдающиеся заслуги в развитии науки королевой Англии ему был присвоен титул сэра.6 октября 2020 года Рождер Пенроуз, совместно с Рейнхардом Генцелем и Андреа Гез, стал лауреатом Нобелевской премии по физике.Как уточнили представители Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук, Пенроуз получил награду за открытие того, что свойства космических объектов — черных дыр — подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.<br><a href="https://ria.ru/20201006/nobelevka-1578414867.html">https://ria.ru/20201006/nobelevka-1578414867.html</a>Рейнхард ГенцельНемецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель (Reinhard Genzel) <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/genzel/facts/" target="_blank">родился</a> 24 марта 1952 года в городе Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ в Германии. В 1975 году окончил физико-астрономический факультет Боннского университета. В 1978 году получил степень доктора по физике и астрономии в Боннском университете и в Радиоастрономическом институте Макса Планка. В 1978-1980 годах был научным сотрудником Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, США.В 1980 году перешел в Калифорнийский университет в Беркли, где занимал должности доцента физики, а затем профессора физики.В 1986 году Генцель вернулся в ФРГ и занял пост директора Института внеземной физики Общества Макса Планка.Одновременно в 1988 году он стал профессором Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана. Также Генцель продолжил свою деятельность в Калифорнийском университете в Беркли в качестве приглашенного профессора, а с 1999 года - <a href="https://courses.edx.org/assets/courseware/v1/7a157af70b87444900a12f5c3aead268/c4x/CornellX/Astro2290x/asset/Genzel_CV_English.pdf" target="_blank">профессора физического факультета</a>. Рейнхард Генцель — пионер в разработке чувствительных инструментов для исследования структуры и активности Млечного Пути и других галактик. Он предоставил астрономическому сообществу лучшее доказательство существования сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Команда Рейнхарда Генцеля обнаружила большое газовое облако, падающее на эту черную дыру. Наблюдая за тем, как это облако разрывается на части, астрономы получили новое представление об <a href="https://royalsociety.org/people/reinhard-genzel-11486/" target="_blank">активности черной дыры</a>. Является членом Французской академии наук (1998), Национальной академии наук США (2000), Германской академии естествоиспытателей "Леопольдина" (2002), Европейской академии наук (2002), Баварской академии наук (2003) и др.За свои исследования Генцель был отмечен различными наградами. Он является лауреатом Премии Ньютона Американского астрономического общества (1986), Премии Лейбница (1990). В 2003 году он был удостоен Премии Бальцана (Швейцария), в 2008 году - Премии Шао по астрономии (Гонконг), в 2012 году — Премии Крафорда Шведской королевской академии наук.6 октября 2020 года Рейнхард Генцель стал лауреатами Нобелевской премии по физике <a href="https://ria.ru/20201006/nobelevka-1578414867.html" target="_blank">за обнаружение сверхмассивного компактного объекта</a> в центре нашей Галактики.Андреа ГезАмериканский ученый-астроном Андреа Гез (Andrea Ghez) родилась 16 июня 1965 года в Чикаго (США).Во время учебы на бакалавриате изучала математику, однако в первые годы обучения в Массачусетском Технологическом институте (Massachusetts Institute of Technology) сменила специализацию на физику. В 1987 году получила степень бакалавра физики.В 1992 году получила степень доктора философии в Калифорнийском технологическом институте (California Institute of Technology). В 1994 году она присоединилась к преподавательскому составу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где до сих пор работает <a href="http://spcampus.usf.edu/rosengrant-stem-lab/files/2017/07/Andrea-M-Ghez.pdf" target="_blank">профессором физики и астрономии</a>. Андреа Гез занимается разработкой методов визуализации с высоким пространственным разрешением для изучения звездообразования и исследования предполагаемой массивной черной дыры в центре нашей Галактики. Используя различные методы и адаптивную оптику, она смогла получить фотографии множества астрономических объектов, имеющие самое высокое пространственное разрешение, которое в настоящее время можно получить с Земли или из космоса. В своих исследованиях, касающихся звездообразования, она обнаружила, что у большинства молодых звезд есть звезды-компаньоны, и многие из них находятся на расстоянии, которое <a href="http://astro.ucla.edu/~ghez/" target="_blank">меньше размера нашей Солнечной системы</a>.Ее статьи были <a href="https://www.macfound.org/fellows/798/" target="_blank">опубликованы</a> в таких научных изданиях, как Nature, Astrophysical Journal, Astronomy and Astrophysics и др. Основатель и директор Галактического центра (Galactic Center Group) Калифорнийского университета.<a href="http://www.nasonline.org/member-directory/members/3007953.html" target="_blank">Член национальной академии наук США</a> (2004). Имеет множество наград, среди которых: премия Энни Кэннон в области астрономии, Стипендия Паккарда, премия Ньютона Лэйси Пирса, стипендия МакАртура, премия Крафорда в астрономии и др.Замужем, есть <a href="https://newsroom.ucla.edu/releases/ghez-64006" target="_blank">двое сыновей</a>.6 октября 2020 года <a href="https://ria.ru/20201006/nobelevka-1578414867.html" target="_blank">Андреа Гез, Рейнхард Генцель и Рождер Пенроуз были объявлены лауреатами Нобелевской премии по физике</a> за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики. Гез стала <a href="https://www.dw.com/en/german-astrophysicist-shares-nobel-prize-in-physics/a-55170423" target="_blank">четвертой женщиной в истории премии</a>, получившей премию по физике.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

2020

