https://ria.ru/20201006/nobelevka-1578414867.html

Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр

Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:08

2020-10-06T13:08

2020-10-06T14:09

нобелевская премия

нобелевская премия по физике

в мире

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<strong>СТОКГОЛЬМ/МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Лауреатами <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija_po_fizike/" target="_blank">Нобелевской премии по физике</a> в этом году стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.Как уточнили представители Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук, британский физик и математик Пенроуз получил награду за открытие того, что свойства космических объектов — черных дыр — подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, а немецкий астрофизик Генцель и американский астроном Гез — за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики.Накануне в <a href="https://ria.ru/tag_location_Stokgolm/" target="_blank">Стокгольме</a> объявили имена лауреатов в области физиологии или медицины. Завтра станет известно, кто получил Нобелевку по химии. В четверг назовут обладателя премии по литературе, в пятницу — премии мира, а в понедельник, 12 октября, — премии памяти Альфреда Нобеля по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году.Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или в шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. В этом году сумму каждой Нобелевки увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.

https://ria.ru/20201005/nobelevka-1578268824.html

Сергей Савин Опять ерунду про черные дыры пихают. Нобелевка обесценилась донельзя! 113

Make Yellowstone Great Again Я думал, дадут за обнаружение дырки на МКС, через которую выходит кислород. Это важнее сейчас как по мне. 100

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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