Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр
13:08 06.10.2020 (обновлено: 14:09 06.10.2020)
© REUTERS / TT News Agency/Fredrik Sandberg Объявление номинантов Нобелевской премии по физике 2020 года
СТОКГОЛЬМ/МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.
Как уточнили представители Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук, британский физик и математик Пенроуз получил награду за открытие того, что свойства космических объектов — черных дыр — подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, а немецкий астрофизик Генцель и американский астроном Гез — за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz
Накануне в Стокгольме объявили имена лауреатов в области физиологии или медицины. Завтра станет известно, кто получил Нобелевку по химии. В четверг назовут обладателя премии по литературе, в пятницу — премии мира, а в понедельник, 12 октября, — премии памяти Альфреда Нобеля по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году.
Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или в шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. В этом году сумму каждой Нобелевки увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.