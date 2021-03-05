https://ria.ru/20210305/deti--1599811188.html

"Говорящие взглядом": кто учит детей с ДЦП общаться как Стивен Хокинг

"Говорящие взглядом": кто учит детей с ДЦП общаться как Стивен Хокинг

В Москве около пяти тысяч детей с церебральным параличом (ДЦП). Большинство не может или не умеет коммуницировать. В столице всего один центр, где таких больных РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:00

2021-03-05T08:00

2021-03-05T10:17

стивен хокинг

дети

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Святослав Петров. В Москве около пяти тысяч детей с церебральным параличом (ДЦП). Большинство не может или не умеет коммуницировать. В столице всего один центр, где таких больных учат разговаривать с помощью технологии Eyetracking, отслеживающей движение глаз. "Елизаветинский сад" существует на пожертвования и не способен обеспечить всех устройством, которое стоит около полумиллиона. Сотрудники добиваются, чтобы его включили в список бесплатных средств реабилитации. В кругу своих"Здравствуй, здравствуй,Здравствуй, милый друг.Хорошо, что этим утромТы пришел к нам в круг". С этой песни начинается групповое занятие в "Елизаветинском саду" — детском развивающим центре при Марфо-Мариинской обители милосердия. Пока это единственное в Москве место, куда ребенка можно отдать на целый день. В обычные сады с ДЦП не берут. Сегодня центр посещают 42 семьи с детьми в возрасте от трех до восьми лет. Не меньше сотни родителей ждут очереди.После пения детей в колясках рассаживают в круг. Задают простые загадки, читают стихи, с помощью кукол рассказывают истории. Цель — познакомить друг с другом, помочь наладить контакт. В день, когда корреспондент РИА Новости побывал в центре, на утреннем "кругу" присутствовали четверо — пятилетние Маша и Лера, семилетние Ваня и Саша."Раз, два, три, четыре, пять,Вышел тигр погулять.Запереть его забыли.Раз, два, три, четыре", — проговаривает детский психолог, касаясь по очереди каждого ребенка и наблюдая за реакцией. Саша улыбается, когда к нему обращаются. На вопросы воспитательницы отвечает, открывая рот в беззвучном "да". Даже несложные действия даются с огромным трудом — тело не слушается. Саша не может не только говорить, но даже самостоятельно разжимать кулачки. Ваня не фокусирует взгляд: глаза все время беспорядочно бегают. Зато он подпевает воспитательницам и разговаривает. Мальчик произносит слова очень тихо. По словам логопеда, за два года в центре разборчивость его речи ощутимо улучшилась."У большинства детей с ДЦП — тяжелые множественные нарушения развития, ТМНР, — рассказывает логопед "Елизаветинского сада" Анна Медведева. — Это когда, к примеру, есть еще проблемы со зрением или слухом".Утреннее занятие длится полчаса — больше выдержать трудно. К тому же нужно соблюдать ортопедический режим: долго сидеть в кресле нельзя. Коммуникации нельзя научитьПосле "круга" — индивидуальные занятия. Среди прочего педагоги, психологи и логопеды помогают осваивать общение с окружающими. Далеко не все способны общаться словами или жестами. Тогда на помощь приходят технологии. Родители оказываются в полном шокеСистема Eyetracking ("айтрекинг", отслеживание движения взгляда) — для многих детей с ДЦП единственное средство коммуникации. Набор оборудования состоит из специальной камеры, планшета или компьютера, кронштейна крепления и программного обеспечения. Все это позволяет целиком управлять компьютером или планшетом только через зрение. Таким устройством пользовался известный физик-теоретик Стивен Хокинг, полностью парализованный. Страдающая боковым амиотрофическим склерозом Озлен Озалкан написала с помощью айтрекера автобиографическую книгу."Елизаветинский сад" — единственное место в столице, где есть возможность осваивать эту систему.Сейчас в центре разговаривать глазами обучают 28 детей. Для каждого ребенка айтрекер калибруют. Затем специалист выбирает программу — от простых игровых до более продвинутых, позволяющих производить вычисления с помощью взгляда. Учат и набирать на виртуальной клавиатуре слова — потом система воспроизводит "напечатанный" текст голосом.Оборудование и ПО для айтрекинга — зарубежное и стоит дорого. Набор обходится примерно в 500 тысяч рублей. В "Елизаветинском саду", который существует исключительно на пожертвования, предоставить каждому ребенку по устройству не могут. Родителям прибор тоже часто не по карману. С приобретением айтрекера для дома помогают фонды. Сотрудники центра говорят, что на днях передали оборудование выпускнику центра — нашелся благотворитель.В центре мечтают, чтобы устройства включили в список ТСР (технических средств реабилитации). Тем более что сегодня в этот перечень входят не только самые простые приспособления для инвалидов, но и, например, современные брайлевские дисплеи или бионические протезы рук.По словам сотрудников "Елизаветинского сада", чиновники пока не видят острой необходимость выделять деньги из бюджета на айтрекеры для детей с ограниченными возможностями. В центре связь подопечных с миром устанавливают уже несколько лет. Всего через руки экспертов и воспитателей за девять лет прошло более 200 детей.

https://ria.ru/20180315/1516374882.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Говорящие взглядом”: как обучают детей с ДЦП “Говорящие взглядом”: как обучают детей с ДЦП 2021-03-05T08:00 true PT0M46S

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стивен хокинг, дети, москва, общество