https://ria.ru/20210330/uchenye-1603492546.html

Опрос показал, кого из современных ученых знают молодые россияне

Опрос показал, кого из современных ученых знают молодые россияне

Российская молодежь чаще всего среди известных ученых называет главу компании SpaceX Илона Маска, астрофизика Стивена Хокинга и российского математика Григория... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:15

2021-03-30T17:15

2021-03-30T17:15

россия

илон маск

стивен хокинг

вциом

григорий перельман

технологии

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская молодежь чаще всего среди известных ученых называет главу компании SpaceX Илона Маска, астрофизика Стивена Хокинга и российского математика Григория Перельмана, причем основной источник информации о науке для молодых людей - интернет и площадки с видеоконтентом, сказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.Отвечая на вопрос, "насколько важно для вас, чтобы в нашей стране развивалась наука и технологии по шкале от 1 до 10", респонденты от 18 до 24 лет в среднем назвали цифру 8,8, лица от 25-34 года и 60 лет и старше – 9,3, а опрошенные 45 – 59 лет – 9,2. Причем полностью доверяют мнению российских ученых лишь 24%, а 50% - "скорее согласны" с этим утверждением.Уточняется, что интервью – самый интересный формат для молодежи среди всего видеоконтента о науке.В инициативном всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Охват не менее 80 регионов, 500 городов и 100 сел.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, стивен хокинг, вциом, григорий перельман, технологии, общество