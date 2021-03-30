https://ria.ru/20210330/uchenye-1603492546.html
Опрос показал, кого из современных ученых знают молодые россияне
Опрос показал, кого из современных ученых знают молодые россияне
Российская молодежь чаще всего среди известных ученых называет главу компании SpaceX Илона Маска, астрофизика Стивена Хокинга и российского математика Григория... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:15
2021-03-30T17:15
2021-03-30T17:15
россия
илон маск
стивен хокинг
вциом
григорий перельман
технологии
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская молодежь чаще всего среди известных ученых называет главу компании SpaceX Илона Маска, астрофизика Стивена Хокинга и российского математика Григория Перельмана, причем основной источник информации о науке для молодых людей - интернет и площадки с видеоконтентом, сказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.Отвечая на вопрос, "насколько важно для вас, чтобы в нашей стране развивалась наука и технологии по шкале от 1 до 10", респонденты от 18 до 24 лет в среднем назвали цифру 8,8, лица от 25-34 года и 60 лет и старше – 9,3, а опрошенные 45 – 59 лет – 9,2. Причем полностью доверяют мнению российских ученых лишь 24%, а 50% - "скорее согласны" с этим утверждением.Уточняется, что интервью – самый интересный формат для молодежи среди всего видеоконтента о науке.В инициативном всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Охват не менее 80 регионов, 500 городов и 100 сел.
https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, илон маск, стивен хокинг, вциом, григорий перельман, технологии, общество
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Российская молодежь чаще всего среди известных ученых называет главу компании SpaceX Илона Маска
, астрофизика Стивена Хокинга
и российского математика Григория Перельмана
, причем основной источник информации о науке для молодых людей - интернет и площадки с видеоконтентом, сказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ
Степан Львов.
"А теперь о том, кого из современных ученых называет российская молодежь. Влияние Запада здесь очевидно. Фамилия из четырех букв (Маск), она здесь превалирует. Все остальные фамилии значительно реже. Хокинг – представитель западной науки - он на втором месте выступает. И тройка фамилий – Перельман, Оганесян и Алферов", - сказал Львов
в ходе пресс-конференции.
Отвечая на вопрос, "насколько важно для вас, чтобы в нашей стране развивалась наука и технологии по шкале от 1 до 10", респонденты от 18 до 24 лет в среднем назвали цифру 8,8, лица от 25-34 года и 60 лет и старше – 9,3, а опрошенные 45 – 59 лет – 9,2. Причем полностью доверяют мнению российских ученых лишь 24%, а 50% - "скорее согласны" с этим утверждением.
"Основной источник получения информации о науке для молодых людей – интернет, социальные сети, площадки с видеоконтентом, сайты учебных заведений. Реже
– телевидение. Количество информации о науке достаточное. Однако качество – невысокое", - следует из презентации ВЦИОМ.
Уточняется, что интервью – самый интересный формат для молодежи среди всего видеоконтента о науке.
В инициативном всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Охват не менее 80 регионов, 500 городов и 100 сел.