https://ria.ru/20201006/misis-1578476035.html
Эксперт оценил открытие нобелевских лауреатов по физике 2020 года
Присуждение Нобелевской премии ученым, исследовавшим свойства черных дыр, стало доказательством того, что по-прежнему ею отмечаются выдающиеся достижения, а... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:18
2020-10-06T17:18
2020-10-06T17:43
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
стивен хокинг
альберт эйнштейн
мисис
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Присуждение Нобелевской премии ученым, исследовавшим свойства черных дыр, стало доказательством того, что по-прежнему ею отмечаются выдающиеся достижения, а значит, дух этой награды жив в отношении естественных наук, заявил РИА Новости доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра инфраструктурного взаимодействия и партнерства MegaScience Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Андрей Голутвин.Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики. Результаты их работ стали подтверждением общей теории относительности Альберта Эйнштейна.По его словам, сейчас, как правило, побеждают фундаментальные, "долгоиграющие" открытия с характерной научной глубиной. "Таким образом, соблюдается не "буква" завещания Нобеля, но скорее его "дух", — подчеркнул эксперт."В случае с текущей премией по физике эта награда нашла, например, сэра Роджера Пенроуза на 90-м году жизни. Этот человек является живым классиком гравитационной науки, соратником Стивена Хокинга, крупнейшим мировым ученым в области общей теории относительности. Заслуженность Пенроузом этой высшей научной награды несомненна", — сказал Голутвин."Нобелевский комитет, очевидно, и далее следует логике "проверено временем" и, таким образом, избегает риска присуждения премий за шумные, но научно пустые результаты. А значит, сохраняет свою более чем вековую репутацию", — подытожил эксперт.
https://ria.ru/20201006/fizika-1578441570.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, стивен хокинг, альберт эйнштейн, мисис
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии ученым, исследовавшим свойства черных дыр, стало доказательством того, что по-прежнему ею отмечаются выдающиеся достижения, а значит, дух этой награды жив в отношении естественных наук, заявил РИА Новости доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра инфраструктурного взаимодействия и партнерства MegaScience Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Андрей Голутвин.
Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики. Результаты их работ стали подтверждением общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
"Тут можно процитировать Ахматову — "их премия, кому хотят, тому и дают". Но вообще тренд на уход от немедленного присуждения Нобелевских премий за "свежие" открытия наблюдается уже давно", — сказал Голутвин.
По его словам, сейчас, как правило, побеждают фундаментальные, "долгоиграющие" открытия с характерной научной глубиной. "Таким образом, соблюдается не "буква" завещания Нобеля, но скорее его "дух", — подчеркнул эксперт.
"В случае с текущей премией по физике эта награда нашла, например, сэра Роджера Пенроуза на 90-м году жизни. Этот человек является живым классиком гравитационной науки, соратником Стивена Хокинга, крупнейшим мировым ученым в области общей теории относительности. Заслуженность Пенроузом этой высшей научной награды несомненна", — сказал Голутвин.
"Нобелевский комитет, очевидно, и далее следует логике "проверено временем" и, таким образом, избегает риска присуждения премий за шумные, но научно пустые результаты. А значит, сохраняет свою более чем вековую репутацию", — подытожил эксперт.