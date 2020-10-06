https://ria.ru/20201006/misis-1578476035.html

Эксперт оценил открытие нобелевских лауреатов по физике 2020 года

Присуждение Нобелевской премии ученым, исследовавшим свойства черных дыр, стало доказательством того, что по-прежнему ею отмечаются выдающиеся достижения, а... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:18

2020-10-06T17:18

2020-10-06T17:43

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

стивен хокинг

альберт эйнштейн

мисис

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Присуждение Нобелевской премии ученым, исследовавшим свойства черных дыр, стало доказательством того, что по-прежнему ею отмечаются выдающиеся достижения, а значит, дух этой награды жив в отношении естественных наук, заявил РИА Новости доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра инфраструктурного взаимодействия и партнерства MegaScience Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Андрей Голутвин.Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики. Результаты их работ стали подтверждением общей теории относительности Альберта Эйнштейна.По его словам, сейчас, как правило, побеждают фундаментальные, "долгоиграющие" открытия с характерной научной глубиной. "Таким образом, соблюдается не "буква" завещания Нобеля, но скорее его "дух", — подчеркнул эксперт."В случае с текущей премией по физике эта награда нашла, например, сэра Роджера Пенроуза на 90-м году жизни. Этот человек является живым классиком гравитационной науки, соратником Стивена Хокинга, крупнейшим мировым ученым в области общей теории относительности. Заслуженность Пенроузом этой высшей научной награды несомненна", — сказал Голутвин."Нобелевский комитет, очевидно, и далее следует логике "проверено временем" и, таким образом, избегает риска присуждения премий за шумные, но научно пустые результаты. А значит, сохраняет свою более чем вековую репутацию", — подытожил эксперт.

https://ria.ru/20201006/fizika-1578441570.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, стивен хокинг, альберт эйнштейн, мисис