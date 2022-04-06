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"Готово к отправке": что содержит новое послание для инопланетян

"Готово к отправке": что содержит новое послание для инопланетян - РИА Новости, 06.04.2022

"Готово к отправке": что содержит новое послание для инопланетян

Ученые из США, Китая, Великобритании и Нидерландов, работающие в проекте SETI по поиску внеземного разума, подготовили новое кодированное послание инопланетным... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:00

2022-04-06T08:00

2022-04-06T07:59

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физика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые из США, Китая, Великобритании и Нидерландов, работающие в проекте SETI по поиску внеземного разума, подготовили новое кодированное послание инопланетным цивилизациям. Предыдущее отправили в 1974-м. Но не все в научном мире считают, что человечеству стоит искать контакт с братьями по разуму.Поиск внеземных цивилизацийАстрономы обнаружили порядка пяти тысяч экзопланет в нашей Галактике. Многие пригодны для жизни, а где-то, по мнению ученых, вполне могут существовать технологически развитые цивилизации.Проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) начался со статьи "Поиски межзвездных сообщений", опубликованной в 1959-м в журнале Nature. Ее авторы, два астрофизика — американец Филип Мориссон и итальянец Джузеппе Коккони, рекомендовали искать сигнал от инопланетян на длине волны 21 сантиметр и частоте 1420 мегагерц. Это радиолиния излучения нейтрального атомарного водорода во Вселенной, и любая цивилизация, достигшая уровня земной, скорее всего, воспользуется этой универсальной частотой. Ни на этой, ни на любой другой до сих пор ничего не нашли. Правда, пока проверили меньше одной десятой процента звезд.Самим посылать сигналы в космос — дешевле и технически проще. Но надо определиться, куда направить послание, в какой форме и какую в него заложить информацию.Послание АресибоКогда в 1974-м в горах Пуэрто-Рико недалеко от города Аресибо открывали после реконструкции крупнейший на тот момент радиотелескоп диаметром 304,8 метра, решили по такому поводу отправить инопланетянам телеграмму.Подготовить ее доверили астрономам Фрэнку Дрейку и Карлу Сагану. В прямоугольном рисунке размером 23 на 73 точки они записали двоичным кодом самую важную, с их точки зрения, информацию о Земле и ее обитателях: числа от одного до десяти, атомные номера основных химических элементов — кирпичиков жизни: водорода, углерода, азота, кислорода и фосфора, молекулярные формулы нескольких нуклеотидов ДНК, количество их в геноме человека, а также схематичные изображения человека, молекулы ДНК, Солнечной системы и самого телескопа.Сигнал отправили в сторону шарового звездного скопления М13 в созвездии Геркулеса, очень яркого и хорошо изученного. До него 25 тысяч световых лет. Если рядом с одной из 300 тысяч звезд этого скопления есть обитаемая планета с цивилизацией, способной расшифровать наше послание, ответ мы получим через 50 тысяч лет. Так что это скорее символический жест и демонстрация технологических достижений человечества, нежели реальная попытка контакта.Маяк в ГалактикеВ декабре 2020-го радиотелескоп Аресибо разрушился из-за износа несущей конструкции. Но проект SETI продолжают другие более современные обсерватории. В том числе крупнейший сферический радиотелескоп FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) диаметром 500 метров на юге Китая и антенная решетка Аллена (Allen Telescope Array) — комплекс из 42 спутниковых антенн в северной Калифорнии.Недавно ученые разработали дизайн послания Beacon in the Galaxy (BITG, "Маяк в Галактике"), которое предлагают отправить в космос с помощью этих двух научных инструментов. BITG гораздо объемнее, чем предыдущее. Можно сказать так: если из Аресибо к звездам отправили открытку, то тут целая презентация на 13 слайдов. Тоже в двоичном коде."Эта система, вероятно, универсальна для любого разума. Простейшая математика из двух противоположных состояний: ноль или единица, да или нет, черное или белое, масса или пустое пространство", — отмечают авторы статьи.BITG начинается и заканчивается набором простых чисел, задающих "алфавит", на котором записана остальная информация. Ученые считают, что сигналы, соответствующие простым числам, инопланетяне легко выделят из общего массива электромагнитных волн.Затем — несколько слайдов, иллюстрирующих математические операции, основы физики частиц, спектр атома водорода, массы наиболее распространенных на Земле элементов, структуру ДНК, строение тела мужчины и женщины, Солнечной системы, контуры земных материков и океанов, их химический состав.Завершается все нашими координатами относительно основных шаровых звездных скоплений, а также указанием частоты волны, на которой мы готовы принять ответ, — 2380 мегагерц. Этот "обратный адрес" — принципиальное отличие BITG от послания Аресибо.Сигнал собираются отправить в концентрическую область в четырех килопарсеках (13 тысячах световых лет) от центра Галактики, привлекшую внимание ученых SETI с точки зрения обнаружения техносигнатур. Галактический центр и шаровые звездные скопления — древнейшие части Млечного Пути, поэтому, вероятнее всего, там есть разумная жизнь.До и после АресибоПервое в истории человечества осмысленное радиосообщение в космос ушло в ноябре 1962-го с радара Евпаторийского центра дальней космической связи в Крыму, три слова на азбуке Морзе: "Мир", "Ленин", "СССР". По расчетам ученых, сигнал достигнет звезды HD 131336 в созвездии Весов. Через 800 лет.Было еще несколько попыток после 1999-го. В отличие от Аресибо, эти послания нацеливали на ближайшие звезды — от 17 до 69 световых лет — в надежде дождаться ответа.В 2017-м с радиоантенны Европейской научной ассоциации некогерентного рассеяния (EISCAT) в Тромсё в Норвегии отправили сигнал к ближайшей к Земле потенциально обитаемой экзопланете GJ 273b — 12 световых лет от нас в системе звезды Лейтена из созвездия Малого Пса. Помимо базовых научных и математических данных, туда передали 33 коротких музыкальных произведения в двоичном коде на двух разных радиочастотах.Недавно в рамках программы Breakthrough Initiatives, основанной в 2015-м известным британским физиком Стивеном Хокингом и российским миллиардером Юрием Мильнером, сообщили о намерении провести конкурс с призовым фондом в один миллион долларов на разработку понятного для представителей других цивилизаций послания, представляющего Землю и человечество. При этом пообещали "не передавать никаких сообщений до тех пор, пока на высоких уровнях науки и политики не будут проведены глобальные дебаты о рисках и выгодах контакта с развитыми цивилизациями".Рискованный контактНе все ученые, в том числе среди занятых в проектах SETI, считают, что "кричать" о себе на всю Галактику — хорошая идея. Не факт, что продвинутые внеземные цивилизации окажутся дружелюбными.Об этом предупреждал и Стивен Хокинг. В одном из выпусков документального телесериала "Любимые места Стивена Хокинга", посвященного экзопланете Глизе 832 c, он говорил: "Встреча с более развитой цивилизацией может иметь для нас те же последствия, что и прибытие Колумба для коренных жителей Америки. Для них это плохо закончилось".Авторы BITG исходят из того, что инопланетяне, если они существуют, — доброжелательны."Логично предположить, что вид, достаточно развитый для космической связи, весьма вероятно, достиг высокого уровня внутривидового сотрудничества и, таким образом, осознал важность мира и добрососедства", — указывают ученые.Но и они согласны с тем, что послание нельзя отправлять без одобрения широкой общественности. Какой должна быть процедура, не уточнили.

https://ria.ru/20220330/solntse-1780690970.html

https://ria.ru/20220329/mars-1780452833.html

https://ria.ru/20220324/radiokrugi-1779594524.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

космос - риа наука, астрономия, инопланетяне, юрий мильнер, стивен хокинг, физика