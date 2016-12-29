Биография Анатолия Антонова

Анатолий Иванович Антонов родился 15 мая 1955 года в городе Омске.

В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР. Доктор политических наук.

Анатолий Антонов более 30 лет работал в системе министерства иностранных дел СССР и России на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом.

С 2004 года — директор департамента по вопросам безопасности и разоружения министерства иностранных дел РФ.

Был руководителем ряда российских правительственных делегаций, в том числе на переговорах со странами "Группы восьми"; по Договору о нераспространении ядерного оружия; по обзору действия конвенций о "негуманном" оружии, о запрещении химического оружия, о запрещении биологического оружия; по многосторонним механизмам экспортного контроля. Возглавлял российскую делегацию на переговорах с США по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях.

2 февраля 2011 года указом президента РФ назначен заместителем министра обороны Российской Федерации.

29 декабря 2016 года указом президента РФ назначен заместителем главы МИД РФ.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом "За военные заслуги", двумя орденами Почета и орденом Дружбы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.



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