https://ria.ru/20241219/antonov-1990054755.html

Бывший посол России в США стал советником президента ВТБ

Бывший посол России в США стал советником президента ВТБ - РИА Новости, 19.12.2024

Бывший посол России в США стал советником президента ВТБ

Бывшего посла России в США Анатолия Антонова назначили советником президента — председателя правления ВТБ, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:02:00+03:00

2024-12-19T10:02:00+03:00

2024-12-19T14:59:00+03:00

россия

сша

омск

анатолий антонов

брикс

мгимо

организация американских государств

экономика

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывшего посла России в США Анатолия Антонова назначили советником президента — председателя правления ВТБ, сообщила пресс-служба банка. "На новом посту Анатолий Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС", — говорится в релизе.В банке подчеркнули, что многолетний дипломатический опыт Антонова будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга. Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году. В 1978 году окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу. В 2004-2011 годах возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД. С 2011-го как заместитель министра обороны отвечал за круг вопросов, связанных с международным военным сотрудничеством. В 2016 году его назначили заместителем министра иностранных дел, а в 2017-м — чрезвычайным и полномочным послом в Вашингтоне и по совместительству — постоянным наблюдателем России при Организации американских государств.

https://ria.ru/20241010/antonov-1977365451.html

https://ria.ru/20241007/ushakov-1976808531.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, омск, анатолий антонов, брикс, мгимо, организация американских государств, экономика, втб (банк)