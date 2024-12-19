Бывший посол России в США стал советником президента ВТБ
Экс-посла России в США Анатолия Антонова назначили советником президента ВТБ
Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывшего посла России в США Анатолия Антонова назначили советником президента — председателя правления ВТБ, сообщила пресс-служба банка.
"На новом посту Анатолий Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС", — говорится в релизе.
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В банке подчеркнули, что многолетний дипломатический опыт Антонова будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга.
Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году. В 1978 году окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу. В 2004-2011 годах возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД. С 2011-го как заместитель министра обороны отвечал за круг вопросов, связанных с международным военным сотрудничеством. В 2016 году его назначили заместителем министра иностранных дел, а в 2017-м — чрезвычайным и полномочным послом в Вашингтоне и по совместительству — постоянным наблюдателем России при Организации американских государств.
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