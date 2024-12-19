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Бывший посол России в США стал советником президента ВТБ - РИА Новости, 19.12.2024
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10:02 19.12.2024 (обновлено: 14:59 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/antonov-1990054755.html
Бывший посол России в США стал советником президента ВТБ
Бывший посол России в США стал советником президента ВТБ - РИА Новости, 19.12.2024
Бывший посол России в США стал советником президента ВТБ
Бывшего посла России в США Анатолия Антонова назначили советником президента — председателя правления ВТБ, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:02:00+03:00
2024-12-19T14:59:00+03:00
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сша
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анатолий антонов
брикс
мгимо
организация американских государств
экономика
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывшего посла России в США Анатолия Антонова назначили советником президента — председателя правления ВТБ, сообщила пресс-служба банка. "На новом посту Анатолий Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС", — говорится в релизе.В банке подчеркнули, что многолетний дипломатический опыт Антонова будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга. Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году. В 1978 году окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу. В 2004-2011 годах возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД. С 2011-го как заместитель министра обороны отвечал за круг вопросов, связанных с международным военным сотрудничеством. В 2016 году его назначили заместителем министра иностранных дел, а в 2017-м — чрезвычайным и полномочным послом в Вашингтоне и по совместительству — постоянным наблюдателем России при Организации американских государств.
https://ria.ru/20241010/antonov-1977365451.html
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россия, сша, омск, анатолий антонов, брикс, мгимо, организация американских государств, экономика, втб (банк)
Россия, США, Омск, Анатолий Антонов, БРИКС, МГИМО, Организация американских государств, Экономика, ВТБ (банк)
Бывший посол России в США стал советником президента ВТБ

Экс-посла России в США Анатолия Антонова назначили советником президента ВТБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывшего посла России в США Анатолия Антонова назначили советником президента — председателя правления ВТБ, сообщила пресс-служба банка.
"На новом посту Анатолий Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС", — говорится в релизе.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Биография Анатолия Антонова
10 октября, 12:26
В банке подчеркнули, что многолетний дипломатический опыт Антонова будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга.
Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году. В 1978 году окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу. В 2004-2011 годах возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД. С 2011-го как заместитель министра обороны отвечал за круг вопросов, связанных с международным военным сотрудничеством. В 2016 году его назначили заместителем министра иностранных дел, а в 2017-м — чрезвычайным и полномочным послом в Вашингтоне и по совместительству — постоянным наблюдателем России при Организации американских государств.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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7 октября, 16:30
 
РоссияСШАОмскАнатолий АнтоновБРИКСМГИМООрганизация американских государствЭкономикаВТБ (банк)
 
 
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