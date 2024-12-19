США готовы усилить боеготовность ядерных сил из-за России
США допустили усиление боеготовности ядерных сил при отказе РФ соблюдать ДСНВ
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. США готовы усилить боеготовность ядерных сил, если Россия откажется соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер во время выступления в аналитическом Фонде Карнеги*.
"Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит "нарушать" ДСНВ и откажется от взаимодействия", — сказал он.
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия полностью выполнила свои обязательства по сокращению вооружений. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе из-за нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.
При этом Файнер отметил, что у следующей американской администрации будет возможность провести переговоры с Москвой до того, как срок действия ДСНВ истечет в феврале 2026 года.
США также внедрили новые меры по снижению рисков и повышению ответственности в ядерной сфере, добавил чиновник.
Ситуация вокруг ДСНВ
В феврале 2023 года Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
В июне того же года Вашингтон в качестве контрмеры объявил, что прекращает передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ.
Кроме того, США отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора и пообещали не выдавать новые, а также перестали предоставлять телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Рябков, возврат России к выполнению договора возможен только при условии отказа Соединенных Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.
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* Признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО.