https://ria.ru/20241219/ssha-1990278982.html

США готовы усилить боеготовность ядерных сил из-за России

США готовы усилить боеготовность ядерных сил из-за России - РИА Новости, 19.12.2024

США готовы усилить боеготовность ядерных сил из-за России

США готовы усилить боеготовность ядерных сил, если Россия откажется соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:39:00+03:00

2024-12-19T22:39:00+03:00

2024-12-19T23:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. США готовы усилить боеготовность ядерных сил, если Россия откажется соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер во время выступления в аналитическом Фонде Карнеги*."Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит "нарушать" ДСНВ и откажется от взаимодействия", — сказал он.При этом Файнер отметил, что у следующей американской администрации будет возможность провести переговоры с Москвой до того, как срок действия ДСНВ истечет в феврале 2026 года.США также внедрили новые меры по снижению рисков и повышению ответственности в ядерной сфере, добавил чиновник.Ситуация вокруг ДСНВВ феврале 2023 года Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.В июне того же года Вашингтон в качестве контрмеры объявил, что прекращает передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ.Кроме того, США отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора и пообещали не выдавать новые, а также перестали предоставлять телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Рябков, возврат России к выполнению договора возможен только при условии отказа Соединенных Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.* Признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО.

https://ria.ru/20241219/ssha-1990276201.html

https://ria.ru/20241107/korotchenko-1982335232.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982537671.html

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россия, сша, франция, владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, фонд карнеги, нато, в мире