https://ria.ru/20250221/posly-2000927374.html

Экс-посол России в США ожидает объявления о назначении послов

Экс-посол России в США ожидает объявления о назначении послов - РИА Новости, 21.02.2025

Экс-посол России в США ожидает объявления о назначении послов

Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ожидает объявление о назначении посла России в Вашингтоне и главы американской дипмиссии в Москве в ближайшие РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:39:00+03:00

2025-02-21T22:39:00+03:00

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москва

анатолий антонов

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ожидает объявление о назначении посла России в Вашингтоне и главы американской дипмиссии в Москве в ближайшие дни. "Я очень ожидаю ближайшие дни, о том, что, к примеру, первый шаг, очень хороший шаг, будет объявлено о назначении двух послов", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в контексте нормализации отношений с Москвой американским властям необходимо изменить предвзятое русофобское отношение к российским дипломатам в Штатах. "На сегодняшний момент российские дипломаты зажаты в местах своей работы. Невозможно куда-то выехать, ничего не сделать... До последнего времени только двум дипломатам разрешалось выезжать в какие-то другие города", - подчеркнул Антонов. По его словам, российских соотечественников в Штатах сложно обеспечить консульскими услугами, ведь российские генконсульства в США "обескровлены". "Надо установить потолок дипломатического состава для американцев в России и для нас в США. И чтобы каждая страна определяла, сколько нужно... уборщиков, поваров или дипломатов. Но мы должны работать. И работать спокойно. Самое последнее дело - бить дипломатов. Бедные дипломаты не защищены, делают всё возможное для того, чтобы развивать отношения, выполнять поручения своих столиц, двигаться вперед. Дайте спокойно работать", - отметил Антонов, добавив, что нужно вернуть и отнятую недвижимость РФ в США. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250221/antonov-2000924160.html

https://ria.ru/20250221/rubio-2000694827.html

https://ria.ru/20250219/lavrov-2000291238.html

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россия, сша, москва, анатолий антонов, сергей лавров