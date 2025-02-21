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Экс-посол России в США ожидает объявления о назначении послов - РИА Новости, 21.02.2025
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22:39 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/posly-2000927374.html
Экс-посол России в США ожидает объявления о назначении послов
Экс-посол России в США ожидает объявления о назначении послов - РИА Новости, 21.02.2025
Экс-посол России в США ожидает объявления о назначении послов
Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ожидает объявление о назначении посла России в Вашингтоне и главы американской дипмиссии в Москве в ближайшие РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:39:00+03:00
2025-02-21T22:39:00+03:00
россия
сша
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анатолий антонов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ожидает объявление о назначении посла России в Вашингтоне и главы американской дипмиссии в Москве в ближайшие дни. "Я очень ожидаю ближайшие дни, о том, что, к примеру, первый шаг, очень хороший шаг, будет объявлено о назначении двух послов", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в контексте нормализации отношений с Москвой американским властям необходимо изменить предвзятое русофобское отношение к российским дипломатам в Штатах. "На сегодняшний момент российские дипломаты зажаты в местах своей работы. Невозможно куда-то выехать, ничего не сделать... До последнего времени только двум дипломатам разрешалось выезжать в какие-то другие города", - подчеркнул Антонов. По его словам, российских соотечественников в Штатах сложно обеспечить консульскими услугами, ведь российские генконсульства в США "обескровлены". "Надо установить потолок дипломатического состава для американцев в России и для нас в США. И чтобы каждая страна определяла, сколько нужно... уборщиков, поваров или дипломатов. Но мы должны работать. И работать спокойно. Самое последнее дело - бить дипломатов. Бедные дипломаты не защищены, делают всё возможное для того, чтобы развивать отношения, выполнять поручения своих столиц, двигаться вперед. Дайте спокойно работать", - отметил Антонов, добавив, что нужно вернуть и отнятую недвижимость РФ в США. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250221/antonov-2000924160.html
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россия, сша, москва, анатолий антонов, сергей лавров
Россия, США, Москва, Анатолий Антонов, Сергей Лавров
Экс-посол России в США ожидает объявления о назначении послов

Экс-посол Антонов: в ближайшие дни объявят о назначении двух послов в США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ожидает объявление о назначении посла России в Вашингтоне и главы американской дипмиссии в Москве в ближайшие дни.
«
"Я очень ожидаю ближайшие дни, о том, что, к примеру, первый шаг, очень хороший шаг, будет объявлено о назначении двух послов", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Он добавил, что в контексте нормализации отношений с Москвой американским властям необходимо изменить предвзятое русофобское отношение к российским дипломатам в Штатах.
«
"На сегодняшний момент российские дипломаты зажаты в местах своей работы. Невозможно куда-то выехать, ничего не сделать... До последнего времени только двум дипломатам разрешалось выезжать в какие-то другие города", - подчеркнул Антонов.
По его словам, российских соотечественников в Штатах сложно обеспечить консульскими услугами, ведь российские генконсульства в США "обескровлены".
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«
"Надо установить потолок дипломатического состава для американцев в России и для нас в США. И чтобы каждая страна определяла, сколько нужно... уборщиков, поваров или дипломатов. Но мы должны работать. И работать спокойно. Самое последнее дело - бить дипломатов. Бедные дипломаты не защищены, делают всё возможное для того, чтобы развивать отношения, выполнять поручения своих столиц, двигаться вперед. Дайте спокойно работать", - отметил Антонов, добавив, что нужно вернуть и отнятую недвижимость РФ в США.
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах
19 февраля, 14:22
 
РоссияСШАМоскваАнатолий АнтоновСергей Лавров
 
 
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