Экс-посол России в США ожидает объявления о назначении послов
Экс-посол Антонов: в ближайшие дни объявят о назначении двух послов в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ожидает объявление о назначении посла России в Вашингтоне и главы американской дипмиссии в Москве в ближайшие дни.
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"Я очень ожидаю ближайшие дни, о том, что, к примеру, первый шаг, очень хороший шаг, будет объявлено о назначении двух послов", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в контексте нормализации отношений с Москвой американским властям необходимо изменить предвзятое русофобское отношение к российским дипломатам в Штатах.
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"На сегодняшний момент российские дипломаты зажаты в местах своей работы. Невозможно куда-то выехать, ничего не сделать... До последнего времени только двум дипломатам разрешалось выезжать в какие-то другие города", - подчеркнул Антонов.
По его словам, российских соотечественников в Штатах сложно обеспечить консульскими услугами, ведь российские генконсульства в США "обескровлены".
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"Надо установить потолок дипломатического состава для американцев в России и для нас в США. И чтобы каждая страна определяла, сколько нужно... уборщиков, поваров или дипломатов. Но мы должны работать. И работать спокойно. Самое последнее дело - бить дипломатов. Бедные дипломаты не защищены, делают всё возможное для того, чтобы развивать отношения, выполнять поручения своих столиц, двигаться вперед. Дайте спокойно работать", - отметил Антонов, добавив, что нужно вернуть и отнятую недвижимость РФ в США.
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.