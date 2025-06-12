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Трамп принял верительные грамоты у посла России в США - РИА Новости, 12.06.2025
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00:19 12.06.2025 (обновлено: 08:53 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/tramp-2022396310.html
Трамп принял верительные грамоты у посла России в США
Трамп принял верительные грамоты у посла России в США - РИА Новости, 12.06.2025
Трамп принял верительные грамоты у посла России в США
Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у недавно прибывшего в США посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:19:00+03:00
2025-06-12T08:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у недавно прибывшего в США посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. Церемония прошла в Белом доме, в ходе которой он официально вступил в должность главы российской дипломатической миссии в США. До этого Дарчиев передал копии верительных грамот исполняющей обязанности шефа протокола Госдепартамента Эбигейл Джонс. До назначения в США он возглавлял департамент Североатлантического сотрудничества МИД России, а также был послом в Канаде в 2014-2021 годах. Дарчиев дважды проходил службу в российском посольстве в Вашингтоне, в том числе в качестве советника-посланника. На дипломатической службе он с 1992 года. Предыдущий посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу в октябре 2024 года.
https://ria.ru/20250509/posol-2016140420.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, александр дарчиев, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Александр Дарчиев, Анатолий Антонов
Трамп принял верительные грамоты у посла России в США

Трамп принял верительные грамоты у нового посла России в США Дарчиева

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у недавно прибывшего в США посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Церемония прошла в Белом доме, в ходе которой он официально вступил в должность главы российской дипломатической миссии в США.
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Посол Дарчиев заявил о позитивных моментах в отношениях России и США
9 мая, 23:51
До этого Дарчиев передал копии верительных грамот исполняющей обязанности шефа протокола Госдепартамента Эбигейл Джонс. До назначения в США он возглавлял департамент Североатлантического сотрудничества МИД России, а также был послом в Канаде в 2014-2021 годах.
Дарчиев дважды проходил службу в российском посольстве в Вашингтоне, в том числе в качестве советника-посланника. На дипломатической службе он с 1992 года.
Предыдущий посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу в октябре 2024 года.
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Биография Александра Дарчиева
14 мая, 00:52
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампАлександр ДарчиевАнатолий Антонов
 
 
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