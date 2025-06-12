https://ria.ru/20250612/tramp-2022396310.html
Трамп принял верительные грамоты у посла России в США
Трамп принял верительные грамоты у посла России в США - РИА Новости, 12.06.2025
Трамп принял верительные грамоты у посла России в США
Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у недавно прибывшего в США посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:19:00+03:00
2025-06-12T00:19:00+03:00
2025-06-12T08:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у недавно прибывшего в США посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. Церемония прошла в Белом доме, в ходе которой он официально вступил в должность главы российской дипломатической миссии в США. До этого Дарчиев передал копии верительных грамот исполняющей обязанности шефа протокола Госдепартамента Эбигейл Джонс. До назначения в США он возглавлял департамент Североатлантического сотрудничества МИД России, а также был послом в Канаде в 2014-2021 годах. Дарчиев дважды проходил службу в российском посольстве в Вашингтоне, в том числе в качестве советника-посланника. На дипломатической службе он с 1992 года. Предыдущий посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу в октябре 2024 года.
https://ria.ru/20250509/posol-2016140420.html
https://ria.ru/20250514/darchiev-2016509902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, александр дарчиев, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Александр Дарчиев, Анатолий Антонов
Трамп принял верительные грамоты у посла России в США
Трамп принял верительные грамоты у нового посла России в США Дарчиева