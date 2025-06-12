https://ria.ru/20250612/tramp-2022396310.html

Трамп принял верительные грамоты у посла России в США

Трамп принял верительные грамоты у посла России в США - РИА Новости, 12.06.2025

Трамп принял верительные грамоты у посла России в США

Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у недавно прибывшего в США посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T00:19:00+03:00

2025-06-12T00:19:00+03:00

2025-06-12T08:53:00+03:00

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

александр дарчиев

анатолий антонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у недавно прибывшего в США посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. Церемония прошла в Белом доме, в ходе которой он официально вступил в должность главы российской дипломатической миссии в США. До этого Дарчиев передал копии верительных грамот исполняющей обязанности шефа протокола Госдепартамента Эбигейл Джонс. До назначения в США он возглавлял департамент Североатлантического сотрудничества МИД России, а также был послом в Канаде в 2014-2021 годах. Дарчиев дважды проходил службу в российском посольстве в Вашингтоне, в том числе в качестве советника-посланника. На дипломатической службе он с 1992 года. Предыдущий посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу в октябре 2024 года.

https://ria.ru/20250509/posol-2016140420.html

https://ria.ru/20250514/darchiev-2016509902.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, александр дарчиев, анатолий антонов