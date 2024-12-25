https://ria.ru/20241225/posol-1991226916.html

Лавров рассказал о реакции США на кандидатуру нового российского посла

Лавров рассказал о реакции США на кандидатуру нового российского посла - РИА Новости, 25.12.2024

Лавров рассказал о реакции США на кандидатуру нового российского посла

США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:32:00+03:00

2024-12-25T13:32:00+03:00

2024-12-25T13:32:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

анатолий антонов

сергей лавров

организация американских государств

госдума рф

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации избранного президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1". "Это не демарш (отсутствие посла РФ в США - ред.). Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям. Дата выезда планируется с учетом оптимальных сроков появления нового посла в Вашингтоне, учитывая, что через три недели буквально предстоит инаугурация Дональда Трампа. Так что здесь никакой политики нет", - сказал министр. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. При этом Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.

https://ria.ru/20241219/antonov-1990054755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дональд трамп, анатолий антонов, сергей лавров, организация американских государств, госдума рф