Лавров рассказал о реакции США на кандидатуру нового российского посла
Лавров: США приветствовали кандидатуру на пост российского посла в Вашингтоне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации избранного президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1".
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"Это не демарш (отсутствие посла РФ в США - ред.). Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям. Дата выезда планируется с учетом оптимальных сроков появления нового посла в Вашингтоне, учитывая, что через три недели буквально предстоит инаугурация Дональда Трампа. Так что здесь никакой политики нет", - сказал министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. При этом Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.
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