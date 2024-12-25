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Лавров рассказал о реакции США на кандидатуру нового российского посла - РИА Новости, 25.12.2024
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13:32 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/posol-1991226916.html
Лавров рассказал о реакции США на кандидатуру нового российского посла
Лавров рассказал о реакции США на кандидатуру нового российского посла - РИА Новости, 25.12.2024
Лавров рассказал о реакции США на кандидатуру нового российского посла
США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:32:00+03:00
2024-12-25T13:32:00+03:00
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сша
дональд трамп
анатолий антонов
сергей лавров
организация американских государств
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации избранного президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1". "Это не демарш (отсутствие посла РФ в США - ред.). Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям. Дата выезда планируется с учетом оптимальных сроков появления нового посла в Вашингтоне, учитывая, что через три недели буквально предстоит инаугурация Дональда Трампа. Так что здесь никакой политики нет", - сказал министр. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. При этом Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.
https://ria.ru/20241219/antonov-1990054755.html
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россия, сша, дональд трамп, анатолий антонов, сергей лавров, организация американских государств, госдума рф
Россия, США, Дональд Трамп, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, Организация американских государств, Госдума РФ
Лавров рассказал о реакции США на кандидатуру нового российского посла

Лавров: США приветствовали кандидатуру на пост российского посла в Вашингтоне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации избранного президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1".
«
"Это не демарш (отсутствие посла РФ в США - ред.). Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям. Дата выезда планируется с учетом оптимальных сроков появления нового посла в Вашингтоне, учитывая, что через три недели буквально предстоит инаугурация Дональда Трампа. Так что здесь никакой политики нет", - сказал министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. При этом Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Бывший посол России в США стал советником президента ВТБ
19 декабря, 10:02
 
РоссияСШАДональд ТрампАнатолий АнтоновСергей ЛавровОрганизация американских государствГосдума РФ
 
 
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