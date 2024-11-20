https://ria.ru/20241120/peskov-1984785993.html

Кандидатуру нового посла России в США выбрали, заявил Песков

Кандидатуру нового посла России в США выбрали, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2024

Кандидатуру нового посла России в США выбрали, заявил Песков

Кандидатура нового посла РФ в США выбрана, идут процедуры по его утверждению и подготовке указа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:01

2024-11-20T12:01

2024-11-20T12:11

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организация американских государств

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кандидатура нового посла РФ в США выбрана, идут процедуры по его утверждению и подготовке указа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение. Кандидатура действительно выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры по утверждению кандидатуры, по подготовке указа и так далее, и тому подобное. Как только все процедуры будут закончены, мы, соответственно, сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, определился ли уже президент с кандидатурой нового посла РФ в США.Президент РФ Владимир Путин 10 октября своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.

https://ria.ru/20241010/rossija-1977380030.html

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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, организация американских государств, анатолий антонов