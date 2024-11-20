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Кандидатуру нового посла России в США выбрали, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2024
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12:01 20.11.2024 (обновлено: 12:11 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/peskov-1984785993.html
Кандидатуру нового посла России в США выбрали, заявил Песков
Кандидатуру нового посла России в США выбрали, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2024
Кандидатуру нового посла России в США выбрали, заявил Песков
Кандидатура нового посла РФ в США выбрана, идут процедуры по его утверждению и подготовке указа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:01
2024-11-20T12:11
политика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
организация американских государств
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кандидатура нового посла РФ в США выбрана, идут процедуры по его утверждению и подготовке указа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение. Кандидатура действительно выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры по утверждению кандидатуры, по подготовке указа и так далее, и тому подобное. Как только все процедуры будут закончены, мы, соответственно, сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, определился ли уже президент с кандидатурой нового посла РФ в США.Президент РФ Владимир Путин 10 октября своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.
https://ria.ru/20241010/rossija-1977380030.html
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, организация американских государств, анатолий антонов
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Организация американских государств, Анатолий Антонов
Кандидатуру нового посла России в США выбрали, заявил Песков

Песков: кандидатура нового посла России в США выбрана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кандидатура нового посла РФ в США выбрана, идут процедуры по его утверждению и подготовке указа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение. Кандидатура действительно выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры по утверждению кандидатуры, по подготовке указа и так далее, и тому подобное. Как только все процедуры будут закончены, мы, соответственно, сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, определился ли уже президент с кандидатурой нового посла РФ в США.
Президент РФ Владимир Путин 10 октября своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.
Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Рябков рассказал, как будет назначаться новый посол в США
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ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинОрганизация американских государствАнатолий Антонов
 
 
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