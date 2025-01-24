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Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 24.01.2025
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00:23 24.01.2025 (обновлено: 00:26 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995232359.html
Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, заявил Антонов
Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, заявил Антонов
Президент США Дональд Трамп мог бы закончить конфликт на Украине по щелчку пальцев, прекратив военную и финансовую поддержку Киева, сообщил бывший посол РФ в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:23:00+03:00
2025-01-24T00:26:00+03:00
украина
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп мог бы закончить конфликт на Украине по щелчку пальцев, прекратив военную и финансовую поддержку Киева, сообщил бывший посол РФ в США Анатолий Антонов. "Дональд Трамп может очень легко, одним щелчком пальцев прекратить военные действия на Украине, если он скажет, что сегодня Соединенные Штаты прекращают военную, финансовую поддержку режима в Киеве и будет готова американская команда посмотреть на озабоченности Российской Федерации", - сказал он в эфире "Первого канала". Как подчеркнул бывший посол, отношения Москвы и Вашингтона значительно шире и глубже, чем конфликт на Украине. Он напомнил, что российская сторона не раз заявляла, что готова работать с любым президентом, которого изберет американский народ. "Там (в отношениях - ред.) огромный завал, который придется разгребать… хочется сказать - десятилетия, но я не буду так говорить. Буду оптимистом: годы придется разгребать", - отметил Антонов.Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ подчеркнул, что целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.
https://ria.ru/20250124/demokratiya-1995232204.html
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993909717.html
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украина, киев, сша, дональд трамп, анатолий антонов
Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Анатолий Антонов
Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, заявил Антонов

Антонов: Трамп мог бы закончить конфликт на Украине по щелчку пальцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп мог бы закончить конфликт на Украине по щелчку пальцев, прекратив военную и финансовую поддержку Киева, сообщил бывший посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Дональд Трамп может очень легко, одним щелчком пальцев прекратить военные действия на Украине, если он скажет, что сегодня Соединенные Штаты прекращают военную, финансовую поддержку режима в Киеве и будет готова американская команда посмотреть на озабоченности Российской Федерации", - сказал он в эфире "Первого канала".
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Антонов раскритиковал Трампа за выдвинутый ультиматум России
00:18
Как подчеркнул бывший посол, отношения Москвы и Вашингтона значительно шире и глубже, чем конфликт на Украине. Он напомнил, что российская сторона не раз заявляла, что готова работать с любым президентом, которого изберет американский народ.
"Там (в отношениях - ред.) огромный завал, который придется разгребать… хочется сказать - десятилетия, но я не буду так говорить. Буду оптимистом: годы придется разгребать", - отметил Антонов.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ подчеркнул, что целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.
Бывший посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом
15 января, 19:52
 
УкраинаКиевСШАДональд ТрампАнатолий Антонов
 
 
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