https://ria.ru/20250124/tramp-1995232359.html

Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, заявил Антонов

Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, заявил Антонов

Президент США Дональд Трамп мог бы закончить конфликт на Украине по щелчку пальцев, прекратив военную и финансовую поддержку Киева, сообщил бывший посол РФ в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T00:23:00+03:00

2025-01-24T00:23:00+03:00

2025-01-24T00:26:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп мог бы закончить конфликт на Украине по щелчку пальцев, прекратив военную и финансовую поддержку Киева, сообщил бывший посол РФ в США Анатолий Антонов. "Дональд Трамп может очень легко, одним щелчком пальцев прекратить военные действия на Украине, если он скажет, что сегодня Соединенные Штаты прекращают военную, финансовую поддержку режима в Киеве и будет готова американская команда посмотреть на озабоченности Российской Федерации", - сказал он в эфире "Первого канала". Как подчеркнул бывший посол, отношения Москвы и Вашингтона значительно шире и глубже, чем конфликт на Украине. Он напомнил, что российская сторона не раз заявляла, что готова работать с любым президентом, которого изберет американский народ. "Там (в отношениях - ред.) огромный завал, который придется разгребать… хочется сказать - десятилетия, но я не буду так говорить. Буду оптимистом: годы придется разгребать", - отметил Антонов.Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ подчеркнул, что целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.

https://ria.ru/20250124/demokratiya-1995232204.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993909717.html

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украина, киев, сша, дональд трамп, анатолий антонов