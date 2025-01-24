Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, заявил Антонов
Антонов: Трамп мог бы закончить конфликт на Украине по щелчку пальцев
Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп мог бы закончить конфликт на Украине по щелчку пальцев, прекратив военную и финансовую поддержку Киева, сообщил бывший посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Дональд Трамп может очень легко, одним щелчком пальцев прекратить военные действия на Украине, если он скажет, что сегодня Соединенные Штаты прекращают военную, финансовую поддержку режима в Киеве и будет готова американская команда посмотреть на озабоченности Российской Федерации", - сказал он в эфире "Первого канала".
Как подчеркнул бывший посол, отношения Москвы и Вашингтона значительно шире и глубже, чем конфликт на Украине. Он напомнил, что российская сторона не раз заявляла, что готова работать с любым президентом, которого изберет американский народ.
"Там (в отношениях - ред.) огромный завал, который придется разгребать… хочется сказать - десятилетия, но я не буду так говорить. Буду оптимистом: годы придется разгребать", - отметил Антонов.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ подчеркнул, что целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.
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