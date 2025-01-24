Рейтинг@Mail.ru
Антонов раскритиковал Трампа за выдвинутый ультиматум России - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 24.01.2025 (обновлено: 06:08 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/demokratiya-1995232204.html
Антонов раскритиковал Трампа за выдвинутый ультиматум России
Антонов раскритиковал Трампа за выдвинутый ультиматум России - РИА Новости, 24.01.2025
Антонов раскритиковал Трампа за выдвинутый ультиматум России
Президент США Дональд Трамп пренебрег принципами дипломатии, обратившись к народу РФ и президенту Владимиру Путину через свою соцсеть Truth Social, где... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:18:00+03:00
2025-01-24T06:08:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
анатолий антонов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_af368f8eab3dcbc18e6cbef25b4a949f.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пренебрег принципами дипломатии, обратившись к народу РФ и президенту Владимиру Путину через свою соцсеть Truth Social, где потребовал немедленного завершения конфликта на Украине, сообщил бывший посол РФ в США Анатолий Антонов. Ранее Трамп написал в Truth Social, что не хочет навредить России и любит русский народ, после чего призвал РФ завершить спецоперацию на Украине, пригрозив новыми санкциями и пошлинами. При этом он отметил, что собирается сделать России и ее президенту "очень большое одолжение". "Он пренебрег принципами, задачами дипломатии, когда надо было бы сесть аккуратно и тихонечко поговорить и понять, какие есть озабоченности у Российской Федерации, что надо сделать для того, чтобы не снять, по крайней мере, а смягчить российские озабоченности. Нет! Он обратился, сказал хорошую фразу "я не желаю ничего плохого российскому народу, я делаю одолжение российскому президенту". Это вообще удивительно, нам не нужно никаких одолжений ни от кого", - сказал Антонов в эфире "Первого канала". Как отметил Антонов, Трамп призвал к миру, но при этом не выдвинул никаких конкретных предложений. При этом бывший посол подчеркнул, что начинать переговоры в таких условиях очень трудно, а Трамп, как лидер великой державы, должен нести ответственность за свои слова. "Наш президент, обратите внимание, никогда не позволял ничего себе подобного. Поэтому давайте мы сейчас немного остановимся и подождем, дадим возможность Дональду Трампу остыть от той эйфории, от того, знаете, пьянящего чувства победы, когда враги повержены и надо приступать к работе. Посмотрим, что в действительности это будет. Удивительно, что никаких требований к (Владимиру - ред.) Зеленскому на сегодняшний день по крайней мере я не слышал", - добавил он.
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993909717.html
https://ria.ru/20250124/kiev-1995231955.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a03418c06ca9d1e2d88b1afa0b591e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, дональд трамп, анатолий антонов, владимир путин
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Анатолий Антонов, Владимир Путин
Антонов раскритиковал Трампа за выдвинутый ультиматум России

Антонов: Трамп пренебрег принципами демократии, обращаясь через соцсеть

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШААнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пренебрег принципами дипломатии, обратившись к народу РФ и президенту Владимиру Путину через свою соцсеть Truth Social, где потребовал немедленного завершения конфликта на Украине, сообщил бывший посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее Трамп написал в Truth Social, что не хочет навредить России и любит русский народ, после чего призвал РФ завершить спецоперацию на Украине, пригрозив новыми санкциями и пошлинами. При этом он отметил, что собирается сделать России и ее президенту "очень большое одолжение".
Бывший посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом
15 января, 19:52
"Он пренебрег принципами, задачами дипломатии, когда надо было бы сесть аккуратно и тихонечко поговорить и понять, какие есть озабоченности у Российской Федерации, что надо сделать для того, чтобы не снять, по крайней мере, а смягчить российские озабоченности. Нет! Он обратился, сказал хорошую фразу "я не желаю ничего плохого российскому народу, я делаю одолжение российскому президенту". Это вообще удивительно, нам не нужно никаких одолжений ни от кого", - сказал Антонов в эфире "Первого канала".
Как отметил Антонов, Трамп призвал к миру, но при этом не выдвинул никаких конкретных предложений. При этом бывший посол подчеркнул, что начинать переговоры в таких условиях очень трудно, а Трамп, как лидер великой державы, должен нести ответственность за свои слова.
"Наш президент, обратите внимание, никогда не позволял ничего себе подобного. Поэтому давайте мы сейчас немного остановимся и подождем, дадим возможность Дональду Трампу остыть от той эйфории, от того, знаете, пьянящего чувства победы, когда враги повержены и надо приступать к работе. Посмотрим, что в действительности это будет. Удивительно, что никаких требований к (Владимиру - ред.) Зеленскому на сегодняшний день по крайней мере я не слышал", - добавил он.
Первая леди Меланья Трамп в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СМИ: Киев пытался наладить отношения с Трампом необычным способом
00:10
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампАнатолий АнтоновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала