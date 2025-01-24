Антонов раскритиковал Трампа за выдвинутый ультиматум России
Антонов: Трамп пренебрег принципами демократии, обращаясь через соцсеть
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШААнатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пренебрег принципами дипломатии, обратившись к народу РФ и президенту Владимиру Путину через свою соцсеть Truth Social, где потребовал немедленного завершения конфликта на Украине, сообщил бывший посол РФ в США Анатолий Антонов.
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"Он пренебрег принципами, задачами дипломатии, когда надо было бы сесть аккуратно и тихонечко поговорить и понять, какие есть озабоченности у Российской Федерации, что надо сделать для того, чтобы не снять, по крайней мере, а смягчить российские озабоченности. Нет! Он обратился, сказал хорошую фразу "я не желаю ничего плохого российскому народу, я делаю одолжение российскому президенту". Это вообще удивительно, нам не нужно никаких одолжений ни от кого", - сказал Антонов в эфире "Первого канала".
Как отметил Антонов, Трамп призвал к миру, но при этом не выдвинул никаких конкретных предложений. При этом бывший посол подчеркнул, что начинать переговоры в таких условиях очень трудно, а Трамп, как лидер великой державы, должен нести ответственность за свои слова.
"Наш президент, обратите внимание, никогда не позволял ничего себе подобного. Поэтому давайте мы сейчас немного остановимся и подождем, дадим возможность Дональду Трампу остыть от той эйфории, от того, знаете, пьянящего чувства победы, когда враги повержены и надо приступать к работе. Посмотрим, что в действительности это будет. Удивительно, что никаких требований к (Владимиру - ред.) Зеленскому на сегодняшний день по крайней мере я не слышал", - добавил он.