https://ria.ru/20250124/demokratiya-1995232204.html

Антонов раскритиковал Трампа за выдвинутый ультиматум России

Антонов раскритиковал Трампа за выдвинутый ультиматум России - РИА Новости, 24.01.2025

Антонов раскритиковал Трампа за выдвинутый ультиматум России

Президент США Дональд Трамп пренебрег принципами дипломатии, обратившись к народу РФ и президенту Владимиру Путину через свою соцсеть Truth Social, где... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T00:18:00+03:00

2025-01-24T00:18:00+03:00

2025-01-24T06:08:00+03:00

россия

сша

украина

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анатолий антонов

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пренебрег принципами дипломатии, обратившись к народу РФ и президенту Владимиру Путину через свою соцсеть Truth Social, где потребовал немедленного завершения конфликта на Украине, сообщил бывший посол РФ в США Анатолий Антонов. Ранее Трамп написал в Truth Social, что не хочет навредить России и любит русский народ, после чего призвал РФ завершить спецоперацию на Украине, пригрозив новыми санкциями и пошлинами. При этом он отметил, что собирается сделать России и ее президенту "очень большое одолжение". "Он пренебрег принципами, задачами дипломатии, когда надо было бы сесть аккуратно и тихонечко поговорить и понять, какие есть озабоченности у Российской Федерации, что надо сделать для того, чтобы не снять, по крайней мере, а смягчить российские озабоченности. Нет! Он обратился, сказал хорошую фразу "я не желаю ничего плохого российскому народу, я делаю одолжение российскому президенту". Это вообще удивительно, нам не нужно никаких одолжений ни от кого", - сказал Антонов в эфире "Первого канала". Как отметил Антонов, Трамп призвал к миру, но при этом не выдвинул никаких конкретных предложений. При этом бывший посол подчеркнул, что начинать переговоры в таких условиях очень трудно, а Трамп, как лидер великой державы, должен нести ответственность за свои слова. "Наш президент, обратите внимание, никогда не позволял ничего себе подобного. Поэтому давайте мы сейчас немного остановимся и подождем, дадим возможность Дональду Трампу остыть от той эйфории, от того, знаете, пьянящего чувства победы, когда враги повержены и надо приступать к работе. Посмотрим, что в действительности это будет. Удивительно, что никаких требований к (Владимиру - ред.) Зеленскому на сегодняшний день по крайней мере я не слышал", - добавил он.

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993909717.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, анатолий антонов, владимир путин