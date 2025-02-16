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Рубио заявил, что обсудил с Лавровым работу посольств
Рубио заявил, что обсудил с Лавровым работу посольств - РИА Новости, 16.02.2025
Рубио заявил, что обсудил с Лавровым работу посольств
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждал функционирование американского и российского посольств. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:08:00+03:00
2025-02-16T21:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждал функционирование американского и российского посольств. "Я поднял вопрос о нашем посольстве в Москве, которое функционирует в очень сложных условиях. Я заговорил об этом, потому что это важно. Сложно будет взаимодействовать с Россией в чем-либо, если наше посольство не функционирует", - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS. Он отметил, что Лавров также высказал обеспокоенности о работе дипмиссий РФ в США. Функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне нужны для успеха переговоров об украинском урегулировании, заявил Рубио. Госсекретарь США подчеркнул, что это был его первый разговор с российским министром и знакомство с ним. В 2021 году США сократили штат посольства в Москве в ответ на введение российской стороной ограничений на найм в диппредставительство граждан России и третьих стран вслед за очередными антироссийскими санкциями. Посольство США в Москве перестало выдавать визы россиянам. Из Вашингтона после завершения своей командировки уехал глава диппредставительства РФ Анатолий Антонов. Кандидатура нового посла уже определена, однако в Вашингтон он пока не приехал.
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РИА Новости
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Цены на нефть, США, Россия, Москва, Марко Рубио, Сергей Лавров, Анатолий Антонов
Рубио заявил, что обсудил с Лавровым работу посольств
Рубио заявил, что обсудил с Лавровым функционирование посольств США и России