https://ria.ru/20241220/antonov-1990466534.html
Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 20.12.2024
Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, говорится в указе... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:00:00+03:00
2024-12-20T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, говорится в указе президента."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Антонова Анатолия Ивановича", - сказано в документе.Президент России Владимир Путин ранее освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году.
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россия, анатолий антонов, владимир путин, марко полити
Россия, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Марко Полити
Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени