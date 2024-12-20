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Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 20.12.2024
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17:00 20.12.2024 (обновлено: 17:18 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/antonov-1990466534.html
Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 20.12.2024
Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, говорится в указе... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:00:00+03:00
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россия
анатолий антонов
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, говорится в указе президента."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Антонова Анатолия Ивановича", - сказано в документе.Президент России Владимир Путин ранее освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году.
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россия, анатолий антонов, владимир путин, марко полити
Россия, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Марко Полити
Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШААнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, говорится в указе президента.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Антонова Анатолия Ивановича", - сказано в документе.
Президент России Владимир Путин ранее освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Вчера, 16:58
 
РоссияАнатолий АнтоновВладимир ПутинМарко Полити
 
 
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