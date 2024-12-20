https://ria.ru/20241220/antonov-1990466534.html

Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 20.12.2024

Путин наградил Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, говорится в указе... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:00:00+03:00

2024-12-20T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, говорится в указе президента."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Антонова Анатолия Ивановича", - сказано в документе.Президент России Владимир Путин ранее освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году.

https://ria.ru/20241220/simonyan-1990465646.html

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россия, анатолий антонов, владимир путин, марко полити