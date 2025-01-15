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Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом

Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом - РИА Новости, 15.01.2025

Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом

России не стоит питать иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, заявил бывший посол Анатолий Антонов в интервью газете "Коммерсант". РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. России не стоит питать иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, заявил бывший посол Анатолий Антонов в интервью газете "Коммерсант"."Говорить же о пророссийских политических взглядах будущего хозяина Овального кабинета, что порою мелькает в тезисах некоторых экспертов и журналистов, в основном, правда, за рубежом, было бы с нашей стороны опрометчиво и наивно", — сказал дипломат.Экс-посол отметил, что Трамп может учесть российские интересы, только если они не противоречат американским и не направлены на укрепление политического, военного и экономического потенциала России.Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом он также обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник, 14 января, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.

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россия, сша, анатолий антонов, в мире