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Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом - РИА Новости, 15.01.2025
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19:52 15.01.2025
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Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом
Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом - РИА Новости, 15.01.2025
Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом
России не стоит питать иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, заявил бывший посол Анатолий Антонов в интервью газете "Коммерсант". РИА Новости, 15.01.2025
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. России не стоит питать иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, заявил бывший посол Анатолий Антонов в интервью газете "Коммерсант"."Говорить же о пророссийских политических взглядах будущего хозяина Овального кабинета, что порою мелькает в тезисах некоторых экспертов и журналистов, в основном, правда, за рубежом, было бы с нашей стороны опрометчиво и наивно", — сказал дипломат.Экс-посол отметил, что Трамп может учесть российские интересы, только если они не противоречат американским и не направлены на укрепление политического, военного и экономического потенциала России.Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом он также обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник, 14 января, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
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россия, сша, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире
Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом

Экс-посол Антонов: Трамп может учесть интересы РФ, только если они не мешают США

© Фото : Посольство РФ в СШАБывший посол России в США Анатолий Антонов
Бывший посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Посольство РФ в США
Бывший посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. России не стоит питать иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, заявил бывший посол Анатолий Антонов в интервью газете "Коммерсант".
"Говорить же о пророссийских политических взглядах будущего хозяина Овального кабинета, что порою мелькает в тезисах некоторых экспертов и журналистов, в основном, правда, за рубежом, было бы с нашей стороны опрометчиво и наивно", — сказал дипломат.
Экс-посол отметил, что Трамп может учесть российские интересы, только если они не противоречат американским и не направлены на укрепление политического, военного и экономического потенциала России.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом он также обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник, 14 января, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
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