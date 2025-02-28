США выдали агреман новому российскому послу
МИД: США передали ноту с агреманом на назначение Дарчиева новым послом России
Дипломат Александр Дарчиев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России, сообщил МИД.
"Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора Департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", — говорится в релизе.
На Смоленской площади уточнили, что это произошло на вчерашней встрече делегаций России и США в Стамбуле. Вашингтон на этих переговорах представляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
Отъезд Дарчиева к месту службы ожидается в ближайшее время.
Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ, кандидат исторических наук. Он владеет английским и французским языками, работает в системе министерства с 1992-го, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года — директор Департамента Северной Америки МИД.
Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки.
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