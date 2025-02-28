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США выдали агреман новому российскому послу - РИА Новости, 28.02.2025
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16:27 28.02.2025 (обновлено: 19:17 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/posol-2002252175.html
США выдали агреман новому российскому послу
США выдали агреман новому российскому послу - РИА Новости, 28.02.2025
США выдали агреман новому российскому послу
США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России, сообщил МИД. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:27:00+03:00
2025-02-28T19:17:00+03:00
россия
сша
в мире
александр дарчиев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
анатолий антонов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России, сообщил МИД."Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора Департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", — говорится в релизе.На Смоленской площади уточнили, что это произошло на вчерашней встрече делегаций России и США в Стамбуле. Вашингтон на этих переговорах представляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.Отъезд Дарчиева к месту службы ожидается в ближайшее время.Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки.
https://ria.ru/20250228/peregovory-2002198842.html
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россия, сша, в мире, александр дарчиев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов
Россия, США, В мире, Александр Дарчиев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Анатолий Антонов
США выдали агреман новому российскому послу

МИД: США передали ноту с агреманом на назначение Дарчиева новым послом России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДипломат Александр Дарчиев
Дипломат Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дипломат Александр Дарчиев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России, сообщил МИД.
"Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора Департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", — говорится в релизе.
Автомобиль российской делегации выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
МИД раскрыл содержание переговоров представителей России и США в Стамбуле
Вчера, 13:36
На Смоленской площади уточнили, что это произошло на вчерашней встрече делегаций России и США в Стамбуле. Вашингтон на этих переговорах представляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
Отъезд Дарчиева к месту службы ожидается в ближайшее время.

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ, кандидат исторических наук. Он владеет английским и французским языками, работает в системе министерства с 1992-го, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года — директор Департамента Северной Америки МИД.

Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки.
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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