https://ria.ru/20250228/posol-2002252175.html

США выдали агреман новому российскому послу

США выдали агреман новому российскому послу - РИА Новости, 28.02.2025

США выдали агреман новому российскому послу

США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России, сообщил МИД. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:27:00+03:00

2025-02-28T16:27:00+03:00

2025-02-28T19:17:00+03:00

россия

сша

в мире

александр дарчиев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

анатолий антонов

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России, сообщил МИД."Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора Департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", — говорится в релизе.На Смоленской площади уточнили, что это произошло на вчерашней встрече делегаций России и США в Стамбуле. Вашингтон на этих переговорах представляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.Отъезд Дарчиева к месту службы ожидается в ближайшее время.Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки.

https://ria.ru/20250228/peregovory-2002198842.html

https://ria.ru/20250228/darchiev-2002264236.html

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2025

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россия, сша, в мире, александр дарчиев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов