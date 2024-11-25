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Возможный кандидат на пост посла России в США прибыл в Госдуму - РИА Новости, 25.11.2024
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11:29 25.11.2024 (обновлено: 12:14 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/gosduma-1985541652.html
Возможный кандидат на пост посла России в США прибыл в Госдуму
Возможный кандидат на пост посла России в США прибыл в Госдуму - РИА Новости, 25.11.2024
Возможный кандидат на пост посла России в США прибыл в Госдуму
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, которого ранее в СМИ называли кандидатом на пост российского посла в Вашингтоне, прибыл в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:29
2024-11-25T12:14
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, которого ранее в СМИ называли кандидатом на пост российского посла в Вашингтоне, прибыл в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.В МИД РФ, комментируя публикацию газеты отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений".Как правило, перед консультациями в комитете по международным делам Совета Федерации консультации по отзыву и назначению послов России в других странах проходят в соответствующем комитете нижней палаты российского парламента, Государственной Думе.Согласно информации на сайте Совета Федерации, заседание комитета по международным делам СФ пройдет во второй половине дня в понедельник. Одним из вопросов повестки заседания значатся консультации по отзыву и назначению послов. Консультации проходят в закрытом режиме. В повестке не указано в какие именно страны рассматривается назначение послов.Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.10 октября президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.Дарчиев в 1983 году окончил МГУ им. Ломоносова, кандидат исторических наук. Он владеет английским и французскими языками, в системе МИД работает с 1992 года, говорится в соответствующем разделе на сайте МИД РФ. С октября 2014 года по январь 2021 года Дарчиев был послом РФ в Канаде, с января 2021 года - директор департамента Северной Америки российского МИД.
https://ria.ru/20241010/rossija-1977380030.html
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россия, сша, северная америка, александр дарчиев, анатолий антонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, госдума рф, организация американских государств
Россия, США, Северная Америка, Александр Дарчиев, Анатолий Антонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Организация американских государств
Возможный кандидат на пост посла России в США прибыл в Госдуму

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Дарчиев прибыл в Госдуму

© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : МИД России
Александр Дарчиев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, которого ранее в СМИ называли кандидатом на пост российского посла в Вашингтоне, прибыл в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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В МИД РФ, комментируя публикацию газеты отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений".
Как правило, перед консультациями в комитете по международным делам Совета Федерации консультации по отзыву и назначению послов России в других странах проходят в соответствующем комитете нижней палаты российского парламента, Государственной Думе.
Согласно информации на сайте Совета Федерации, заседание комитета по международным делам СФ пройдет во второй половине дня в понедельник. Одним из вопросов повестки заседания значатся консультации по отзыву и назначению послов. Консультации проходят в закрытом режиме. В повестке не указано в какие именно страны рассматривается назначение послов.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.
10 октября президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.
Дарчиев в 1983 году окончил МГУ им. Ломоносова, кандидат исторических наук. Он владеет английским и французскими языками, в системе МИД работает с 1992 года, говорится в соответствующем разделе на сайте МИД РФ. С октября 2014 года по январь 2021 года Дарчиев был послом РФ в Канаде, с января 2021 года - директор департамента Северной Америки российского МИД.
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Захарова рассказала о рассмотрении кандидата на пост посла в США
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РоссияСШАСеверная АмерикаАлександр ДарчиевАнатолий АнтоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФГосдума РФОрганизация американских государств
 
 
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