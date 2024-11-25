Возможный кандидат на пост посла России в США прибыл в Госдуму
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Дарчиев прибыл в Госдуму
© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
© Фото : МИД России
Александр Дарчиев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, которого ранее в СМИ называли кандидатом на пост российского посла в Вашингтоне, прибыл в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.
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В МИД РФ, комментируя публикацию газеты отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений".
Как правило, перед консультациями в комитете по международным делам Совета Федерации консультации по отзыву и назначению послов России в других странах проходят в соответствующем комитете нижней палаты российского парламента, Государственной Думе.
Согласно информации на сайте Совета Федерации, заседание комитета по международным делам СФ пройдет во второй половине дня в понедельник. Одним из вопросов повестки заседания значатся консультации по отзыву и назначению послов. Консультации проходят в закрытом режиме. В повестке не указано в какие именно страны рассматривается назначение послов.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.
10 октября президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.
Дарчиев в 1983 году окончил МГУ им. Ломоносова, кандидат исторических наук. Он владеет английским и французскими языками, в системе МИД работает с 1992 года, говорится в соответствующем разделе на сайте МИД РФ. С октября 2014 года по январь 2021 года Дарчиев был послом РФ в Канаде, с января 2021 года - директор департамента Северной Америки российского МИД.