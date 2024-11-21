https://ria.ru/20241121/pentagon-1984928598.html

В США призвали учитывать КНР в будущем договоре о контроле над вооружениями

В США призвали учитывать КНР в будущем договоре о контроле над вооружениями - РИА Новости, 21.11.2024

В США призвали учитывать КНР в будущем договоре о контроле над вооружениями

США должны учитывать рост ядерного потенциала Китая при обсуждении будущего соглашения о контроле над вооружениями с Россией, заявил заместитель помощника главы РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T04:28

2024-11-21T04:28

2024-11-21T04:28

россия

сша

китай

владимир путин

сергей рябков

анатолий антонов

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США должны учитывать рост ядерного потенциала Китая при обсуждении будущего соглашения о контроле над вооружениями с Россией, заявил заместитель помощника главы Пентагона по ядерной политике и противодействия оружию массового поражения Ричард Джонсон. "Мы должны принимать в расчет рост (ядерных - ред.) сил КНР, обсуждая будущее соглашение о контроле над вооружениями или иные договоренности с Россией. В самом деле, это усложняет ситуацию", - сообщил он в центре стратегических и международных исследований (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории РФ) в Вашингтоне. По словам Джонсона, ранее США в меньшей степени учитывали Китай, в том числе, в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, но теперь "так думать уже невозможно". "Это не означает, что не нужно стремится к двустороннему соглашению о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Российской Федерацией", - добавил он. По словам чиновника, Вашингтон пока заинтересован в том, чтобы заключить с Пекином соглашение, которое обяжет обе стороны уведомлять друг-друга о тестовых запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), поскольку это было бы хорошо с точки зрения сокращения риска. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.

https://ria.ru/20241119/tramp-1984532483.html

https://ria.ru/20241118/ngas-1984023649.html

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сша

китай

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россия, сша, китай, владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, министерство обороны сша, нато