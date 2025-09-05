https://ria.ru/20250905/antonov-2040097595.html
У России нет других вариантов, кроме победы в СВО, заявил Антонов
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Других вариантов, кроме победы в специальной военной операции, у России нет, считает экс-посол РФ в США Анатолий Антонов."У нас нет никаких вариантов, как я считаю как гражданин Российской Федерации. Нам нужна победа. Нам нужна победа в специальной военной операции", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что на Западе и, в частности, в США говорят о гарантиях безопасности только для Украины."Наши требования защитить свою Родину остались прежними. Конечно же, я не хочу, чтобы на границах моей страны стояли какие-то иностранные войска, которые неизвестно, что завтра сделают", - подчеркнул Антонов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ..
