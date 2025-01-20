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Нового посла России в США могут назначить в течение нескольких недель - РИА Новости, 20.01.2025
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10:51 20.01.2025 (обновлено: 10:59 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/posol-1994567961.html
Нового посла России в США могут назначить в течение нескольких недель
Нового посла России в США могут назначить в течение нескольких недель - РИА Новости, 20.01.2025
Нового посла России в США могут назначить в течение нескольких недель
Новый посол России в США может быть назначен в течение ближайших нескольких недель, агреман получен, кандидат известен, заявил глава международного комитета... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:51:00+03:00
2025-01-20T10:59:00+03:00
россия
сша
григорий карасин
политика
владимир путин
организация американских государств
анатолий антонов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый посол России в США может быть назначен в течение ближайших нескольких недель, агреман получен, кандидат известен, заявил глава международного комитета Григорий Карасин."Посол известен и агреман получен. Наш новый посол готов выехать в Соединенные Штаты, чтобы возглавить посольство, поэтому я считаю, что это произойдет в течение ближайших недель", - сказал Карасин в эфире Р-24.В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.
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россия, сша, григорий карасин, политика, владимир путин, организация американских государств, анатолий антонов
Россия, США, Григорий Карасин, Политика, Владимир Путин, Организация американских государств, Анатолий Антонов
Нового посла России в США могут назначить в течение нескольких недель

Карасин: нового посла России в США могут назначить в течение нескольких недель

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый посол России в США может быть назначен в течение ближайших нескольких недель, агреман получен, кандидат известен, заявил глава международного комитета Григорий Карасин.
"Посол известен и агреман получен. Наш новый посол готов выехать в Соединенные Штаты, чтобы возглавить посольство, поэтому я считаю, что это произойдет в течение ближайших недель", - сказал Карасин в эфире Р-24.
В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.
Бывший посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Экс-посол России в США оценил перспективы диалога с Трампом
15 января, 19:52
 
РоссияСШАГригорий КарасинПолитикаВладимир ПутинОрганизация американских государствАнатолий Антонов
 
 
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