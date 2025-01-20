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Нового посла России в США могут назначить в течение нескольких недель

Нового посла России в США могут назначить в течение нескольких недель - РИА Новости, 20.01.2025

Нового посла России в США могут назначить в течение нескольких недель

Новый посол России в США может быть назначен в течение ближайших нескольких недель, агреман получен, кандидат известен, заявил глава международного комитета... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:51:00+03:00

2025-01-20T10:51:00+03:00

2025-01-20T10:59:00+03:00

россия

сша

григорий карасин

политика

владимир путин

организация американских государств

анатолий антонов

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый посол России в США может быть назначен в течение ближайших нескольких недель, агреман получен, кандидат известен, заявил глава международного комитета Григорий Карасин."Посол известен и агреман получен. Наш новый посол готов выехать в Соединенные Штаты, чтобы возглавить посольство, поэтому я считаю, что это произойдет в течение ближайших недель", - сказал Карасин в эфире Р-24.В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

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россия, сша, григорий карасин, политика, владимир путин, организация американских государств, анатолий антонов