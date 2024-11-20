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В Кремле не исключили, что имя нового посла в США озвучат до конца года - РИА Новости, 20.11.2024
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12:32 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/peskov-1984795270.html
В Кремле не исключили, что имя нового посла в США озвучат до конца года
В Кремле не исключили, что имя нового посла в США озвучат до конца года - РИА Новости, 20.11.2024
В Кремле не исключили, что имя нового посла в США озвучат до конца года
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:32
2024-11-20T12:32
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает. "Может и до конца года, а может и до инаугурации. Здесь никто не пытается это все подгадать под какие-то точные сроки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, может ли назначение нового посла РФ в США быть до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, то есть до конца года. Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. 10 октября президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.
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политика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, анатолий антонов, госдума рф, организация американских государств
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Анатолий Антонов, Госдума РФ, Организация американских государств
В Кремле не исключили, что имя нового посла в США озвучат до конца года

Песков: имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.
"Может и до конца года, а может и до инаугурации. Здесь никто не пытается это все подгадать под какие-то точные сроки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, может ли назначение нового посла РФ в США быть до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, то есть до конца года.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.
10 октября президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.
Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Рябков рассказал, как будет назначаться новый посол в США
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ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампАнатолий АнтоновГосдума РФОрганизация американских государств
 
 
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