https://ria.ru/20241120/peskov-1984795270.html

В Кремле не исключили, что имя нового посла в США озвучат до конца года

В Кремле не исключили, что имя нового посла в США озвучат до конца года - РИА Новости, 20.11.2024

В Кремле не исключили, что имя нового посла в США озвучат до конца года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:32

2024-11-20T12:32

2024-11-20T12:32

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает. "Может и до конца года, а может и до инаугурации. Здесь никто не пытается это все подгадать под какие-то точные сроки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, может ли назначение нового посла РФ в США быть до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, то есть до конца года. Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. 10 октября президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.

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политика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, анатолий антонов, госдума рф, организация американских государств