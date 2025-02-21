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Экс-посол России призвал наладить отношения с США - РИА Новости, 21.02.2025
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22:15 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/antonov-2000924160.html
Экс-посол России призвал наладить отношения с США
Экс-посол России призвал наладить отношения с США - РИА Новости, 21.02.2025
Экс-посол России призвал наладить отношения с США
Наладить нормальные прагматичные отношения между Россией и США можно и нужно, это отвечает интересам обеих стран, заявил бывший посол РФ в Соединенных Штатах... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Наладить нормальные прагматичные отношения между Россией и США можно и нужно, это отвечает интересам обеих стран, заявил бывший посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. "Наладить нормальные прагматичные отношения с американцами можно. И не только можно, а нужно, потому что такого рода конструктивные отношения отвечают интересам не только Москвы, но и Вашингтона. Мы - две великие державы, мы сидим за одним столом в Совете безопасности (ООН - ред.). От того, каково будет наше решение, будут зависеть судьбы мира и безопасности", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, для нормализации отношений необходима политическая воля. "Нужен отказ от той политики русофобии, которой в последние годы был просто напичкан любой уголок Вашингтона", - подчеркнул Антонов. Он отметил, что у Москвы и Вашингтона есть очень много общих проблем: борьба с терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения, изменение климата. "Слава богу, что удалось сохранить сотрудничество в области космоса. Мы всегда во времена (экс-президента США Джо) Байдена пытались не очень афишировать, аккуратно, как бы немного стесняясь, говорить: "Нет, у нас ещё космос остался"... Американцы зависимы от нас в этой области. Американцы зависимы в поступлении ряда очень чувствительных материалов из РФ для своих самолетов. И отказываясь от этого, они сами взвинчивают цены", - сказал бывший глава российского диппредставительства. Он добавил, что в рамках нормализации отношений работать предстоит очень много, и напомнил, что в 2026 году заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. "Разговаривать надо. Надо определять, что мы хотим. Мы своё предложение, "уравнение безопасности", представили американцам. Мы его не меняли. Зависит всё от американцев, что они хотят, с чем они идут... Они хотят посадить за стол переговоров китайцев, русских и всё. Друзья, ну вы же сами говорите, что у вас ядерные силы чуть ли не общие, что НАТО - это ядерный альянс. Что с ними-то делать? Так у нас не получается. Я очень рассчитываю, что договоренности между Владимиром Владимировичем (Путиным) и (президентом США Дональдом) Трампом будут реализованы в практических делах", - подчеркнул Антонов.
https://ria.ru/20250221/peregovory-2000918701.html
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россия, сша, москва, анатолий антонов, оон, нато, в мире
Россия, США, Москва, Анатолий Антонов, ООН, НАТО, В мире
Экс-посол России призвал наладить отношения с США

Экс-посол Антонов: наладить прагматичные отношения России и США можно и нужно

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Наладить нормальные прагматичные отношения между Россией и США можно и нужно, это отвечает интересам обеих стран, заявил бывший посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«
"Наладить нормальные прагматичные отношения с американцами можно. И не только можно, а нужно, потому что такого рода конструктивные отношения отвечают интересам не только Москвы, но и Вашингтона. Мы - две великие державы, мы сидим за одним столом в Совете безопасности (ООН - ред.). От того, каково будет наше решение, будут зависеть судьбы мира и безопасности", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24".
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По его словам, для нормализации отношений необходима политическая воля.
«
"Нужен отказ от той политики русофобии, которой в последние годы был просто напичкан любой уголок Вашингтона", - подчеркнул Антонов.
Он отметил, что у Москвы и Вашингтона есть очень много общих проблем: борьба с терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения, изменение климата.
«
"Слава богу, что удалось сохранить сотрудничество в области космоса. Мы всегда во времена (экс-президента США Джо) Байдена пытались не очень афишировать, аккуратно, как бы немного стесняясь, говорить: "Нет, у нас ещё космос остался"... Американцы зависимы от нас в этой области. Американцы зависимы в поступлении ряда очень чувствительных материалов из РФ для своих самолетов. И отказываясь от этого, они сами взвинчивают цены", - сказал бывший глава российского диппредставительства.
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Он добавил, что в рамках нормализации отношений работать предстоит очень много, и напомнил, что в 2026 году заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.
«
"Разговаривать надо. Надо определять, что мы хотим. Мы своё предложение, "уравнение безопасности", представили американцам. Мы его не меняли. Зависит всё от американцев, что они хотят, с чем они идут... Они хотят посадить за стол переговоров китайцев, русских и всё. Друзья, ну вы же сами говорите, что у вас ядерные силы чуть ли не общие, что НАТО - это ядерный альянс. Что с ними-то делать? Так у нас не получается. Я очень рассчитываю, что договоренности между Владимиром Владимировичем (Путиным) и (президентом США Дональдом) Трампом будут реализованы в практических делах", - подчеркнул Антонов.
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