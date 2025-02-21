Экс-посол России призвал наладить отношения с США
Экс-посол Антонов: наладить прагматичные отношения России и США можно и нужно
Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Наладить нормальные прагматичные отношения между Россией и США можно и нужно, это отвечает интересам обеих стран, заявил бывший посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
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"Наладить нормальные прагматичные отношения с американцами можно. И не только можно, а нужно, потому что такого рода конструктивные отношения отвечают интересам не только Москвы, но и Вашингтона. Мы - две великие державы, мы сидим за одним столом в Совете безопасности (ООН - ред.). От того, каково будет наше решение, будут зависеть судьбы мира и безопасности", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, для нормализации отношений необходима политическая воля.
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"Нужен отказ от той политики русофобии, которой в последние годы был просто напичкан любой уголок Вашингтона", - подчеркнул Антонов.
Он отметил, что у Москвы и Вашингтона есть очень много общих проблем: борьба с терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения, изменение климата.
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"Слава богу, что удалось сохранить сотрудничество в области космоса. Мы всегда во времена (экс-президента США Джо) Байдена пытались не очень афишировать, аккуратно, как бы немного стесняясь, говорить: "Нет, у нас ещё космос остался"... Американцы зависимы от нас в этой области. Американцы зависимы в поступлении ряда очень чувствительных материалов из РФ для своих самолетов. И отказываясь от этого, они сами взвинчивают цены", - сказал бывший глава российского диппредставительства.
Он добавил, что в рамках нормализации отношений работать предстоит очень много, и напомнил, что в 2026 году заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.
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"Разговаривать надо. Надо определять, что мы хотим. Мы своё предложение, "уравнение безопасности", представили американцам. Мы его не меняли. Зависит всё от американцев, что они хотят, с чем они идут... Они хотят посадить за стол переговоров китайцев, русских и всё. Друзья, ну вы же сами говорите, что у вас ядерные силы чуть ли не общие, что НАТО - это ядерный альянс. Что с ними-то делать? Так у нас не получается. Я очень рассчитываю, что договоренности между Владимиром Владимировичем (Путиным) и (президентом США Дональдом) Трампом будут реализованы в практических делах", - подчеркнул Антонов.