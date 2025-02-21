https://ria.ru/20250221/antonov-2000924160.html

Экс-посол России призвал наладить отношения с США

Экс-посол России призвал наладить отношения с США - РИА Новости, 21.02.2025

Экс-посол России призвал наладить отношения с США

Наладить нормальные прагматичные отношения между Россией и США можно и нужно, это отвечает интересам обеих стран, заявил бывший посол РФ в Соединенных Штатах... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:15:00+03:00

2025-02-21T22:15:00+03:00

2025-02-21T22:15:00+03:00

россия

сша

москва

анатолий антонов

оон

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102203/88/1022038805_0:101:2780:1665_1920x0_80_0_0_55e99e6841b7c0fe0818924dfd7bfc6e.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Наладить нормальные прагматичные отношения между Россией и США можно и нужно, это отвечает интересам обеих стран, заявил бывший посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. "Наладить нормальные прагматичные отношения с американцами можно. И не только можно, а нужно, потому что такого рода конструктивные отношения отвечают интересам не только Москвы, но и Вашингтона. Мы - две великие державы, мы сидим за одним столом в Совете безопасности (ООН - ред.). От того, каково будет наше решение, будут зависеть судьбы мира и безопасности", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, для нормализации отношений необходима политическая воля. "Нужен отказ от той политики русофобии, которой в последние годы был просто напичкан любой уголок Вашингтона", - подчеркнул Антонов. Он отметил, что у Москвы и Вашингтона есть очень много общих проблем: борьба с терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения, изменение климата. "Слава богу, что удалось сохранить сотрудничество в области космоса. Мы всегда во времена (экс-президента США Джо) Байдена пытались не очень афишировать, аккуратно, как бы немного стесняясь, говорить: "Нет, у нас ещё космос остался"... Американцы зависимы от нас в этой области. Американцы зависимы в поступлении ряда очень чувствительных материалов из РФ для своих самолетов. И отказываясь от этого, они сами взвинчивают цены", - сказал бывший глава российского диппредставительства. Он добавил, что в рамках нормализации отношений работать предстоит очень много, и напомнил, что в 2026 году заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. "Разговаривать надо. Надо определять, что мы хотим. Мы своё предложение, "уравнение безопасности", представили американцам. Мы его не меняли. Зависит всё от американцев, что они хотят, с чем они идут... Они хотят посадить за стол переговоров китайцев, русских и всё. Друзья, ну вы же сами говорите, что у вас ядерные силы чуть ли не общие, что НАТО - это ядерный альянс. Что с ними-то делать? Так у нас не получается. Я очень рассчитываю, что договоренности между Владимиром Владимировичем (Путиным) и (президентом США Дональдом) Трампом будут реализованы в практических делах", - подчеркнул Антонов.

https://ria.ru/20250221/peregovory-2000918701.html

https://ria.ru/20250221/peskov-2000890623.html

https://ria.ru/20250221/fursenko-2000821329.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, анатолий антонов, оон, нато, в мире