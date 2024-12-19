Белый дом: Трамп сможет вести переговоры с Россией по ДСНВ до его истечения
Белый дом: будущий офис Трампа сможет вести переговоры с РФ по ДСНВ до 2026 года
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. У будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа будет возможность вести переговоры с Россией по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
"У следующей администрации будет возможность переговоров с Россией до того, как ДСНВ истечет в феврале 2026 года", - сообщил он, выступая в аналитическом Фонде Карнеги*.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.