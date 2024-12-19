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Белый дом: Трамп сможет вести переговоры с Россией по ДСНВ до его истечения - РИА Новости, 19.12.2024
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22:20 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/tramp-1990277952.html
Белый дом: Трамп сможет вести переговоры с Россией по ДСНВ до его истечения
Белый дом: Трамп сможет вести переговоры с Россией по ДСНВ до его истечения - РИА Новости, 19.12.2024
Белый дом: Трамп сможет вести переговоры с Россией по ДСНВ до его истечения
У будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа будет возможность вести переговоры с Россией по российско-американскому Договору о сокращении... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:20:00+03:00
2024-12-19T22:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. У будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа будет возможность вести переговоры с Россией по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. "У следующей администрации будет возможность переговоров с Россией до того, как ДСНВ истечет в феврале 2026 года", - сообщил он, выступая в аналитическом Фонде Карнеги*. Файнер добавил, что Вашингтон в будущем продолжит попытки взаимодействия с Москвой по стратегической стабильности Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20241219/putin-1990146255.html
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россия, сша, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, В мире
Белый дом: Трамп сможет вести переговоры с Россией по ДСНВ до его истечения

Белый дом: будущий офис Трампа сможет вести переговоры с РФ по ДСНВ до 2026 года

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. У будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа будет возможность вести переговоры с Россией по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
"У следующей администрации будет возможность переговоров с Россией до того, как ДСНВ истечет в феврале 2026 года", - сообщил он, выступая в аналитическом Фонде Карнеги*.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Вчера, 14:11
Файнер добавил, что Вашингтон в будущем продолжит попытки взаимодействия с Москвой по стратегической стабильности
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
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"Нужно позвонить Путину": в США сделали заявление о соглашении с Россией
18 декабря, 05:45
 
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