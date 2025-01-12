США отказали российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию
США отказали российским дипломатам в поездке на церемонию в Элизабет-Сити
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Власти США вновь отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии возложения венков, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков, сообщило Посольство России в США.
"Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны. Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии", — говорится в заявлении.
Накануне исполнилось 80 лет со дня гибели советских летчиков — участников проекта "Зебра", в годы войны перегонявших из США в СССР гидросамолеты типа "Каталина". Тогда четыре летчика погибли в авиакатастрофе при взлете с реки Пасквотанк в штате Северная Каролина. В Элизабет-Сити прошлая церемония, где соотечественники в знак памяти и скорби спустили на воду алые гвоздики.
Проект "Зебра" рассекретили в декабре 2012 года, он считается одним из символов боевого братства СССР и США.
В прошлом году Вашингтон также отказался согласовать поездку сотрудников российской дипмиссии на церемонию в честь 79-й годовщины гибели летчиков.