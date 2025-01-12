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США отказали российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию

США отказали российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию - РИА Новости, 12.01.2025

США отказали российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию

Власти США вновь отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии возложения венков, посвященной 80-й... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T03:48:00+03:00

2025-01-12T03:48:00+03:00

2025-01-12T15:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Власти США вновь отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии возложения венков, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков, сообщило Посольство России в США."Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны. Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии", — говорится в заявлении.Накануне исполнилось 80 лет со дня гибели советских летчиков — участников проекта "Зебра", в годы войны перегонявших из США в СССР гидросамолеты типа "Каталина". Тогда четыре летчика погибли в авиакатастрофе при взлете с реки Пасквотанк в штате Северная Каролина. В Элизабет-Сити прошлая церемония, где соотечественники в знак памяти и скорби спустили на воду алые гвоздики.Проект "Зебра" рассекретили в декабре 2012 года, он считается одним из символов боевого братства СССР и США.В прошлом году Вашингтон также отказался согласовать поездку сотрудников российской дипмиссии на церемонию в честь 79-й годовщины гибели летчиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, ссср, анатолий антонов