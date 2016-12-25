Биография Елизаветы Глинки

Исполнительный директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Петровна Глинка (Доктор Лиза) родилась 20 февраля 1962 года в Москве.

В 1986 году окончила 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова по специальности врач-реаниматолог.

В 1986 году эмигрировала в США.

В 1991 году получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина" в Дартмутской медицинской школе Дартмутского колледжа.

В 1999 году основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева (Украина).

В 2007 году в Москве основала благотворительный фонд "Справедливая помощь". Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

В 2010 году Елизавета Глинка осуществляла от своего имени сбор материальной помощи в пользу пострадавших от лесных пожаров.

В 2012 году вошла в новый состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

С мая 2015 года – член Общественной коллегии по жалобам на прессу.

В 2014–2016 годах неоднократно посещала Украину с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы и для эвакуации больных детей из зоны боёв.

В 2016 году посещала Сирию.

Была членом правления Фонда помощи хосписам "Вера", президентом VALE Hospice International.

Елизавета Глинка – лауреат Государственной премии Российской Федерации (2016) "за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности".

Была награждена орденом Дружбы (2012), знаком отличия "За благодеяние" (2015).

Также среди ее наград — премия имени Артема Боровика "Честь. Мужество. Мастерство" (2008), премия радиостанции "Серебряный Дождь" (2010), премия Муз-ТВ в номинации "За вклад в жизнь" (2011), премия "Своя колея" имени Владимира Высоцкого (2014), премия апостола Андрея Первозванного "за личное мужество, милосердие к людям и бескорыстную помощь гражданскому населению Донбасса" (2014), медаль Уполномоченного по правам человека в РФ "Спешите делать добро" (2014).