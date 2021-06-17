https://ria.ru/20210617/davletyarov-1737472537.html

"Бардак": бывший гендиректор "МУЗ-ТВ" оценил премию

"Бардак": бывший гендиректор "МУЗ-ТВ" оценил премию - РИА Новости, 17.06.2021

"Бардак": бывший гендиректор "МУЗ-ТВ" оценил премию

Бывший гендиректор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал, что думает о скандальной премии. Своим мнением о церемонии он поделился в передаче "Алена, блин". РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T23:57

2021-06-17T23:57

2021-06-17T23:58

шоубиз

арман давлетяров

игорь гуляев

муз-тв (телеканал)

иосиф пригожин

нурсултан назарбаев

елизавета глинка

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

муз-тв (премия)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший гендиректор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал, что думает о скандальной премии. Своим мнением о церемонии он поделился в передаче "Алена, блин". Он признался, что узнал от силы 20-30 процентов присутствовавших гостей. Все остальные, по его мнению, "звезды сомнительных форматов", у которых нет образования и уважения к зрителям. Давлетярова удивило, что не было нескольких важных номинаций. В частности, он отметил, что в этом году не вручалась награда за вклад в жизнь, которую ранее получали Доктор Лиза, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Владимир Познер и другие. Давлетяров поделился: некоторые артисты писали ему, что уехали с премии. Среди них был Игорь Гуляев, и он рассказал, что премию также покинули Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Бывший гендиректор также раскрыл, что Валерию и Иосифа Пригожина пригласили на церемонию всего за один день до ее проведения, а Макса Фадеева и вовсе не позвали. Премия "Муз-ТВ" прошла 4 июня 2021 года. Ее трансляцию посмотрело рекордное количество зрителей. 8 июня стало известно, что Роскомнадзор проанализирует эфир церемонии на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. После премии разгорелся скандал вокруг Филиппа Киркорова, Давида Манукяна и Нателлы Крапивиной. Продюсер оставила комментарий под фотографией певца и блогера с церемонии, в котором написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки". Ведущий "Дома-2" и исполнитель не промолчали и жестко ответили на критику. Блогер также обвинил певицу Zivert в лицемерии, так как она поддержала Крапивину.

https://ria.ru/20210610/krapivina-1736384950.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арман давлетяров , игорь гуляев, муз-тв (телеканал), иосиф пригожин, нурсултан назарбаев, елизавета глинка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), муз-тв (премия), валерия (алла перфилова), владимир познер