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Шоубиз
https://ria.ru/20210617/davletyarov-1737472537.html
"Бардак": бывший гендиректор "МУЗ-ТВ" оценил премию
"Бардак": бывший гендиректор "МУЗ-ТВ" оценил премию - РИА Новости, 17.06.2021
"Бардак": бывший гендиректор "МУЗ-ТВ" оценил премию
Бывший гендиректор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал, что думает о скандальной премии. Своим мнением о церемонии он поделился в передаче "Алена, блин". РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T23:57
2021-06-17T23:58
шоубиз
арман давлетяров
игорь гуляев
муз-тв (телеканал)
иосиф пригожин
нурсултан назарбаев
елизавета глинка
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
муз-тв (премия)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший гендиректор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал, что думает о скандальной премии. Своим мнением о церемонии он поделился в передаче "Алена, блин". Он признался, что узнал от силы 20-30 процентов присутствовавших гостей. Все остальные, по его мнению, "звезды сомнительных форматов", у которых нет образования и уважения к зрителям. Давлетярова удивило, что не было нескольких важных номинаций. В частности, он отметил, что в этом году не вручалась награда за вклад в жизнь, которую ранее получали Доктор Лиза, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Владимир Познер и другие. Давлетяров поделился: некоторые артисты писали ему, что уехали с премии. Среди них был Игорь Гуляев, и он рассказал, что премию также покинули Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Бывший гендиректор также раскрыл, что Валерию и Иосифа Пригожина пригласили на церемонию всего за один день до ее проведения, а Макса Фадеева и вовсе не позвали. Премия "Муз-ТВ" прошла 4 июня 2021 года. Ее трансляцию посмотрело рекордное количество зрителей. 8 июня стало известно, что Роскомнадзор проанализирует эфир церемонии на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. После премии разгорелся скандал вокруг Филиппа Киркорова, Давида Манукяна и Нателлы Крапивиной. Продюсер оставила комментарий под фотографией певца и блогера с церемонии, в котором написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки". Ведущий "Дома-2" и исполнитель не промолчали и жестко ответили на критику. Блогер также обвинил певицу Zivert в лицемерии, так как она поддержала Крапивину.
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арман давлетяров , игорь гуляев, муз-тв (телеканал), иосиф пригожин, нурсултан назарбаев, елизавета глинка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), муз-тв (премия), валерия (алла перфилова), владимир познер

"Бардак": бывший гендиректор "МУЗ-ТВ" оценил премию

23:57 17.06.2021 (обновлено: 23:58 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПресс-конференция премии МУЗ-ТВ 2011
Пресс-конференция премии МУЗ-ТВ 2011 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший гендиректор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал, что думает о скандальной премии. Своим мнением о церемонии он поделился в передаче "Алена, блин".

"Какое счастье, что я не имею ко всему этому отношения", — говорит Давлетяров.

Он признался, что узнал от силы 20-30 процентов присутствовавших гостей. Все остальные, по его мнению, "звезды сомнительных форматов", у которых нет образования и уважения к зрителям.
Давлетярова удивило, что не было нескольких важных номинаций. В частности, он отметил, что в этом году не вручалась награда за вклад в жизнь, которую ранее получали Доктор Лиза, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Владимир Познер и другие.

"Я был уверен, что в этом году номинацию получат доктора, которые все это время были на передовой. К сожалению, я этого не увидел, а увидел бардак, происходивший на церемонии", — рассказывает бывший гендиректор "Муз-ТВ".

Давлетяров поделился: некоторые артисты писали ему, что уехали с премии. Среди них был Игорь Гуляев, и он рассказал, что премию также покинули Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.
Бывший гендиректор также раскрыл, что Валерию и Иосифа Пригожина пригласили на церемонию всего за один день до ее проведения, а Макса Фадеева и вовсе не позвали.
Премия "Муз-ТВ" прошла 4 июня 2021 года. Ее трансляцию посмотрело рекордное количество зрителей. 8 июня стало известно, что Роскомнадзор проанализирует эфир церемонии на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
После премии разгорелся скандал вокруг Филиппа Киркорова, Давида Манукяна и Нателлы Крапивиной. Продюсер оставила комментарий под фотографией певца и блогера с церемонии, в котором написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки". Ведущий "Дома-2" и исполнитель не промолчали и жестко ответили на критику. Блогер также обвинил певицу Zivert в лицемерии, так как она поддержала Крапивину.
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ШоубизАрман ДавлетяровИгорь ГуляевМуз-ТВ (телеканал)Иосиф ПригожинНурсултан НазарбаевЕлизавета ГлинкаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Муз-ТВ (премия)Валерия (Алла Перфилова)Владимир Познер
 
 
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