Трансляцию премии "МУЗ-ТВ 20/21" посмотрело рекордное количество зрителей
19:31 10.06.2021 (обновлено: 22:18 10.06.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Трансляция 18-й ежегодной национальной телевизионной "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света", прошедшая 4 июня, собрала рекордную аудиторию на ТВ и в Digital, сообщили в пресс-службе телеканала "МУЗ-ТВ".
"Суммарно на ТВ и в digital в период c 4 по 6 июня сенсационную "Премию МУЗ-ТВ" посмотрели более 20 миллионов человек, и это абсолютный рекорд за всю ее историю", — говорится в релизе.
В сообщении также отмечают, что прямой эфир восьмичасового шоу, которое показывали сразу по двум каналам: "МУЗ-ТВ" и "Ю" обогнал по доле все федеральные каналы. Доля в женской аудитории 20-40 с доходом выше среднего,(Россия 0+) составила 10,8 %. (Ист.: Mediascope, TV Index).
"В день события зафиксирована максимальная доля "МУЗ-ТВ" с начала 2021 года во всей России, которая превысила в три раза среднюю долю канала в аудитории Россия 0+ 18-44 (Ист.: Mediascope, TV Index)".
На интернет-площадках, по данным канала, тоже установлены рекорды. Так, охват кампании в социальных сетях превысил 120 миллионов пользователей. "Это в 2,5 раза больше охвата премии в 2019 году", — отмечают в пресс-службе.
© Фото : Фотография предоставлена пресс-службой телеканала "МУЗ-ТВ"Светлана Лобода на церемонии награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
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Светлана Лобода на церемонии награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
© Фото : Фотография предоставлена пресс-службой телеканала "МУЗ-ТВ"
© Фото : Starostin IlyaБлогер Давид Манукян (слева) и Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
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Блогер Давид Манукян (слева) и Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
© Фото : Starostin Ilya
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Светлана Лобода на церемонии награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
© Фото : Фотография предоставлена пресс-службой телеканала "МУЗ-ТВ"
2 из 2
Блогер Давид Манукян (слева) и Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
© Фото : Starostin Ilya
Помимо самой церемонии, зрители активно смотрели в официальных соцсетях премии "лайфы" с красной дорожки и эксклюзивные интервью в звездном фойе и специальной TikTok-студии.
"Охват в TikTok составил более 40 миллионов пользователей, а количество подписчиков в ходе премии увеличилось более чем на 100 тысяч, что дало 50-процентный прирост аудитории в официальном аккаунте канала всего за сутки. Охват постов в Instagram составил более 70 миллионов, а четыре видео на YouTube попали в тренды", — подчеркивают на канале.
По словам генерального директора "МУЗ-ТВ" Захара Бабина, интерес к шоу сохраняется даже спустя неделю.
"Во время подготовки и проведения самой "Премии МУЗ-ТВ 20/21" мы наблюдали органический рост интереса аудитории на разных платформах. На это повлияло в том числе то, что впервые так подробно и открыто в разных форматах мы показали закулисье главного музыкального события страны в digital, дали возможность зрителям следить за эксклюзивными подробностями шоу в реальном времени. Это позволило создать непрерывную коммуникацию с аудиторией и подогреть интерес к телесмотрению",— прокомментировал он.