https://ria.ru/20210610/muztv-1736519902.html

Трансляцию премии "МУЗ-ТВ 20/21" посмотрело рекордное количество зрителей

Трансляцию премии "МУЗ-ТВ 20/21" посмотрело рекордное количество зрителей - РИА Новости, 10.06.2021

Трансляцию премии "МУЗ-ТВ 20/21" посмотрело рекордное количество зрителей

Трансляция 18-й ежегодной национальной телевизионной "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света", прошедшая 4 июня, собрала рекордную аудиторию на ТВ и в Digital,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:31

2021-06-10T19:31

2021-06-10T22:18

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Трансляция 18-й ежегодной национальной телевизионной "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света", прошедшая 4 июня, собрала рекордную аудиторию на ТВ и в Digital, сообщили в пресс-службе телеканала "МУЗ-ТВ".В сообщении также отмечают, что прямой эфир восьмичасового шоу, которое показывали сразу по двум каналам: "МУЗ-ТВ" и "Ю" обогнал по доле все федеральные каналы. Доля в женской аудитории 20-40 с доходом выше среднего,(Россия 0+) составила 10,8 %. (Ист.: Mediascope, TV Index).На интернет-площадках, по данным канала, тоже установлены рекорды. Так, охват кампании в социальных сетях превысил 120 миллионов пользователей. "Это в 2,5 раза больше охвата премии в 2019 году", — отмечают в пресс-службе. Помимо самой церемонии, зрители активно смотрели в официальных соцсетях премии "лайфы" с красной дорожки и эксклюзивные интервью в звездном фойе и специальной TikTok-студии."Охват в TikTok составил более 40 миллионов пользователей, а количество подписчиков в ходе премии увеличилось более чем на 100 тысяч, что дало 50-процентный прирост аудитории в официальном аккаунте канала всего за сутки. Охват постов в Instagram составил более 70 миллионов, а четыре видео на YouTube попали в тренды", — подчеркивают на канале. По словам генерального директора "МУЗ-ТВ" Захара Бабина, интерес к шоу сохраняется даже спустя неделю. "Во время подготовки и проведения самой "Премии МУЗ-ТВ 20/21" мы наблюдали органический рост интереса аудитории на разных платформах. На это повлияло в том числе то, что впервые так подробно и открыто в разных форматах мы показали закулисье главного музыкального события страны в digital, дали возможность зрителям следить за эксклюзивными подробностями шоу в реальном времени. Это позволило создать непрерывную коммуникацию с аудиторией и подогреть интерес к телесмотрению",— прокомментировал он.

https://ria.ru/20210608/roskomnadzor-1736186790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, муз-тв (телеканал), youtube