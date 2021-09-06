В Луганске открыли первый в Донбассе бюст доктору Лизе
В Луганске открыли первый в Донбассе бюст Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Бюст известному общественному деятелю и врачу Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, открыли в Луганске в рамках международного проекта "Аллея Российской Славы", сообщила президент фонда доктора Лизы Ольга Демичева, присутствовавшая на мероприятии в Луганске.
Торжественное открытие бюста прошло в понедельник на территории луганской республиканской детской клинической больницы. С начала конфликта в Донбассе в 2014 году доктор Лиза оказывала помощь пострадавшим мирным жителям, в частности детям.
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"Это первый на Донбассе памятник доктору Лизе, который был создан благодаря человеку, который придумал "Аллею Российской Славы" и уже 12 лет он занимается этим проектом и памятник, доктору Лизе, как человеку, прославившему Россию, тоже один из памятников этого проекта", - сказала журналистам в понедельник Демичева.
По ее словам, над бюстом работал российский скульптор Салават Щербаков. Среди почетных гостей мероприятия была девочка, которую в свое время спас фонд доктора Лизы.
"От главы ЛНР Пасечника Леонида Ивановича я хочу передать слова благодарности скульптору, который с такой точностью передал характер, настроение Елизаветы Петровны, которая шла на помощь каждому человеку... Для нее чужой беды не было", - обратилась к присутствующим уполномоченный по правам ребенка ЛНР Юлия Назаренко.
Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".
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