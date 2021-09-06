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В Луганске открыли первый в Донбассе бюст доктору Лизе
В Луганске открыли первый в Донбассе бюст доктору Лизе - РИА Новости, 06.09.2021
В Луганске открыли первый в Донбассе бюст доктору Лизе
Бюст известному общественному деятелю и врачу Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, открыли в Луганске в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:36
2021-09-06T15:36
общество
луганск
елизавета глинка
справедливая помощь
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Бюст известному общественному деятелю и врачу Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, открыли в Луганске в рамках международного проекта "Аллея Российской Славы", сообщила президент фонда доктора Лизы Ольга Демичева, присутствовавшая на мероприятии в Луганске.Торжественное открытие бюста прошло в понедельник на территории луганской республиканской детской клинической больницы. С начала конфликта в Донбассе в 2014 году доктор Лиза оказывала помощь пострадавшим мирным жителям, в частности детям."Это первый на Донбассе памятник доктору Лизе, который был создан благодаря человеку, который придумал "Аллею Российской Славы" и уже 12 лет он занимается этим проектом и памятник, доктору Лизе, как человеку, прославившему Россию, тоже один из памятников этого проекта", - сказала журналистам в понедельник Демичева.По ее словам, над бюстом работал российский скульптор Салават Щербаков. Среди почетных гостей мероприятия была девочка, которую в свое время спас фонд доктора Лизы."От главы ЛНР Пасечника Леонида Ивановича я хочу передать слова благодарности скульптору, который с такой точностью передал характер, настроение Елизаветы Петровны, которая шла на помощь каждому человеку... Для нее чужой беды не было", - обратилась к присутствующим уполномоченный по правам ребенка ЛНР Юлия Назаренко.Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".
https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577448929.html
https://ria.ru/20200506/1570998370.html
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общество, луганск, елизавета глинка, справедливая помощь, луганская народная республика
15:36 06.09.2021
 
В Луганске открыли первый в Донбассе бюст доктору Лизе

В Луганске открыли первый в Донбассе бюст Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза

© РИА НовостиБюст Елизавете Глинке в Луганске
Бюст Елизавете Глинке в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Бюст известному общественному деятелю и врачу Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, открыли в Луганске в рамках международного проекта "Аллея Российской Славы", сообщила президент фонда доктора Лизы Ольга Демичева, присутствовавшая на мероприятии в Луганске.
Торжественное открытие бюста прошло в понедельник на территории луганской республиканской детской клинической больницы. С начала конфликта в Донбассе в 2014 году доктор Лиза оказывала помощь пострадавшим мирным жителям, в частности детям.
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"Это первый на Донбассе памятник доктору Лизе, который был создан благодаря человеку, который придумал "Аллею Российской Славы" и уже 12 лет он занимается этим проектом и памятник, доктору Лизе, как человеку, прославившему Россию, тоже один из памятников этого проекта", - сказала журналистам в понедельник Демичева.
По ее словам, над бюстом работал российский скульптор Салават Щербаков. Среди почетных гостей мероприятия была девочка, которую в свое время спас фонд доктора Лизы.
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"От главы ЛНР Пасечника Леонида Ивановича я хочу передать слова благодарности скульптору, который с такой точностью передал характер, настроение Елизаветы Петровны, которая шла на помощь каждому человеку... Для нее чужой беды не было", - обратилась к присутствующим уполномоченный по правам ребенка ЛНР Юлия Назаренко.
Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе с самолетом Ту-154, который потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. Тогда погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".
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Биография Елизаветы Глинки
 
ОбществоЛуганскЕлизавета ГлинкаСправедливая помощьЛуганская Народная Республика
 
 
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