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Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/liza-1837009215.html
Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса
Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022
Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса
Елизавета Глинка первая начала вывозить детей на лечение из Донбасса и подняла тему помощи им на заседаниях Совета по правам человека, заявил президент России... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:02
2022-12-07T17:03
специальная военная операция на украине
общество
россия
справедливая помощь
владимир путин
елизавета глинка
совет по правам человека при президенте рф (спч)
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Елизавета Глинка первая начала вывозить детей на лечение из Донбасса и подняла тему помощи им на заседаниях Совета по правам человека, заявил президент России Владимир Путин."А эта структура... организует лечение тяжелобольных детей из Донбасса, оказывает поддержку эвакуированным. В свое время именно Доктор Лиза, Елизавета Петровна Глинка была первая, кто поднял эту тему на заседаниях Совета. И первой, прямо надо сказать, буквально под пулями тогда стала вывозить детей на лечение из Донбасса", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Елизавета Глинка — врач-реаниматолог, участвовавшая в работе хосписов, благотворительных фондов и помогавшая людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. В декабре е 2016 года самолет, вылетевший из Сочи в Сирию с целью мирной миссии, разбился. На борту находилось 92 человека, в том числе исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза.Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
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россия
луганская народная республика
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общество, россия, справедливая помощь, владимир путин, елизавета глинка, совет по правам человека при президенте рф (спч), луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Справедливая помощь, Владимир Путин, Елизавета Глинка, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
17:02 07.12.2022 (обновлено: 17:03 07.12.2022)
 
Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса

Путин рассказал, что Елизавета Глинка когда-то первой подняла тему детей Донбасса в СПЧ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк Елизавета Глинка помогает мальчику выйти из вагона поезда "Донецк-Москва" на Курском вокзале. 2014 год
 Елизавета Глинка помогает мальчику выйти из вагона поезда Донецк-Москва на Курском вокзале. 2014 год - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Елизавета Глинка помогает мальчику выйти из вагона поезда "Донецк-Москва" на Курском вокзале. 2014 год
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Елизавета Глинка первая начала вывозить детей на лечение из Донбасса и подняла тему помощи им на заседаниях Совета по правам человека, заявил президент России Владимир Путин.
"А эта структура... организует лечение тяжелобольных детей из Донбасса, оказывает поддержку эвакуированным. В свое время именно Доктор Лиза, Елизавета Петровна Глинка была первая, кто поднял эту тему на заседаниях Совета. И первой, прямо надо сказать, буквально под пулями тогда стала вывозить детей на лечение из Донбасса", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Елизавета Глинка — врач-реаниматолог, участвовавшая в работе хосписов, благотворительных фондов и помогавшая людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. В декабре е 2016 года самолет, вылетевший из Сочи в Сирию с целью мирной миссии, разбился. На борту находилось 92 человека, в том числе исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза.
Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 13:19
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает житьЕлизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСправедливая помощьВладимир ПутинЕлизавета ГлинкаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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