https://ria.ru/20221207/liza-1837009215.html
Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса
Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022
Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса
Елизавета Глинка первая начала вывозить детей на лечение из Донбасса и подняла тему помощи им на заседаниях Совета по правам человека, заявил президент России... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:02
2022-12-07T17:02
2022-12-07T17:03
специальная военная операция на украине
общество
россия
справедливая помощь
владимир путин
елизавета глинка
совет по правам человека при президенте рф (спч)
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Елизавета Глинка первая начала вывозить детей на лечение из Донбасса и подняла тему помощи им на заседаниях Совета по правам человека, заявил президент России Владимир Путин."А эта структура... организует лечение тяжелобольных детей из Донбасса, оказывает поддержку эвакуированным. В свое время именно Доктор Лиза, Елизавета Петровна Глинка была первая, кто поднял эту тему на заседаниях Совета. И первой, прямо надо сказать, буквально под пулями тогда стала вывозить детей на лечение из Донбасса", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Елизавета Глинка — врач-реаниматолог, участвовавшая в работе хосписов, благотворительных фондов и помогавшая людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. В декабре е 2016 года самолет, вылетевший из Сочи в Сирию с целью мирной миссии, разбился. На борту находилось 92 человека, в том числе исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза.Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://ria.ru/20220220/glinka-1773900286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, справедливая помощь, владимир путин, елизавета глинка, совет по правам человека при президенте рф (спч), луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Справедливая помощь, Владимир Путин, Елизавета Глинка, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
17:02 07.12.2022 (обновлено: 17:03 07.12.2022)
Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса
Путин рассказал, что Елизавета Глинка когда-то первой подняла тему детей Донбасса в СПЧ