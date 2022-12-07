https://ria.ru/20221207/liza-1837009215.html

Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса

Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022

Путин вспомнил, как Доктор Лиза первой начала вывозить детей из Донбасса

Елизавета Глинка первая начала вывозить детей на лечение из Донбасса и подняла тему помощи им на заседаниях Совета по правам человека, заявил президент России... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:02

2022-12-07T17:02

2022-12-07T17:03

специальная военная операция на украине

общество

россия

справедливая помощь

владимир путин

елизавета глинка

совет по правам человека при президенте рф (спч)

луганская народная республика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Елизавета Глинка первая начала вывозить детей на лечение из Донбасса и подняла тему помощи им на заседаниях Совета по правам человека, заявил президент России Владимир Путин."А эта структура... организует лечение тяжелобольных детей из Донбасса, оказывает поддержку эвакуированным. В свое время именно Доктор Лиза, Елизавета Петровна Глинка была первая, кто поднял эту тему на заседаниях Совета. И первой, прямо надо сказать, буквально под пулями тогда стала вывозить детей на лечение из Донбасса", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Елизавета Глинка — врач-реаниматолог, участвовавшая в работе хосписов, благотворительных фондов и помогавшая людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. В декабре е 2016 года самолет, вылетевший из Сочи в Сирию с целью мирной миссии, разбился. На борту находилось 92 человека, в том числе исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза.Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

https://ria.ru/20220220/glinka-1773900286.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, справедливая помощь, владимир путин, елизавета глинка, совет по правам человека при президенте рф (спч), луганская народная республика, донецкая народная республика